Nella quarta giornata di ritorno il big match è Omag-Macerata

Nel Girone A quattro partite in programma, visto l’anticipo dello scorso 11 dicembre tra l’Akademia Sant’Anna Messina e la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa che sorrise alle siciliane. Alle 16, fischio d’inizio per il derby tra la Cbl Costa Volpino, rinata nelle ultime settimane dopo l’inizio difficile, e la Valsabbina Millenium Brescia. All’andata fu successo per 3-1 delle giallonere, il cui obiettivo sarà quello di tenere a distanza le cugine, attualmente a -8. Sicuramente da attenzionare il big match delle 17 tra l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, seconda con 31 punti, e la Cbf Balducci Hr Macerata, terza con 27. La squadra di coach Bellano espugnò il Banca Macerata Forum per 1-3 due mesi fa, ma dalla loro le arancionere potranno contare su una statistica invidiabile legata al 26 dicembre: Bresciani (6 su 6), Fiesoli (5 su 5) e Mazzon (4 su 4) non hanno mai perso una gara giocata in questa giornata.

Sempre alle 17, due incontri tra squadre al momento classificate dal sesto posto in giù. Dopo la bella vittoria contro la Volleyball Casalmaggiore, la Bam Mondovì cercherà continuità facendo visita all’Orocash Picco Lecco, terzultima a +5, mentre le casalasche proveranno a rialzarsi ospitando la Clai Imola Volley.

Anche nel Girone B si disputeranno quattro partite, poiché Nuvolì Altafratte Padova contro Itas Trentino si giocherà il 29 dicembre alle ore 17. Alle 16 di giovedì, la Futura Giovani Busto Arsizio ritroverà il pubblico del PalaBorsani dopo il successo esterno nel big match contro le stesse trentine, che ne ha rinforzato il primo posto. Avversaria delle bustocche la Volley Hermaea Olbia, che dovrà stare attenta anche alla tradizione: coach Beltrami è l’allenatore attualmente in carica con più vittorie al Boxing Day, 5, Rebora la giocatrice con più successi insieme a Caneva, 7, e Zanette, con 105 punti, la potenziale top scorer di giornata essendo distante soltanto tredici lunghezze dai 118 di Costanza Manfredini.

La Trasporti Bressan Offanengo si affiderà proprio alla sua centrale nello scontro diretto con l’Us Esperia Cremona, che dal canto suo punterà su Taborelli, anche lei a caccia del titolo di top scorer del turno con 97 punti. Chi cercherà di approfittare del confronto sarà la Narconon Volley Melendugno che, con gli stessi punti delle avversarie, 21, tenterà l’allungo ospitando in casa la Tenaglia Abruzzo Volley. A chiudere il programma, altro derby lombardo tra la Tecnoteam Albese Volley Como e l’Imd Concorezzo: sia coach Chiappafreddo che coach Delmati andranno a caccia della loro quinta vittoria personale il 26 dicembre.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Orocash Picco Lecco - Bam Mondovì

Orocash Picco Lecco torna in campo e sfida Mondovì a Santo Stefano. L’appuntamento è per le 17 al Bione. Le biancorosse si presentano a quota 10 punti ferme da diversi turni, mentre Mondovì dopo un inizio di stagione complicato è a quota 5 ma reduce da bella vittoria contro Casalmaggiore. Imperativo per le ragazze del coach Milano tornare a smuovere la classifica per presentarsi al meglio nella seconda fase del campionato. Da segnalare il ritorno di Mangani, assente da diverse settimane per un infortunio.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Bam Mondovì, 2 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Arianna Lancini a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023, 2022/2023; Livia Tresoldi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Carola Casari (Orocash Picco Lecco)- « Contro Mondovì giocheremo una partita importante. Entrambe le squadre lotteranno per ottenere punti e muovere la classifica. Per noi sarà fondamentale mettere in campo tutta la grinta e il duro lavoro che settimanalmente facciamo. Siamo una squadra giovane e a volte paghiamo l'esperienza delle avversarie, ma non siamo disposte ad arrenderci e giocheremo per divertirci e divertire!! ».

Arianna Lancini (Bam Mondovì)- « La vittoria di domenica ci serviva e siamo molto contente, per noi, per lo staff e per la società. Vincere 3-0 fa morale e abbiamo potuto ripartire in palestra con un altro spirito. Adesso non dobbiamo perdere la concentrazione, in vista della sfida a Lecco. Stiamo lavorando bene, dobbiamo mantenere la giusta aggressività sia in allenamento che in partita, per portare a casa punti, anche a Santo Stefano ».

