La Omag torna in testa al Girone A, la Futura vola nel Girone B

Termina come all’andata il big match del Girone A tra l’Omag-Mt San Giovanni in M.no e la Cbf Balducci Hr Macerata: 3-1 in favore delle ragazze di coach Bellano che, grazie ai tre punti, tornano al primo posto in classifica superando Messina (già in campo con Castelfranco nell’anticipo dell’11 dicembre). Match molto combattuto nei primi due set, terminati 26-24 e 21-25, prendono poi largo le romagnole nei successivi due parziali, condotti grazie al contributo dell’MVP Valoppi, 58% di efficienza in ricezione, e ai punti di Piovesan (20), Consoli (18, 7 muri) e capitan Ortolani (14). Per le arancionere, 19 punti da Decortes, 15 da Battista e 14 da Bulaich. Prosegue il suo momento d’oro la Cbl Costa Volpino che vince con lo stesso risultato di 3-1 il derby contro la Valsabbina Millenium Brescia. Prova di carattere delle ragazze di coach Cominetti, come dimostra il tesissimo 31-29 del primo set e il 25-22 del quarto, vinto in volata. Ancora Buffo protagonista, 20 punti e MVP, 13 punti a testa per Zago e Brandi mentre in casa giallonera Meli sugli scudi (16 punti) e serata no per Siftar (5 punti, 6%).

In coda alla classifica, non dà seguito alla vittoria dello scorso weekend la Bam Mondovì, che cade in tre set contro l’Orocash Picco Lecco. Partita combattuta ma che si infrange sulla rimonta subìta dalle ragazze di coach Basso nel secondo set: avanti 16-21, parziale di 10-3 per le lecchesi e 26-24 che indirizza l’incontro. Mangani (14 punti) e Amoruso (13) le migliori per coach Milano, Berger dà comunque il suo contributo tra le piemontesi (13). Si rialza la Volleyball Casalmaggiore che, al PalaRadi, mette la testa avanti dopo un sofferto incontro chiusosi al tie-break contro la Clai Imola Volley. Dopo il 25-27 del primo gioco, rimonta casalasca e 2-1, nuovo pareggio imolese prima del 15-11 che regala il primo successo a coach Cuello. Record stagionale in Serie A per una straripante Montano, 38 punti a referto, bene anche Costagli (18) e Nwokoye (12 con 7 muri), non bastano Stival (17), Bulovic (15) e Ravazzolo (13 con 7 muri) a coach Caliendo.

In attesa del posticipo del 29 dicembre tra Padova e Trento, allunga in testa al Girone B la Futura Giovani Busto Arsizio, che in poco più di un’ora piega la Volley Hermaea Olbia. Mai in partita le sarde, che si arrendono di fronte ai 17 punti di Elisa Zanette, nuova top scorer del Boxing Day in Serie A2 con 122 punti (superata Costanza Manfredini,118). Terzo posto in solitaria per la Narconon Volley Melendugno, che ha la meglio per 3-1 contro la Tenaglia Abruzzo Volley. La coppia formata da Malik e Tanase mette a segno 40 punti, per le abruzzesi bene la nuova arrivata Maricevic (15 punti).

Come nella gara d’andata, tanto spettacolo nel derby tra la Trasporti Bressan Offanengo e l’Us Esperia Cremona. Questa volta, a gioire al contrario di due mesi fa, sono le gialloblu, rispondendo a distanza con un identico 2-3. Una partita che sembrava saldamente nelle mani della squadra di coach Zanelli, dopo l’iniziale 0-2 con un doppio 22-25. La replica delle padrone di casa, al ritorno per il terzo gioco, è però eloquente: 25-5. Partita inevitabilmente riaperta e pareggio conquistato grazie al 25-20 del quarto gioco, con la solita pungente Martinelli, 24 punti. Ma lo sprint decisivo è di Cremona, che parte 1-5 al tie-break e poi mantiene il vantaggio fino all’11-15 finale. Bene Taborelli 16 punti, MVP per Parlangeli, ovunque in seconda linea. Torna a conquistare i tre punti infine la Tecnoteam Albese Volley Como, che fa suo il derby contro l‘Imd Concorezzo. Al di là del terzo set, vinto dalle ospiti, match sempre in pugno della squadra di coach Chiappafreddo, al quinto trionfo a Santo Stefano. Bello il confronto tra le migliori marcatrici delle due squadre: da un lato 29 punti di una strepitosa Grigolo e 21 della giovane Colombino, dall’altro 20 punti di Kavalenka e 18 da Tsitsigianni.

