Doppio annuncio per Casalmaggiore: il tecnico Cuello e Irene Bovolo

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Doppio annuncio in casa Casalmaggiore per cercare di raddrizzare una situazione di classifica per il momento non all’altezza delle aspettative.

In panchina torna Claudio Cesar Cuello-

Il nuovo head coach delle casalasche sarà Claudio Cesar Cuello. Si tratta di un gradito ritorno in casa per l’ argentino di Buenos Aires classe 1958, che era stato allenatore del sodalizio di strada Baslenga nel campionato di Serie A2 stagione 2012/2013, poi tante esperienze fatte nel femminile tra Brescia, Milano, Fidenza, Perugia e Modena e nel maschile tra Cutrofiano, Lazio, Catania, Olympiacos Pireo, Petrom Ploiesti, Vienna e nazionale austriaca oltre alla selezione argentina sia maschile che femminile. Coach Cuello, due volte campione d’Austria e uno di Romania, vincitore della Coppa d’Austria e della Top Teams Cup maschile, sarà già presente nella sessione odierna di allenamento al PalaRadi di Cremona. Prende il posto di Bruno Napolitano che ha guidato il team rosa dall’inizio di questa stagione.

Le parole di Claudio Cesar Cuello-

« Tornare in Italia per me è come tornare a casa, forse ho passato più anni in Italia che in Argentina (ride n.d.r.) e Casalmaggiore per me è ancora più casa. Qui sono stato nella mia ultima stagione nel campionato italiano e qui ho lasciato degli amici come Giovanni e Massimo (Ghini e Boselli Botturi) che ritrovo con grande felicità. Ora inizieremo a lavorare cercando di fare il meglio possibile. Il campo ci dirà in quale delle due pool ci dovremo confrontare, ma qualsiasi sia lo scenario noi ce la metteremo tutta per lottare al massimo e fare bene ».

L’ingaggio di Irene Bovolo-

Dopo la partenza di Mika Grbavica, la Volleyball Casalmaggiore si era già detta pronta a muoversi sul mercato e così è stato. In maglia rosa arriva Irene Bovolo.

Giovane prospetto, Irene, schiacciatrice classe 2002 piemontese di origine, muove i suoi primi passi pallavolistici a Mondovì, squadra con cui fa l’esordio in Serie A2, da lì si muove tra Vega Fusion Volley Venezia, Rizzi Volley Udine e Clementina 2020 prima di riapprodare in Serie A2 con la Vtb Fcredil Bologna nella stagione 2023/2024. In questa stagione Irene vestiva la maglia della Tenaglia Abruzzo Volley Altino.

Bovolo, alta 182 cm, amante dei viaggi ogni volta che la pallavolo le permette di farlo , vestirà la maglia numero 14.

Le parole di Irene Bovolo-

« Ho scelto di cogliere questa opportunità, perché casalmaggiore mi è subito sembrata la realtà giusta per gli obbiettivi di crescita che mi ero prefissata, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto tecnico. Spero di riuscire a dare una mano a raggiungere la meta prefissata a partire dal girone di ritorno di questa prima fase. Sono entusiasta per questo nuovo inizio e non vedo l’ora di poter giocare per questi colori, ci vediamo presto al palazzetto! ».