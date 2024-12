Messina solo al tie break, la Futura vince a Concorezzo

L’unico tie-break della domenica arriva dal PalaRescifina, dove la Cbl Costa Volpino conferma le ritrovate certezze mettendo in grande difficoltà la capolista Akademia Sant’Anna Messina, che riesce a spuntarla soltanto al quinto set. Che non sarebbe stata una passeggiata per le ragazze di coach Bonafede lo si capisce presto: pronti via e le lombarde sono avanti 0-2, con il 22-25 del primo parziale e il testa a testa terminato 25-27 nel secondo. Ma le siciliane non vacillano, dimostrando tutta la loro esperienza e preparazione, rimontando e infine perfezionando il successo al tie-break, chiuso 15-12. Determinanti i 10 muri equamente distribuiti della coppia Modestino-Olivotto, rispettivamente con 17 e 16 punti a referto, eloquente la prestazione di Diop, migliore in campo con 34 punti. Tra le ospiti, Zago sugli scudi con 24 punti, il punto conquistato consente l’aggancio al quinto posto

Nelle altre due gare doppio successo per l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, che accorcia sulla vetta, e la Valsabbina Millenium Brescia. Netta nel risultato ma non agevole nello svolgimento la vittoria delle romagnole sulle cugine della Clai Imola Volley, combattive e sempre in partita. Piovesan migliore in campo con i suoi 13 punti, in doppia cifra anche Ortolani (12), Consoli (10) e Parini (10), mentre la top scorer è Bulovic con 14. Nell’altro derby di giornata, le giallonere espugnano la casa dell’Orocash Picco Lecco in quattro set, cedendo il terzo alla squadra di coach Milano guidata dai 18 punti di Amoruso e i 15 di Conti. Solforati può invece essere soddisfatto dei 14 punti di Davidovic e Pistolesi, i 15 di Tonello e i 13 di Siftar.

Nel Girone B, rimane un punto di distanza tra la capolista Futura Giovani Busto Arsizio e l‘Itas Trentino. Imposizione esterna per le bustocche nel derby contro l’Imd Concorezzo, brava a strappare il terzo parziale alle cugine e a rimanere sempre attaccata alle avversarie, semplicemente superiori nei momenti decisivi e più fredde nei finali. I 25 punti di un’ottima Tsitsigianni vengono spenti dai 23 di Enneking, i 15 di Zanette e i 12 di Orlandi e Rebora. Dopo un primo set chiuso a 19, grande match della Tecnoteam Albese Volley Como contro le trentine di coach Mazzanti, con la resa arrivata solamente al 26-28 del secondo set e al 23-25 del terzo. Decisiva Giuliani con i suoi 18 punti, si ferma a 12 Longobardi.

Trionfi pesanti in chiave Pool Promozione per la Nuvolì Altafratte Padova e la Narconon Volley Melendugno. Contro la Tenaglia Abruzzo Volley, le padovane giocano una gara senza sbavature e senza sofferenze, trascinate dai 16 punti dell’MVP Grosse Scharmann. Nello scontro diretto contro la Trasporti Bressan Offanengo, praticamente perfetta la prova delle pugliesi, che non lasciano mai spazio alle avversarie di mettere in discussione il risultato dell’incontro. L’MVP Caracuta orchestra al meglio l’attacco di coach Giunta, che chiude con quattro giocatrici in doppia cifra: Malik (15), Joly (11), Tanase (11) e Biesso (10).

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-2 (22-25 25-27 25-17 25-21 15-12) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 3, Mason 11, Olivotto 16, Diop 32, Rossetto 9, Modestino 17, Caforio (L), Norgini. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Babatunde. All. Bonafede.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Zago 24, Neciporuka 6, Ferrarini 15, Dell’orto 4, Buffo 11, Brandi 10, Gamba (L), Yilmaz 1, Camerini 1, Tosi, Dell’amico, Fracassetti (L). Non entrate: Civitico, Fumagalli. All. Cominetti.

ARBITRI: Pecoraro, Ciaccio.

Durata set: 28′, 31′, 23′, 24′, 22′; Tot: 128′.

MVP: Binto Diop (Akademia Sant’Anna Messina)

OROCASH PICCO LECCO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (22-25 16-25 25-21 21-25) –

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 5, Piacentini 6, Conti 15, Amoruso 18, Atamah 2, Sassolini 1, Napodano (L), Moroni 8, Monaco 3, Casari, Mainetti (L). Non entrate: Cattaneo, Severin, Monti. All. Milano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Franceschini 6, Davidovic 14, Pistolesi 14, Tonello 15, Scacchetti 1, Siftar 13, Scognamillo (L), Trevisan 2, Romanin, Riccardi. Non entrate: Stroppa, Veglia, Meli (L), Bikatal. All. Solforati.

ARBITRI: Faia, Di Lorenzo.

Durata set: 28′, 23′, 25′, 30′; Tot: 106′.