I tabellini-

GIRONE A-

OROCASH PICCO LECCO – BAM MONDOVI’ 3-0 (25-22 26-24 25-21) –

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 7, Conti, Amoruso 13, Atamah 9, Sassolini 2, Napodano (L), Moroni 8, Casari. Non entrate: Mainetti (L), Severin, Monaco, Monti. All. Milano.

BAM MONDOVI’: Viscioni 6, Tresoldi 5, Berger 13, Lancini 8, Catania 6, Schmit 2, Giubilato (L), Bosso 1. Non entrate: Marengo, Manig, Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

ARBITRI: Marconi, Cervellati.

Durata set: 28′, 33′, 26′; Tot: 87′.

MVP: Linda Mangani (Orocash Picco Lecco)

C.B.L. COSTA VOLPINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (31-29 25-20 21-25 25-22) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Neciporuka 11, Ferrarini 10, Dell’orto 6, Buffo 20, Brandi 13, Zago 13, Gamba (L), Yilmaz 3, Tosi 1, Camerini, Dell’amico. Non entrate: Civitico, Fracassetti (L), Fumagalli. All. Cominetti.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 5, Meli 16, Davidovic 11, Pistolesi 14, Tonello 7, Scacchetti 1, Scognamillo (L), Trevisan 8, Stroppa 2, Romanin. Non entrate: Franceschini, Riccardi (L). All. Solforati.

ARBITRI: Peccia, Cavicchi.

Durata set: 37′, 28′, 25′, 33′; Tot: 123′.

MVP: Simona Buffo (Costa Volpino)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (26-24 21-25 25-20 25-18)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 6, Ortolani 14, Piovesan 20, Consoli 18, Nicolini 4, Valoppi (L), Sassolini 1, Bagnoli. Non entrate: Meliffi (L), Ravarini, Monti, Polesello. All. Bellano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bulaich Simian 14, Mazzon 9, Bonelli 1, Battista 15, Caruso 6, Decortes 19, Bresciani (L), Allaoui 2, Morandini (L), Fiesoli, Busolini. Non entrate: Sanguigni. All. Lionetti.

ARBITRI: Manzoni, Guarneri.

Durata set: 30′, 26′, 29′, 25′; Tot: 110′.

MVP: Sofia Valoppi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – CLAI IMOLA VOLLEY 3-2 (25-27 25-17 25-22 21-25 15-11)

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Dalla Rosa 9, Nwokoye 12, Pincerato 4, Costagli 18, Marku 1, Montano Lucumi 38, Faraone (L), Nosella 2, Ribechi, Bovolo. Non entrate: Perletti, Cantoni, Cabrini (L). All. Cuello.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 8, Ravazzolo 13, Stival 17, Bulovic 15, Bacchilega 11, Rizzieri 2, Mastrilli (L), Migliorini 3, Mescoli 1, Visentin, Pinarello, Messaggi. Non entrate: Gambini (L), Arcangeli. All. Caliendo.

ARBITRI: Pernpruner, Giulietti.

Durata set: 32′, 27′, 27′, 26′, 20′; Tot: 132′.

MVP: Ivonee Montano Lucumi (Casalmaggiore)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – U.S. ESPERIA CREMONA 2-3 (22-25 22-25 25-5 25-20 11-15)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 11, Campagnolo 11, Martinelli 24, Rodic 13, Caneva 10, Bridi 6, Tellone (L), Bole 3, Tommasini, Pinetti. Non entrate: Salvatori, Longhi (L), Favaretto, Compagnin. All. Bolzoni.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 13, Munarini 9, Taborelli 16, Arciprete 12, Modesti 10, Turla’ 1, Parlangeli (L), Felappi 4, Zuliani 3, Zorzetto, Marchesini. Non entrate: Bondarenko, Bernabe’ (L), Maiezza. All. Zanelli.

ARBITRI: D’Argenio, Marigliano.

Durata set: 28′, 31′, 20′, 30′, 20′; Tot: 129′.

