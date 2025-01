In A2 a caccia dei posti per la Pool Promozione

ROMA -Nel Girone A tre squadre sono già certe del passaggio in Pool Promozione. La capolista Omag-Mt San Giovanni in M.no, che dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia sfiderà in casa l’Orocash Picco Lecco, l’Akademia Sant’Anna Messina, che alle 16 giocherà l’unico anticipo contro il fanalino di coda Bam Mondovì, e la Cbf Balducci Hr Macerata, protagonista del big match del PalaGeorge contro la Valsabbina Millenium Brescia.

Proprio le giallonere (25 punti) sono una delle squadre in cerca degli ultimi punti per evitare la Pool Salvezza. Un tema che riguarderà anche le ultime due gare in programma. La Cbl Costa Volpino (20 punti) dovrà difendere il suo quinto posto dall’assalto delle pretendenti e per farlo sarà fondamentale ottenere il massimo dallo scontro con la Volleyball Casalmaggiore, ottava con 14 punti. Le altre due formazioni a ridosso della Pool Promozione si affronteranno in uno scontro diretto: da un lato la Clai Imola Volley, sesta con 17 punti, dall’altro la Fgl Zuma Castelfranco Pisa, settima a -1.

Classifica molto più corta nel Girone B, dove la sola capolista Futura Giovani Busto Arsizio è certa della Pool Promozione: anche potendo potenzialmente raggiungere le bustocche, la Nuvolì Altafratte Padova, sesta, non avrebbe comunque un numero di vittorie maggiore della squadra di coach Beltrami. Un incastro che si vedrà anche in campo visto che le due squadre si sfideranno domenica alle 17, alla stessa ora del big match tra l’Itas Trentino, seconda con 32 punti e reduce dal successo in Semifinale di Coppa Italia, e la Narconon Volley Melendugno, terza con 27 punti.

Ma tra le squadre in piena lotta per entrare tra le prime cinque, sarà l’Us Esperia Cremona, quinta con 23 punti, la prima a scendere in campo nell’anticipo del sabato: alle ore 17, ospite del PalaRadi sarà la Tecnoteam Albese Volley Como che, con 17 punti, proverà con tutte le sue forze ad evitare la Pool Salvezza. Determinante in tal senso anche il confronto di domenica tra la Trasporti Bressan Offanengo, quarta con 24 punti, e la Volley Hermaea Olbia, settima con 20. Già sicure di lottare per non retrocedere, la Tenaglia Abruzzo Volley e l’Imd Concorezzo giocheranno invece per conquistare punti utili per la seconda parte della stagione.

GIRONE A-

Akademia Sant'Anna Messina - Bam Mondovì

Prima al PalaRescifina del nuovo anno per Akademia Sant'Anna. Dopo la sconfitta sul taraflex del Fontescodella contro Macerata, le SuperGirls di coach Bonafede tornano innanzi al proprio pubblico per sfidare il fanalino di coda Bam Mondovì. Nell'impianto messinese, appuntamento fissato per domenica 12 gennaio ore 16. Nonostante il passivo dell'ultimo weekend, Messina ancora al secondo posto, nella classifica del girone A, con 33 punti. Sono, però, adesso quattro le lunghezze da recuperare sulla capolista San Giovanni. Alle spalle, Macerata con 30 punti e quotazioni rilanciate proprio dopo il successo sulle siciliane. Di contro, Bam Mondovì in grossa difficoltà, ultima in graduatoria con soli 5 punti e già la certezza acquisita di disputare la Pool Salvezza per cercare una vertiginosa risalita verso le posizioni utili alla permanenza nella prossima A2. Tre i precedenti tra le due formazioni. La scorsa stagione, doppio successo delle Pumine piemontesi in Pool Promozione (3-2 nell'andata del PalaManera, 0-3 nel ritorno del PalaRescifina). Nella stagione in corso, vittoria (1-3) di Akademia, nel confronto del 10 novembre scorso a Mondovì. Ex di turno, la centrale siciliana Greta Catania, a Messina per due stagioni (2022-23 e 2023-24).

