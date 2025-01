Nel posticipo Casalmaggiore supera Lecco

Primo set. Apre le danze la pipe di Montano, Amoruso trova il tocco del muro e pareggia i conti 1-1 per poi far passare in vantaggio le sue con una palla morbida. Montano piazza la botta e in diagonale fa 2-2. Montano pareggia ancora i conti, 3-3, per poi riportare avanti le sue con una parallela potente, 4-3. Mangani ci prova ma il muro di Nwokoye è invalicabile, 6-4. Costagli trova il tocco del muro ospite, 8-6. Tocco astuto di Pincerato, le rosa vanno in doppia cifra, 10-7. Casalmaggiore si porta sull’11-7, time out per coach Milano. La prima pipe di Montano non va a segno ma la seconda si, 12-9. La palla di Montano è out, 11-12, coach Cuello chiama il suo primo time out. Si torna in campo e la diagonale di Montano è vincente, 13-11, l’infrazione poi fischiata alle lariane fa 14-11. Missile dell’opposta rosa, braccia piegate in difesa e palla in tribuna, 15-12. Viene fischiata un’invasione alle ospiti, 17-13. Conti ci prova dalla seconda linea ma Nwokoye ferma anche l’aria, 18-13. Dalla Rosa piazza e Atamah non contiene, 19-14, il murone di Costagli poi su Piacentini costringe coach Milano ad un altro time out, 20-14 Casalmaggiore. Airline Montano vola dalla seconda e la sua pipe è vincente, ancora una volta, 21-15. Quando Montano piazza la pipe non ce n’è per nessuno, 22-17. Palla morbidissima di Montano, 23-18. L’infrazione fischiata alle ospiti fa 24-19, ma la battuta di Marku è out, 20-24. Lecco si porta sul 21-24, time out per coach Cuello. L’errore delle ospiti chiude 25-22. Top scorer: Montano 9, Amoruso e Mangani 5

Secondo set. Il muro di Amoruso su Montano apre la seconda frazione, Costagli pareggia i conti 1-1. Dalla Rosa mette a referto un gran passante in parallelo, 2-2. Monster block di Nwokoye su Amoruso, 3-2. Dalla Rosa sfrutta il tocco del muro ospite e porta avanti le sue, 4-3. Bomba a tutto braccio di Montano che costringe Atamah a mandare il pallone a Malagnino, 5-4, altra botta e altro punto, l’opposta rosa fa 6-4. Lecco si porta sull’8-6, entra Bovolo per Costagli, Sassolini manda a rete la battuta, 7-8, Nwokoye restituisce il regalo nello stesso modo. Casalmaggiore trova il quarto tocco, Lecco fa 10-7, time out per coach Cuello. Si torna in campo e Bovolo tira la diagonale, 8-10. Diagonale potente di Montano, difesa immobile, 9-12. Atamah sbaglia la sua fast, 10-13. Capitan Pincerato è attenta sotto rete, 12-15, Mangani poi manda out il suo tentativo, 13-15, time out per Lecco. Si torna in campo e Atamah tocca l’asticella, 14-15. Montano, in seconda battuta, trova con una parallela il 15-17 e poi accorcia nuovamente, 16-17. Bovolo trova il tocco del muro ospite e pareggia, poi Lecco manda out il suo attacco, sorpasso rosa 18-17. Il monster block di Nwokoye su Mangani completa il break, 19-17, time out per coach Milano. Amoruso manda out la sua battuta, 20 pari. Super pipe di Montano che pareggia i conti 21-21. Montano trova un colpo strepitoso! Parità 22-22. Lecco trova la palla del set, 24-22, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e la “legge Montano” non si smentisce, 23-24. La battuta out di Nosella chiude 25-23. Top scorer: Montano 8, Piacentini e Mangani 4

Terzo set. Costagli apre la terza frazione, il muro di Conti pareggia 1-1. Costagli ancora riporta avanti le sue 2-1, Atamah pareggia 2-2. Montano sale in cielo e mette il pallone nei tre metri, 3-2, Atamah pareggia ancora. Montano piega le mani del muro, 5-4. Ancora Montano e ancora punto, 6-5. Tocco velenoso di capitan Pincerato, 7-6, Amoruso poi manda out, 8-6. Costagli salta alto e ha il tempo di piazzare la sua palla morbida, 9-9, l’ace di Pincerato fa 10-9. L’ace di Costagli fa 12-10, il murone di Marku trova il 13-10 e costringe coach Milano al time out. Palla morbida di Montano, 14-12. Termina out l’attacco di Conti, 15-13. Arriva l’ace di Sassolini che pareggia 15-15, time out per coach Cuello. Lecco fa un secco 2-0 e costringe coach Cuello ad un altro time out, 17-15. La bomba di Montano interrompe l’inerzia delle ospiti, diagonale e 16-18. Moroni manda out la sua diagonale, 17-19, poi viene fischiata una doppia a Sassolini, 18-19. La palla out di Amoruso completa il break, 19-19, time out Lecco. Tutto braccio per Montano che trova la riga di fondo, 20-22, poi il monster block di Costagli su Moroni fa 21-22. Conti manda out la sua palletta, 22-22, Montano con un gran mani out fa 23-22. Missile di Montano, diagonale e 24-23. Amoruso manda out, 25-23. Top scorer: Montano 8, Atamah 5

