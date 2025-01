Volley Mercato: Imola si rinforza con Laura Melandri

LA CARRIERA-

Cresciuta e maturata nelle file della Teodora Ravenna ha poi accumulato grande esperienza maturate in A1 e A2 fra Reggio Emilia, Bergamo,Rivergaro, Firenze, Conegliano (dove ha vinto uno scudetto), Monza (dove vince la Challenge Cup), Casalmaggiore, Perugia, Rivergaro. Vanta numerose convocazioni nelle nazionali giovanili e in quella maggiore. Quest’anno ha lasciato Bergamo per conciliare i suoi studi con l’attività pallavolistica ed ha giocato a Cesena in B1. Una volta assolti gli impegni extra volley Laura si è rimessa ed ha firmato per il club imolese.