PRECEDENTI: 3 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina, 2 successi Bam Mondovì)

EX: Greta Catania a Akademia Messina nel 2022/2023, 2023/2024

Ani Bozdeva (Akademia Sant'Anna Messina)- « E' sempre bello poter giocare in casa perché ci sono tutte le persone intorno che ti supportano. Giocheremo per loro e anche per noi. Daremo il nostro meglio per vincere il match e ricominciare il nostro cammino ».

Giulia Deambrogio (Bam Mondovì)-« A Messina sarà una partita dura. Dovremo mettere in campo il nostro gioco e dobbiamo portarci dietro le cose positive che abbiamo fatto domenica scorsa, cercando "quel qualcosa in più", per conquistare set e magari portare a casa punti ».

Valsabbina Millenium Brescia - Cbf Balducci Hr Macerata

La Banca Valsabbina Millenium Brescia ritrova il PalaGeorge e lo fa per un big match di vertice. L'unica gara di gennaio prevista nel tempio del volley monteclarense, infatti, sarà contro la Cbf Balducci Hr Macerata, terza forza del Girone A e reduce da due scontri diretti con le prime della classe (San Giovanni, con la quale è stata sconfitta, e Messina, dove ha invece trovato un importante successo). Le Leonesse, reduci invece da quattro sconfitte consecutive (una in Coppa e tre in Campionato), vogliono ripartire proprio immerse nel calore dei propri tifosi con l'obiettivo di cambiare marcia e riprendere la corsa. Fischio di inizio, domenica 12 novembre, alle 17.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata, 2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Federica Stroppa a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2023/2024; Clara Decortes a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2020/2021

Mija Siftar (Valsabbina Millenium Brescia)- « La partita contro Macerata sarà dura. Penso che l'aspetto più importante sia riuscire a concentrarci su di noi. Sarà una gara molto importante, quindi vogliamo affrontarla da subito in maniera aggressiva e con la massima concentrazione su cosa dobbiamo fare in campo. Daremo il massimo e confidiamo che questo porti ad un buon risultato ».

Luca Martinelli (II Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di domenica a Brescia è un altro scontro diretto per noi, così come per loro. Sicuramente ci arriviamo in una condizione psicofisica molto buona dopo la vittoria contro Messina, Brescia è un'ottima squadra, all'andata contro di loro forse avevamo fatto una delle nostre partite più continue a livello di rendimento, più costanti, e questo ci aveva permesso di metterle sotto in diversi aspetti del gioco, cosa che speriamo si possa riproporre domenica prossima. Le nostre avversarie sicuramente hanno un'ottima fase break, un ottimo servizio con delle battitrici molto importanti, un buon muro e difendono molto. Quindi dobbiamo essere costanti nel nostro cambio palla e poi spingere, soprattutto a muro come abbiamo fatto nell'ultima gara ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Orocash Picco Lecco