C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia

Dopo la pesante vittoria in casa di Imola la Pallavolo CBL vuole consolidare il suo quinto posto in classifica nel derby di Santo Stefano contro la Millenium. Contro le cugine bresciane, la squadra bergamasca, punta a vendicare la sconfitta del girone di andata. Partita speciale per Margherita Brandi, ex dell’incontro così come, per Brescia, Federica Stroppa.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Margherita Brandi a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024



Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci attende una sfida importante contro volley millenium Brescia, una squadra di valore che sta dimostrando tutto il suo potenziale in questa stagione. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario che merita rispetto, ma questo non fa che aumentare la nostra determinazione. Come sempre, daremo il massimo, affrontando la gara con impegno, concentrazione e la giusta mentalità. Ogni partita è un’opportunità per crescere e dimostrare il nostro carattere. Sarà una battaglia sul campo, ma siamo pronti a lottare fino all’ultimo minuto per ottenere il miglior risultato possibile ».

Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Sicuramente sarà una bella partita. Costa Volpino è cresciuta molto rispetto all’inizio del campionato e ci aspetta una gara dove dovremo lottare. Noi stiamo dimostrando di essere altrettanto cresciute e di avere carattere. Scenderemo in campo determinate, con tanta voglia di far bene, anche perché veniamo da due sconfitte che, nonostante le nostre belle prestazioni, ci lasciano un po’ di amaro in bocca. Abbiamo tanta voglia di rivalsa e vogliamo portare a casa dei punti, anche facendo leva sul supporto dei nostri tifosi che, come sempre, non mancherà ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Cbf Balducci Hr Macerata

Al palamarignano si gioca il big match che chiude il 2024. Dopo il netto successo esterno per tre set a zero nella difficile trasferta pre natalizia di Santa Croce sull’Arno contro la Fgl- Zuma Castelfranco Pisa, la squadra di coach Bellano e del suo vice Zanchi, dopo un meritato giorno di riposo tornerà in palestra alla vigilia e a Natale per preparare il big match della quarta giornata del campionato Nazionale di serie A2 contro la Cbl Balducci Macerata del Presidente Paolella. Il giorno di Santo Stefano quindi, per gli appassionati di volley, sarà un appuntamento imperdibile perché al Palamarignano si svolge un match dal grande pathos fra le ragazze del Presidente Manconi e la corazzata Macerata. Sarà sicuramente una gara che regalerà tantissime emozioni, tanto spettacolo e divertimento. Nel girone di andata, l’Omag- Mt ha ottenuto migliori risultati rispetto al sestetto marchigiano poiché su nove match giocati, le atlete di San Giovanni in Marignano hanno perso solo tre punti (8 vittorie e una sconfitta), contro i nove persi dalle giocatrici di Macerata. Guardando le top scorer dei due sestetti, risulta che la miglior realizzatrice per il team marignanese è Piovesan con 193 punti, seguita da Ortolani 182 e Nardo 157. Per le maceratesi guida la graduatoria un’ex conoscenza del pubblico di San Giovanni in Marignano, l’opposta Clara Decortes con 210 punti, seguita dalla schiacciatrice Valeria Battista 146 punti, e dalla centrale Alessia Mazzon, anche lei ex “Zia”, con 138 punti. Quella del giorno di Santo Stefano sarà una gara bella ed entusiasmante per tutti quelli che saranno presenti al Palamarignano per sostenere in quest’ultimo appuntamento del 2024 le nostre ragazze, che ci hanno regalato in questa prima parte di stagione delle grandi emozioni. Coach Valerio Lionetti, salvo novità dell’ultimo istante, partirà con Bonelli al palleggio opposta a Decortes, al centro Caruso e Mazzon, laterali Battista e Daniela Soledad Bulaich Simian, libero Bresciani. Starting six classico per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte per qualsiasi evenienza.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giulia Bresciani a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Clara Decortes a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022



