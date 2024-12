Volley Mercato: la statunitense Erikah Lovett a Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- La CBL Costa Volpino, per dare corpo alle possibilità di entrare nella Pool Promozione, ha ingaggiato Erikah Lovett, ventiduenne schiacciatrice statunitense, proveniente dai college di Long Beach, Tennessee e Georgia e alla prima esperienza in serie A1. La società lombarda, dopo l’addio alla turca Buket Yilmaz ed aver tagliato in novembre la brasiliana Lana Silva Conceicao.

Le parole di Erikah Lovett-

« E’ un sogno che si avvera. Ho sempre voluto esplorare il mondo e praticare lo sport che amo su certi palcoscenici. Mi ritengo una giocatrice dinamica e potente. Cerco sempre di dare il massimo e spero di poter dare subito il mio contributo alla squadra. Ho lavorato 15 anni per avere una chance simile ».

Le parole del General Manager Roberto Dell’Orto-

« Abbiamo colto l’ opportunità di far arrivare a Costa Volpino un posto 4 dalle caratteristiche diverse di quelle che abbiamo attualmente nel gruppo. Lovett ha ciò che stavamo cercando per completare il roster. Da martedì 31 si unirà alle nuove compagne per essere a disposizione per la prima trasferta del 2025, il 5 gennaio a Castelfranco. Siamo certi che con questo innesto potremo far bene nel finale della prima fase e diventare una mina vagante nella seconda ».