L’Omag – Mt si gode la finale di Coppa ma pensa alla gara contro Lecco Dopo la straordinaria vittoria di mercoledì scorso nella semifinale di Coppa Italia, dove San Giovanni ha scritto un’altra pagina di storia ed è salito sul Frecciarossa che la porterà il prossimo 9 febbraio a giocarsi la sua quarta finale di questa competizione nella fantastica cornice dell’Unipol Arena di Bologna, la nostra formazione torna davanti al proprio pubblico in campionato in questo 2025 per la sesta giornata del campionato Nazionale di Serie A2. È un po' di tempo che le atlete marignanesi attendono questa giornata perché la sconfitta dell’andata subita al “Bione” è rimasta indigesta a tutte loro. Domenica al Pala Marignano è di scena l’Orocash Picco Lecco, formazione che occupa l’ottavo posto in classifica. Le ragazze di coach Milano che delle attuali quattordici partite giocate, ne hanno vinte quattro e perse dieci e sono reduci dalla sconfitta per tre a uno contro il Volley Casalmaggiore, si presentano al Pala Marignano cariche e con tanta voglia di riscatto. Come tutte le squadre che affrontano la capolista del girone, sono consapevoli di sfidare una squadra forte ed euforica per la vittoria di Coppa. Le lombarde a San Giovanni in Marignano cercheranno di buttare il cuore oltre l’ostacolo per ben figurare in questa fase finale di regular season, dove tutte le squadre sono impegnate a conquistare punti importantissimi per proseguire al meglio il campionato nella Pool Promozione o Pool Salvezza. Da alcune domeniche il tecnico lombardo ha recuperato da un infortunio la sua miglior schiacciatrice, Linda Mangani, mentre rispetto alla gara di andata non fanno più parte del roster brianzolo, Martina Ghezzi passata al Volley Vicenza in B1, e la giovane palleggiatrice Safa Allaoui, tesserata con il club maceratese della Cbf Balducci. I numeri sono tutti a favore del sestetto marignanese, le statistiche, però non devono trarre in inganno perché ormai abbiamo ampiamente imparato (vedi gara di andata) che in questo campionato non ci sono partite facili. Dal canto suo coach Massimo Bellano ha preparato nei minimi particolari questa gara che sicuramente va presa con la massima concentrazione, dove sarà importante pensare all’avversario e non guardare alla classifica. Il coach Brianzolo Gianfranco Milano, confermato per il settimo anno sulla panchina del team lombardo, dovrebbe schierare in palleggio Helena Sassolini (gemella della nostra Victoria) opposta ad Alessia Conti, centrali Atamah Princess e Federica Piacentini, laterali Linda Mangani e Giorgia Amoruso, libero Francesca Napodano. Starting six classico per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte per fornire il proprio contributo.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Orocash Picco Lecco, 2 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno

Sveva Parini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Non ci sono parole per descrivere la nostra gioia per questa vittoria che ci proietta alla finale del 9 febbraio a Bologna. Volevamo da sempre raggiungere quest’obiettivo e ci siamo riuscite. Ora la testa va alla gara contro Lecco, dobbiamo toglierci un sassolino dalla scarpa. All’andata, infatti, non è andata bene, siamo incappate nella nostra prima sconfitta della stagione e, dunque, abbiamo voglia di riscatto per proseguire il nostro fantastico percorso ».

Maia Carlotta Monaco (Orocash Picco Lecco)- «Domenica ci aspetta una gara molto impegnativa, anche perché veniamo da una sconfitta 3 a 1 contro Casalmaggiore, fuori casa. La prossima partita che dobbiamo affrontare è un’altra trasferta, ancora più lunga, e sicuramente l’atteggiamento giusto da avere è quello di ricordarci della vittoria ottenuta all’andata, e sfruttare questa cosa a nostro vantaggio,non focalizzandoci sulla classifica, per poter giocare una bella partita al nostro livello. Sono sicura che daremo il massimo e che sarà una bella gara ».