Stefano Manconi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Conosciamo bene la squadra Maceratese, credo che la chiave di volta sarà la correlazione muro/difesa, dobbiamo cercare di limitare i loro attaccanti di posto quattro, come abbiamo fatto nella gara di andata. Anche il livello della nostra battuta sarà molto importante in questa partita. Sicuramente sarà una bella gara e mi aspetto, nonostante il periodo festivo, una bella cornice di pubblico per chiudere il 2024 nel modo migliore davanti ai nostri tifosi ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sicuramente arriviamo a questo match con delle consapevolezze, nel bene e nel male, di quello che siamo: la forza di una squadra deve essere quella di lavorare sui punti di forza, nascondere i punti deboli ed è quello che stiamo cercando di fare da un po'. Sono sicuro di avere la massima fiducia nelle ragazze e sono estremamente contento di quello che stanno creando. Siamo molto amareggiati e arrabbiati per la Coppa Italia ma questo fatto, però, deve essere una linfa che ci deve fare spingere di più adesso, per fare un campionato di prima fascia. San Giovanni è, in questo momento, la squadra più forte del campionato dei due gironi, i numeri lo dicono, quindi dobbiamo scendere in campo lì con un atteggiamento spavaldo, vogliamo giocarcela in maniera importante ».

Volleyball Casalmaggiore - Clai Imola Volley

Il "Boxing Day" vede il ritorno della Volleyball Casalmaggiore tra le mura amiche del PalaRadi. Giovedì 26 dicembre, Santo Stefano, capitan Giulia Pincerato e compagne accoglieranno la Clai Imola Volley nell'ultima gara del 2024. Fischio d'inizio fissato per le ore 17, dirigono Marco Pernpruner, Fabrizio Giulietti, Giuseppe Fichera al Video Check e Giacomo Ferdinando Ricci al referto elettronico. Le rosa poi torneranno sui campi da gioco lunedì 06 gennaio ancora al PalaRadi contro Lecco. La sconfitta a Mondovì da non pochi grattacapi a Casalmaggiore che ora deve cercare di fare più punti possibili in vista della seconda parte di campionato. Ivonne Montano mette a referto, sul taraflex piemontese, ben 20 punti ma non basta alle rosa per riuscire a strappare qualche punto alle padrone di casa. Le ospiti, che hanno fatto propria la gara di andata, vengono da tre sconfitte consecutive e sicuramente cercheranno di dare filo da torcere alle rosa per ricominciare a smuovere la classifica, le padrone di casa invece hanno un bisogno vitale di fare punti. Sarà una gara molto interessante!

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno



Chiara Costagli (Volleyball Casalmaggiore)-« La partita contro Mondovì non è andata assolutamente come ce l'aspettavamo, loro sono state brave ad aggredirci fin da subito mentre noi non siamo riuscite ad imporre il nostro gioco. Da qui dobbiamo assolutamente voltare pagina per poter affrontare le prossime gare nel migliore dei modi e cercare di portare a casa vittorie, visto che da ora non è più possibile fare passi falsi. Ripartiamo già giovedì contro Imola, una squadra molto organizzata, combattiva e solida, molto forte nel muro-difesa. Non sarà assolutamente una partita facile ma noi ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato ».

Beatrice Bacchilega (Clai Imola Volley)- « Ci aspettano partite complicate, ma la differenza la farà il lavoro in palestra e l’attenzione al dettaglio. Sappiamo di essere una squadra che deve dare sempre il cento per cento, durante la settimana e la domenica in particolare. Dobbiamo interpretare le gare concentrandoci ognuna sulle proprie responsabilità. La partita con Casalmaggiore è molto importante per noi. Dobbiamo impostare un gioco fatto di azioni concrete puntando a realizzare punti, mettendo ordine e sangue freddo nei momenti più decisivi. Con la voglia di toglierci delle soddisfazioni dopo un periodo complicato ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - U.S. Esperia Cremona

Santo Stefano all'insegna del derby al PalaCoim di Offanengo, teatro della sfida provinciale tra la Trasporti Bressan e l'Esperia Cremona. Curiosamente, è il terzo duello in altrettante stagioni nel "Boxing Day" tra le due formazioni, che all'andata hanno dato vita a un serratissimo duello chiuso di misura da Offanengo al PalaRadi (2-3). A distanza di due mesi, le due squadre si ritrovano di fronte in quello che sarà un duello importante in chiave-pool promozione: la Trasporti Bressan e l'Esperia sono infatti appaiate al terzo posto in compagnia di Melendugno. Entrambe arrivano con il morale alto e da una vittoria casalinga in tre set festeggiata domenica scorsa. Ex di turno, la centrale gialloblù Nicole Modesti, lo scorso anno in terra cremasca.