Quarto set. Si parte con Bovolo per Dalla Rosa. Il primo tempo di Piacentini fa 1-0, l’infrazione a rete fischiata a Lecco pareggia i conti 1-1. Amoruso trova il tocco del muro, 4-1 Lecco, Conti manda out la sua battuta, 2-4, Montano accorcia, 3-4. Gran diagonale di Montano, 3-5. Le ospiti mandano out il loro attacco, 5-7, lo smash di Pincerato poi accorcia nuovamente, 6-7. Sassolini batte troppo lungo, 7-9. Il tocco di Marku manda in confusione la difesa ospite, 8-9. La doppia fischiata a Piacentini pareggia i conti 10-10. Montano pareggia ancora, 11-11, l’ace di Costagli fa 12-11 Casalmaggiore e la battuta seguente della giocatrice toscana costringe all’errore la difesa di Lecco, 13-11, time out coach Milano. Si torna in campo e Bovolo col suo mani out allunga 14-11, il tentativo poi di Amoruso impatta contro il muro di Marku, 15-11. Ci pensa Montano a trovare il 16-11, diagonale potente e non ce n’è, time out per coach Milano. Le ospiti si portano sul 14-16, coach Cuello decide di chiamare time out. Perletti sale per Marku. Si torna in campo e Montano trova il 17-14, Nwokoye poi allunga, 18-14. Gran botta ancora una volta di Montano, 19-15. Dalla Rosa, tornata in campo per Bovolo, sfrutta il mani out e fa 20-16. Conti ci prova ma il murone di Costagli è granitico, 21-17. Montano in pipe è devastante dall’inizio della partita, 22-18. Diagonale al tritolo di Montano, 23-19. Atamah fa un buco a terra con il suo primo tempo, 21-23, time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e Montano trova la palla del match 24-21, ma la battuta di Perletti è out, 22-24. La palla di Montano è out, 24-24, Amoruso manda out, 25-24 Casalmaggiore, Mangani pareggia. Palletta di Montano che trova il 26-25, Nwokoye chiude 27-25 con un muro su Mangani!

I protagonisti-

Giorgia Faraone ( Casalmaggiore)- « E’ stata una partita al cardiopalma, non so quanto sia durata, ci sono stati momenti in cui siamo andati un po’ giù ma siamo state brave a riprenderci. Questa è stata la forza che ci ha fatto vincere nel finale. Abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio a prendere le misure in rice con i loro battitori, ma siamo riuscite a sistemare e sopperire con altri fondamentali. Anche se abbiamo perso un set, è stata una partita perfetta ».

Linda Mangani (Orocash Picco Lecco)- « Purtroppo in queste partite giocate tirate sino all’ultimo sono le piccolezze a fare la differenza. Noi oggi abbiamo sbagliato le cose che sappiamo fare benissimo, nei momenti difficili non siamo state lucide e questo è il risultato. E’ stata una gara giocata ad alto livello da entrambe le parti, il punteggio dice questo, cercheremo di capire cosa non è andato, di migliorare questi momenti di poca lucidità che poi ci costano caro ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - OROCASH PICCO LECCO 35

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Nwokoye 6, Pincerato 5, Costagli 14, Marku 2, Montano Lucumi 35, Dalla Rosa 4, Faraone (L), Bovolo 4, Ribechi, Nosella, Perletti. Non entrate: Cantoni, Zaniboni (L). All. Cuello.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 16, Piacentini 14, Conti 10, Amoruso 15, Atamah 16, Sassolini 2, Napodano (L), Casari, Mainetti (L), Monaco, Moroni. Non entrate: Severin, Monti. All. Milano.

ARBITRI: Testa, Resta.

Durata set: 30', 34', 31', 30'; Tot: 125'.

MVP: Ivonne Montano Lucumi (Casalmaggiore)