Clai Imola Volley - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Tornata al successo (interno) nello scorso fine settimana contro la temibile Brescia, la Clai Imola Volley sarà nuovamente impegnata al PalaRuggi per un incontro molto delicato che a questo punto della stagione diventa assolutamente determinante nell’economia del girone A di serie A2. Le ragazze terribili di Nello Caliendo, assolutamente rinfrancate nell’anima e nello spirito dopo l’ultima pesantissima vittoria, se la vedranno infatti con le toscane di Castelfranco, formazione al momento attardata in classifica di appena una lunghezza rispetto alle imolesi. Stival e compagne hanno consolidato la loro sesta posizione nel raggruppamento a quota 17 e a sole quattro giornate dal termine della prima fase possono ancora sognare di agganciare la quinta piazza (e quindi la salvezza anticipata...) occupata attualmente da Costa Volpino con 20 punti. Sogno che rimane ancora possibile anche per le pisane, guidate in panchina da una leggenda della pallavolo di nome Marco Bracci, che di conseguenza arriveranno sulle rive del Santerno con l’obiettivo di operare il sorpasso ai danni delle santernine e di avvicinare a loro volta la formazione bergamasca (impegnata nel match interno con Casalmaggiore) in questa appassionante ed impronosticabile volata finale. All’andata, lo scorso dieci di novembre, le Clai giocò una grande partita e riuscì ad espugnare il PalaParenti di Santa Croce sull’Arno per 3 set a 1, peraltro dopo aver perso in maniera piuttosto netta il primo parziale. Fu la seconda vittoria esterna (dopo quella a Costa Volpino) per la banda di Caliendo, che da quel momento in poi non è più riuscita a ripetersi lontano dalle mura amiche.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno

Valentina Pomili (Clai Imola Volley)- « Castelfranco è una squadra ostica che in questo momento sta facendo davvero molto bene, come si è visto anche nell’ultima gara vinta nettamente contro Costa Volpino. È una partita molto importante soprattutto a livello di classifica e le parole chiave per affrontarla nella maniera corretta dovranno essere continuità e cinicità. Domenica scorsa si sono viste molte note positive e dobbiamo farne tesoro per crescere come squadra. Giochiamo ancora in casa e cercheremo di sfruttare al massimo questa occasione ».

Candela Sol Salinas (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Affronteremo un’avversaria che si presenterà forte del risultato dell’ultima giornata di campionato, ma anche noi arriviamo a questo appuntamento con sulle spalle una vittoria importante. Siamo cariche e pronte a giocarcela. Il successo contro Costa Volpino ha avuto un grande valore, perché cominciare l’anno così dà maggiore fiducia e ci concede una spinta in più per tentare di fare i punti che servono per una bella seconda parte di stagione. In ogni partita dobbiamo entrare in campo convinte e con la determinazione giusta per fare risultato. Poi alla fine si vedrà. Ci stiamo allenando bene, ognuna di noi è concentrata per raggiungere gli obiettivi che la società a inizio anno ha fissato. Stiamo lavorando e abbiamo voglia di migliorarci giorno dopo giorno ».

C.B.L. Costa Volpino - Volleyball Casalmaggiore

Dopo la sconfitta esterna rimediata in casa di Castefranco la Pallavolo CBl cerca riscatto tra le mura amiche. Ospite delle sebine Casalmaggiore. Partita da ex per Valentina Zago con Luciano Cominetti che dovrà rinunciare per tutto il resto della stagione a Ginevra Camerini dopo il grave infortunio al ginocchio.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volleyball Casalmaggiore)

EX: Valentina Zago a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2022/2023

Nicole Gamba (C.B.L. Costa Volpino)- « Dopo la sconfitta di domenica la prossima partita sarà fondamentale per riuscire a mantenere il quinto posto in classifica. non sarà facile perché loro arrivano da una bella vittoria, ma noi stiamo lavorando bene su tutto quello che non è andato la scorsa settimana per affrontare la partita al meglio e rientrare in carreggiata. giocare in casa, nel nostro palazzetto e con il nostro pubblico ci aiuterà tanto ».