PRECEDENTI: 5 (3 successi U.S. Esperia Cremona, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nicole Modesti a Volley Offanengo nel 2023/2024



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Più che un derby per la squadra quella contro Cremona è una partita contro una diretta concorrente nella lotta alla pool promozione, quindi sarà una sfida difficile e complessa come le altre. La squadra ha tanta voglia di far bene e portare a casa il risultato e affronterà il match con l'atteggiamento giusto; abbiamo bisogno di continuare sulla strada intrapresa. Entrambe le formazioni vengono da una bella vittoria, esprimono una buona pallavolo e chi saprà mettere in campo un gioco migliore potrà spuntarla in una partita che mi immagino combattuta e dal risultato molto aperto ».

Sofia Turlà (U.S. Esperia Cremona)- « La gara di ieri è stata molto bella perché siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Sono punti molto importanti vista la situazione complicata che c’è nel nostro girone. Molte squadre si trovano quasi tutte con gli stessi punti e quindi ogni partita è fondamentale come se fosse una finale. Cercheremo di dare del nostro meglio e di arrivare pronte fisicamente e mentalmente. Per la coppa mi dispiace tanto perché sicuramente non abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi. Bisogna anche fare i complimenti a San Giovanni in Marignano che ha disputato una gara quasi perfetta e quindi a volte bisogna solo fare gli applausi agli avversari, rimettersi a lavorare e pensare alla prossima partita. La sfida contro Offanengo sarà sicuramente una partita tosta, siamo due squadre molto competitive e poi è un derby, quindi sarà sicuramente sentita da entrambe le parti. Ci vediamo a Santo Stefano a Offanengo, tutti carichi per sostenerci ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Volley Hermaea Olbia

Ultimo impegno dell’anno per la Futura Volley, che si congeda dal 2024 davanti ai propri tifosi con il classico appuntamento del Boxing Day. Nel giorno di Santo Stefano, la formazione allenata da coach Alessandro Beltrami attende l’Hermaea Olbia con il preciso obiettivo di chiudere col sorriso un periodo estremamente positivo. L’ultima settimana si è infatti rivelata intensa e stancante dal punto di vista psicofisico ma ha portato in dote due vittorie al tie-break di fondamentale importanza: quella nei quarti di Coppa Italia contro Macerata e l’ultima sul campo dell’Itas Trentino che ha rafforzato il primato in vetta al girone B. Sono ora dieci i successi consecutivi delle biancorosse, che proprio col match vinto in trasferta a Olbia lo scorso 27 ottobre avevano dato il via alla serie che dura tuttora. Momento positivo anche quello delle sarde, che hanno vinto sei delle ultime sette sfide, mettendo in bacheca gli scalpi nobili di Trento e Offanengo. Coach Guadalupi può contare sulla produttività offensiva dell’opposta finlandese Piia Korhonen (162 punti) e della schiacciatrice Laura Partenio (134 punti). Importante la solidità garantita in seconda linea da Sophie Blasi (49,8% di ricezione perfetta) e a muro dalla specialista Naomi Ngolongolo (28 block) e dalla palleggiatrice Laura Pasquino (26). In occasione del Boxing Day, il club bustocco ha pensato di fare un regalo ai propri tifosi. Dopo la presentazione dei sestetti titolari in campo, le giocatrici biancorosse lanceranno al pubblico presente quattordici palline, ciascuna autografata da una Cocca e quindi unica. Le Futura Christmas Ball rappresentano un modo per ringraziare i supporters bustocchi per il loro importante sostegno e rendere ancora più speciale una giornata di festa.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Bianca Orlandi a Hermaea Olbia nel 2023/2024; Sofia Rebora a Hermaea Olbia nel 2014/2015, 2015/2016



Barbara Zako?cielna (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Sin dall’inizio della stagione abbiamo lavorato sodo tra palestra e pesi per arrivare pronte a questi momenti. Certo, un po’ di stanchezza si sente ma in ogni partita mettiamo grande energia e determinazione proprio perché sappiamo quanto sia fondamentale. I risultati ottenuti fin qui sono innanzitutto il prodotto del grande lavoro di squadra. Stiamo bene assieme, siamo unite e ognuna di noi, quando entra in campo, è in grado di dare equilibrio, qualità e un prezioso contributo. Sono felice di avere aiutato la squadra a vincere le ultime partite. L’ultimo match ha dimostrato che siamo mentalmente forti e che qualunque cosa accada possiamo contare l’una sull’altra. Giochiamo da vera squadra, in campo c’è una grande atmosfera, da fuori si percepisce ed è bello vederci giocare. Sarebbe fantastico chiudere il 2024 con un’altra vittoria, rappresenterebbe la ciliegina sulla torta. Olbia è un’ottima squadra, dovremo rimanere concentrate, pensare al nostro gioco e a quel che dobbiamo fare. Noi siamo pronte! ».