MVP: Francesca Parlangeli (Esperia Cremona)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-18 25-10 25-14) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 10, Rebora 7, Monza 5, Enneking 12, Kone 10, Zanette 17, Cecchetto (L), Baratella, Osana (L), Landucci. Non entrate: Brandi, Zakoscielna, Spiriti, Del Freo. All. Beltrami.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Barbazeni 6, Korhonen 7, Fontemaggi 2, Ngolongolo 5, Pasquino, Partenio 6, Blasi (L), Trampus 4, Civetta, Negri. Non entrate: Kogler, Piredda. All. Guadalupi.

ARBITRI: Laghi, Galletti.

Durata set: 23′, 19′, 22′; Tot: 64′.

MVP: Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-1 (25-14 25-18 21-25 25-16) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 8, Biesso 3, Caracuta 4, Tanase 17, Riparbelli 10, Malik 23, Ferrario (L), Andrich 4, Passaro. Non entrate: Fioretti, Maruotti, D’onofrio (L). All. Giunta.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Mennecozzi 1, Tega 2, Martinelli 7, Maricevic 15, Ndoye 13, Grazia 3, Pisano (L), Vighetto 6, Foresi, Galuppi. Non entrate: Pili, De Camillis, Petrovic, Zamboni. All. Giandomenico.

ARBITRI: Mannarino, Ancona.

Durata set: 21′, 24′, 28′, 27′; Tot: 100′.

MVP: Polina Malik (Narconon Volley Melendugno)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – IMD CONCOREZZO 3-1 (25-19 25-18 21-25 25-17)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 10, Taje’ 6, Rimoldi, Grigolo 29, Veneriano 8, Colombino 21, Pericati (L), Mazzon 2, Mancastroppa, Vigano. Non entrate: Baldi, Radice (L), Bernasconi. All. Chiappafreddo.

IMD CONCOREZZO: Rosina 5, Piazza 10, Marini, Tsitsigianni 18, Frigerio 3, Kavalenka 20, Rocca (L), Alberti 2, Bianchi 1, Ghezzi (L), Pegoraro. Non entrate: Tonello, Bianchi, Brutti. All. Delmati.

ARBITRI: Pasin, Bonomo.

Durata set: 25′, 26′, 30′, 26′; Tot: 107′.

MVP: Laura Grigolo (Tecnoteam Albese Volley Como)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Akademia Sant’Anna Messina-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-0 (25-16, 25-20, 25-14) Giocata l’11 dicembre 2024

Orocash Picco Lecco-Bam Mondovi’ 3-0 (25-22, 26-24, 25-21)

C.B.L. Costa Volpino-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (31-29, 25-20, 21-25, 25-22)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (26-24, 21-25, 25-20, 25-18)

Volleyball Casalmaggiore-Clai Imola Volley 3-2 (25-27, 25-17, 25-22, 21-25, 15-11)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 34 (11 – 2); Akademia Sant’Anna Messina 33 (12 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 27 (9 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 5); C.B.L. Costa Volpino 20 (6 – 7); Clai Imola Volley 14 (4 – 9); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13 (5 – 8); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 9); Volleyball Casalmaggiore 11 (4 – 9); Bam Mondovi’ 5 (2 – 11)

IL PROSSIMO TURNO- 05/01/2025 Ore 17.00

Cbf Balducci Hr Macerata – Akademia Sant’Anna Messina

Bam Mondovì – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Clai Imola Volley – Valsabbina Millenium Brescia

Volleyball Casalmaggiore – Orocash Picco Lecco Si gioca lunedì 06/01/2025 Ore 17.00

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – C.B.L. Costa Volpino

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-U.S. Esperia Cremona 2-3 (22-25, 22-25, 25-5, 25-20, 11-15)

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-18, 25-10, 25-14)

Narconon Volley Melendugno-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (25-14, 25-18, 21-25, 25-16)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Itas Trentino Si gioca domenica 29 dicembre Ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como-Imd Concorezzo 3-1 (25-19, 25-18, 21-25, 25-17)

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 2); Itas Trentino 27 (10 – 2); Narconon Volley Melendugno 24 (8 – 5); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 22 (7 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (5 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 11); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 12).

IL PROSSIMO TURNO- 05/01/2025 Ore 17.00

Imd Concorezzo – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Hermaea Olbia – Nuvoli’ Altafratte Padova

Tenaglia Abruzzo Volley – Itas Trentino

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como

Narconon Volley Melendugno – U.S. Esperia Cremona Ore 16.00