Betsy Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore)- « Siamo molto soddisfatte della vittoria contro Lecco che ci ha dato morale e ci ha permesso di smuovere la classifica in modo positivo, una partita importante in cui la squadra ha dimostrato carattere e unità d'intenti. Ora la nostra concentrazione è rivolta verso la gara contro Costa Volpino, sappiamo che sarà molto difficile però stiamo lavorando al meglio per affrontarle con grande determinazione ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Volley Hermaea Olbia

Punti in palio pesanti in ottica pool promozione al PalaCoim di Offanengo, teatro domenica alle 17 della sfida tra la Trasporti Bressan e l'Hermaea Olbia. Le cremasche, reduci dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia mercoledì a Trento, sono quarte a quota 24 punti, 4 in più delle sarde che cercano di ricucire il gap dalla quinta piazza, distante tre lunghezze. In campionato, le due squadre sono reduci da due rimonte speculari: a Concorezzo Offanengo ha saputo risalire da due set di svantaggio per poi imporsi al tie break, mentre Olbia si è fermata sul 2-0 subendo poi il ritorno di fiamma della Nuvolì Altafratte Padova. Tie break che è stato anche il leit motiv del match d'andata nell'isola (dopo il precedente rinvio per impraticabilità del campo), con la squadra di Dino Guadalupi capace di spuntarla in un lungo braccio di ferro. Coach Guadalupi è ex di turno insieme alla palleggiatrice neroverde Ulrike Bridi.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Volley Hermaea Olbia, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Ulrike Bridi a Hermaea Olbia nel 2022/2023

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Torniamo al nostro obiettivo principale che è il campionato, dove siamo in lotta per centrare la pool promozione. Ultimamente stiamo facendo fatica a trovare il ritmo gara: tolta la parentesi di Coppa Italia, nelle ultime due gare di campionato siamo partiti sotto 2-0, poi anche le pause e gli impegni infrasettimanali non inizialmente previsti con la Coppa non hanno aiutato. Troppo spesso le nostre prestazioni individuali hanno curve di alti e bassi e il rendimento di squadra ne risente di conseguenza. Anche il fatto che ci siano tante giocatrici impiegate da un lato testimonia la rosa equilibrata ma dall'altro evidenzia anche questa discontinuità. Olbia sta facendo bene, lotta partita su partita e non bisogna farsi ingannare dal fatto che faccia più fatica in trasferta. Ha una delle ultime chance per star dentro alla pool promozione e dopo la sconfitta in casa contro Altafratte arriverà al PalaCoim con voglia di portare assolutamente a casa punti. Il match d'andata è stato un po' rocambolesco, ci sono stati da parte nostra set giocati bene e altri molto male. Spero si possa trovare un po' di continuità che ci permette di esprimere una buona pallavolo, mentre le fasi down in alcuni situazioni sono molto negative ».

Sophie Blasi (Volley Hermaea Olbia)-« Contro Offanengo mi aspetto una partita complicata, sono una squadra solida, ben organizzata e con giocatrici di esperienza. Per portare a casa il risultato sarà importante giocare libere mentalmente, mantenendo alta la concentrazione e l'intensità, e imporre il nostro gioco fin dall'inizio. Arrivati a questo punto del campionato ogni partita è fondamentale. La classifica è davvero corta e quindi è molto importante fare più punti possibile per cercare di entrare in Pool Promozione. Giocheremo fuori casa ma sappiamo che abbiamo il sostegno di tutti anche da lontano ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Imd Concorezzo

Gara di cartello Per il secondo impegno consecutivo al PalaBCC di Vasto, le rossoblu sono impegnate a dare tutto il loro massimo per l’importante scontro in programma domenica alle 15:30. In terra teatina, infatti, arriva l’Imd Concorezzo, diretta rivale della Tenaglia Abruzzo Volley e l’unica ad essere stata battuta nelle gare disputate finora. Come le abruzzesi, anche le brianzole arrivano da una lunga serie di sconfitte che, questa volta al contrario delle rossoblu, ha fruttato loro 7 punti in classifica in più rispetto alle nostre. Forte dell’ex di turno Kavalenka e della greca Tsitsigianni, Concorezzo proverà a strappare la sua prima vittoria esterna nell’ormai ‘infestato’ PalaBCC, ai danni delle locali che dovranno a tutti i costi violare le loro mura casalinghe. Presidente Papa chiama ancora a gran voce il pubblico abruzzese, convinto che dalla partita se ne vedranno delle belle. Coach Dell'Anna, intanto, ha continuato a infondere fiducia e motivazione nelle sue ragazze, ribadendo l'importanza di credere nel lavoro svolto in allenamento e di affrontare la prossima sfida con le giuste determinazione e cattiveria. Il risultato della sfida con le lombarde darà un forte segnale per l’esito dell’intera stagione, con la convinzione che le rossoblu sapranno come ottenere il punteggio desiderato.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tenaglia Abruzzo Volley)