MVP: Lara Davidovic (Valsabbina Millenium Brescia)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-22 25-20 25-22) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ravarini 1, Parini 10, Ortolani 12, Piovesan 13, Consoli 10, Nicolini 4, Valoppi (L), Nardo 7, Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Meliffi. All. Bellano.

CLAI IMOLA VOLLEY: Bacchilega 11, Rizzieri 2, Pomili 9, Ravazzolo 5, Stival 8, Bulovic 14, Mastrilli (L), Pinarello, Migliorini, Messaggi, Visentin. Non entrate: Gambini (L), Arcangeli, Mescoli. All. Caliendo.

ARBITRI: Galletti, Tundo.

Durata set: 32′, 25′, 31′; Tot: 88′.

MVP: Anna Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – ITAS TRENTINO 0-3 (19-25; 26-28; 23-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Rimoldi, Colombino 8, Bernasconi 4, Tajè 9, Grigolo 10, Longobardi 12, Pericati Libero, Baldi, Mancastroppa e Radice. Ne:Mazzon, Veneriano e Parini. Allenatore: Chiappafreddo, vice Cardinali.

ITAS TRENTINO: Prandi 1, Weske 4, Molinaro 10, Giuliani 18, Kosareva 10, Marconato 3, Fiori Libero, Batte, Zojzi, Bassi 7, Iob, Pizzolato 5. Coach Mazanti, vice Parusso.

ARBITRI: Selmi, Ayroldi

MVP: Dominika Giuliani (Itas Trentino)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY-NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 0-3 (13-25, 21-25, 14-25)-

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Foresi 0, Mari?evi? 4, Ndoje 8, Petrovic 6, Grazia 2, Martinelli 2, Pisano (L), Mennecozzi 0, Vighetto 6, Galuppi 0. N.E.: Zamboni, Tega. All. Giandomenico

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Große-Scharmann 16, Esposito E. 7, Fiorio 10, Bovo 12, Micheletti 4, Maggiointo (L), Esposito L. 1, Talerico 0, Fanelli 0, Ghibaudo 0. N.E.: Pridatko, Occhinegro (L). All.Sinibaldi

ARBITRI: Morgillo, Mancuso

MVP: Lena Große-Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)

IMD CONCOREZZO-FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (21-25, 23-25, 25-23, 23-25)-

IMD CONCOREZZO: Marini, Kavalenka 3, Piazza 6, Frigerio 5, Tonello 9, Tsitsigianni 25, Rocca (L), G. Bianchi 9, Alberti 3, Ghezzi (L2), C. Bianchi, Pegoraro 1. N.e. Rosina, Brutti. All. Delmati.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza, Zanette 15, Rebora 12, Kone 7, Enneking 23, Orlandi 12, Cecchetto (L), Baratella, Landucci 4, Zako?cielna. N.e. Brandi, Del Freo, Osana (L2), Spiriti. All. Beltrami.

ARBITRI: Papapietro, Fontini

Durata set: 27’, 29’, 31’, 31’. tot. 131.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

Akademia Sant’Anna Messina-C.B.L. Costa Volpino 3-2 (22-25, 25-27, 25-17, 25-21, 15-12)

Bam Mondovi’-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (14-25, 14-25, 15-25) Giocata ieri

Orocash Picco Lecco-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (22-25, 16-25, 25-21, 21-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Clai Imola Volley 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Volleyball Casalmaggiore-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 25-27) Giocata ieri

Akademia Sant’Anna Messina 31 (11 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (9 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 24 (8 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 24 (8 – 3); C.B.L. Costa Volpino 14 (4 – 7); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13 (5 – 7); Clai Imola Volley 13 (4 – 7); Orocash Picco Lecco 10 (3 – 8); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 8); Bam Mondovi’ 2 (1 – 10);

Valsabbina Millenium Brescia – Akademia Sant’Anna Messina Ore 16.00

Bam Mondovi’ – Volleyball Casalmaggiore

Cbf Balducci Hr Macerata – Orocash Picco Lecco

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Clai Imola Volley – C.B.L. Costa Volpino

Narconon Volley Melendugno-Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-20, 25-16, 25-17)

U.S. Esperia Cremona-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-17, 25-21, 25-21) Giocata ieri

Tenaglia Abruzzo Volley-Nuvoli’ Altafratte Padova 0-3 (13-25, 21-25, 14-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Itas Trentino 0-3 (19-25, 26-28, 23-25)

Imd Concorezzo-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (21-25, 23-25, 25-23, 23-25)

Futura Giovani Busto Arsizio 27 (9 – 2); Itas Trentino 26 (10 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 5); Narconon Volley Melendugno 18 (6 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 18 (6 – 5); U.S. Esperia Cremona 18 (5 – 6); Volley Hermaea Olbia 17 (6 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 7); Imd Concorezzo 8 (2 – 9); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 10).

Trasporti Bressan Offanengo – Tenaglia Abruzzo Volley

Volley Hermaea Olbia – Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Trentino – Futura Giovani Busto Arsizio

U.S. Esperia Cremona – Nuvoli’ Altafratte Padova

Imd Concorezzo – Narconon Volley Melendugno