Narconon Volley Melendugno - Tenaglia Abruzzo Volley

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno

Nuvolì Altafratte Padova - Itas Trentino

La Nuvolì AltaFratte Padova torna a Trebaseleghe cercando proprio nel palazzetto di casa quel trampolino di lancio in grado di rilanciarla dopo la sconfitta sicuramente non secca ma senza attenuanti sì di Cremona che ha fatto scivolare il club veneto dalla terza alla settima posizione in una classifica comunque ancora molto compressa. Un rilancio non facile quello che cercherà la squadra di coach Sinibaldi, l’Itas Trentino in arrivo in Veneto ha perso la vetta da poche settimane ed inoltre arriva dal ko interno contro la capolista Busto Arsizio e nel padovano cercherà di tornare anch’essa al successo in quello che sarà l’ultimo impegno del 2024. Quello di domenica sarà il quarto confronto annuale di questa stagione sportiva tra Nuvolì ad Itas, due gli allenamenti congiunti estivi, un inusuale pareggio a Trento e una vittoria 3-0 ma molto equilibrata delle trentine a Trebaseleghe, poi in campionato la vittoria al tie-break ancora trentina nel turno d’andata con Nuvolì in grado di arrivare a pochi palloni dal successo da due punti. Tre precedenti molto punto a punto che domenica 29 dicembre promettono spettacolo nel match che, in quanto unico posticipo, chiuderà il 2024 della serie A2 femminile Tigotà.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Martina Stocco a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Sinibaldi a Trentino Volley nel 2023/2024



Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)- « A Cremona siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco solo a tratti e questo non è bastato perché l’Esperia ha mantenuto un buon livello di gioco dall’inizio alla fine. Adesso dobbiamo rimetterci subito a lavorare in palestra e pensare alla prossima partita che sarà sicuramente tosta, Trento è una squadra forte e sinora lo ha dimostrato con i risultati, noi però avremo dalla nostra il fattore campo e proveremo a ribaltare il pronostico ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Imd Concorezzo

Un Natale di lavoro per le guerriere della Tecnoteam Albese Volley Como: niente sosta anche il 25 dicembre per Veneriano e compagne che dopo il pranzo ed il panettone saranno in palestra per prepararsi al match di Santo Stefano. A Casnate (ingresso linero deciso dalla società), alle ore 17, arriva la Imd Concorezzo delle ex Ghezzi e Piazza e della comasca Frigerio. Una squadra tostissima ed Albese l'ha già sperimentata all'andata vincendo si, ma con fatica per 3-1. Ora i punti in palio sono ancora più importanti e per le comasche diventa un obbligo cercare di portare a casa i tre punti. Ma.....attenzione a Concorezzo, squadra che non ha intenzione certo di arrivare a Casnate per una gita fuori porta. Per la Tecnoteam recuperata Veneriano (già domenica ad OLbia), resta ancora l'incertezza sui tempi del rientro di Mazzon (out dalla quarta di andata contro Busto). Al suo posto Albese sta scoprendo un giovane talento che cresce di settimana in settimana: è la giovane opposta di Nichelino Carola Colombino, sostituta bravissima della opposta titolare. Out anche Alice Viganò, una delle giovanissime della panchina lariana. Come detto, inizio alle 17 a Santo Stefano. E ingresso gratuito per tutti, offre la società per l'ultima gara del 2024, l'anno che ha segnato il 50esimo di fondazione del club presieduto dal presidente Crimella.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Federica Ghezzi a Tecnoteam Albese Volley nel 2021/2022



Mauro Chiappafreddo ( Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Siamo soddisfatti di essere tornati dalla Sardegna con un punto, conquistato ad Olbia domenica anche se avevano in mano l'opportunità di chiudere questa gara prima. Non siamo stati in gradi di farlo e ci dispiace, ma resta un buon punto per la nostra classifica. Ora arriva Concorezzo e per noi diventa fondamentrale fare una buona gara e muovere la classifca. E' uno scontro diretto, i punti in palio sono importantissimi. Alle ragazze ho detto di pensare solo alla nostra crescita di gioco, cosa già avvenuta anche nelle ultime settimane. Ai tifosi di Albese dico di venire a sostenerci e darci la carica: ne abbiamo sempre tanto bisogno. E viogliamo regalare loro una bella vittoria per chiudere l'anno al meglio ».