EX: Julia Kavalenka a Tenaglia Altino Volley nel 2021/2022

Matteo Dell'Anna (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Partita fondamentale quella che ci apprestiamo a giocare domenica contro Concorezzo. - dice proprio Matteo Dell’Anna - Fare risultato è per noi di vitale importanza sia in termini di classifica che di morale per il prosieguo della stagione. Stiamo lavorando al meglio come sempre, consapevoli però che bisognerà mettere qualcosa in più a livello di presenza e voglia di squadra per ottenere il risultato ».

Davide Delmati (Imd Concorezzo)- « Contro la Tenaglia Abruzzo Volley mi aspetto dalla squadra un po’ di continuità, visto la buona prestazione che abbiamo disputato conto Offanengo. Domenica affrontiamo una formazione che ci segue in classifica e vogliamo iniziare a conquistare punti anche in trasferta. In casa abbiamo sempre disputato delle ottime gare, mentre fuori abbiamo avuto qualche difficoltà. Questa trasferta però non deve diventare un'ossessione per le ragazze, altrimenti rischiamo un effetto controproducente. Sono sicuro che affronteremo la partita con grande determinazione, forti della fiducia acquisita nell'ultima partita casalinga. Il nostro obiettivo è chiaro: andare in trasferta per conquistare i primi punti esterni della stagione ».

Itas Trentino - Narconon Volley Melendugno

Conquistato il pass per la finalissima di Coppa Italia di Serie A2, in programma domenica 9 febbraio a Bologna, l’Itas Trentino si tuffa nel rush conclusivo di Regular Season, che si aprirà domenica 12 gennaio con il big match del Sanbàpolis contro la Narconon Volley Melendugno. Trentadue punti per Trento, seconda in classifica alle spalle di Busto Arsizio, ventisette per le leccesi, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e risalite fino in terza posizione. Un match, dunque, delicatissimo per le gialloblù, intenzionate a blindare il secondo posto e a garantirsi in anticipo il pass per la Pool Promozione: in caso di vittoria da tre punti, infatti, il sestetto di Mazzanti si guadagnerebbe con ben tre giornate di anticipo la certezza di approdare alla decisiva Pool Promozione. L’unico precedente in gare ufficiali si riferisce al match d’andata dell’attuale campionato di Serie A2: il 3 novembre scorso, a Lecce, l’Itas Trentino conquistò il successo in quattro parziali. Sono due le ex della sfida, entrambe in campo con la maglia delle salentine: la laterale Jessica Joly ha giocato a Trento due anni fa in A2, mentre la palleggiatrice Viola Passaro è giunta in gialloblù a stagione iniziata nello scorso campionato di A1.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Jessica Joly a Trentino Volley nel 2022/2023; Viola Passaro a Trentino Volley nel 2023/2024

Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « Affronteremo una squadra tatticamente diversa rispetto alla gara di andata, con Caracuta titolare al palleggio. Sarà una partita nella quale vogliamo continuare a crescere su alcuni aspetti di muro-difesa che abbiamo fatto bene mercoledì nella gara di Coppa Italia, mentre in fase di cambio-palla dovremo essere bravi a sfruttare i nostri centrali per aprire il gioco. In questo mese che ci separa dalla finale di Bologna e dalla Pool Promozione l’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di crescere su alcuni dettagli e vogliamo iniziare a farlo già dalla partita di domenica con Melendugno ».

Nuvolì Altafratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio

La Nuvolì AltaFratte Padova torna a Trebaseleghe dopo l’impresa di Olbia dove le ragazze del team padovano hanno saputo rientrare in gioco dopo l’iniziale 2-0 gallurese ed andare a vincere l’incontro al quinto set. Naturalmente l’idea sarà quella di continuare a fare punti dopo il terribile duo di avversarie formato da Trento ed Olbia appunto, un’impresa sicuramente non sarà facile visto che la prossima avversaria sarà quella Futura Giovani Busto Arsizio indicata ad inizio stagione come protagonista certa e non solo del girone B, che nel corso dei primi mesi di campionato ha saputo confermare i pronostici e mettersi dietro un’altra corazzata come Trento. Sarà un match nel quale gettare il cuore oltre l’ostacolo, cosa che Maggipinto e compagne hanno già dimostrato di sapere fare, per proseguire un cammino che vede oggi le atlete guidate da coach Sinibaldi ad una lunghezza dal quinto posto (Pool Promozione) e con due punti in più della più diretta inseguitrice, l’Hermaea Olbia. I precedenti tra le due squadre, nei due anni di serie A2 della Nuvolì, sono a senso unico con la squadra lombarda nettamente avanti sia nelle vittorie (3-0) che nel conto set (9-1) Se la Nuvolì arriverà all’appuntamento dopo il bel punto casalingo contro Trento e i due ottimi conquistati contro l’Hermaea, la Futura Giovani arriverà in Veneto dopo la gara casalinga persa al quinto contro la stessa Trento, il 3-0 facile sull’Hermaea e la vittoria casalinga da due punti contro la comasca Tecnoteam Albese che sarà proprio la prossima avversaria delle padovane, domenica 19 gennaio a Casnate con Bernate. Una sola ex nell’incontro ed è Cristina Fiorio che ha indossato la maglia della Futura Giovani nel corso dell’annata 2022-23.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Cristina Fiorio a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023

Erika Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)- « Giocare in un campo ostico come quello di Olbia e uscirne con una vittoria ci dà tanta spinta e sicurezza per affrontare la prossima partita contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Sappiamo che sarà dura, contro la capolista, ma siamo consapevoli anche che all’interno del nostro palazzetto possiamo dare del filo da torcere a chiunque ».

Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Non nego che siamo molto dispiaciute per la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia ma bisogna andare avanti. Ci focalizzeremo sul campionato, ci teniamo molto e da domenica bisognerà ricominciare a portare a casa punti. Per una sconfitta non crolla certo il modo addosso, anche perché è stata una battaglia. È giusto essere arrabbiati ma da oggi si volta pagina, si torna a lavorare rimanendo unite e coese e pensando ad una partita alla volta. Domenica ci attende una nuova battaglia contro una squadra forte e che gioca in casa; dovremo essere sul pezzo sin dal primo punto cercando di limitare il loro gioco veloce forzando a partire dalla battuta ».

U.S. Esperia Cremona - Tecnoteam Albese Volley Como

L'Esperia Cremona, rientrata dalla trasferta pugliese, volta pagina e si prepara per la quindicesima giornata del campionato di serie A2, in cui accoglierà al PalaRadi la Tecnoteam Albese Volley Como. Terzultima del girone B con 17 punti a -6 dall’Esperia, reduce da due vittorie nelle ultime cinque gare, la formazione lariana giunge a Cremona dopo aver costretto al tie break niente meno che la capolista Futura Volley Busto Arsizio. Cremona dal canto suo ha interrotto la serie di tre vittorie, non raccogliendo punti contro la Narconon Volley Melendugno. L’anticipo di sabato (primo servizio alle ore 17) mette in gioco punti fondamentali per la conquista della pool promozione, in una classifica che ad oggi vede, dal terzo al settimo posto, cinque squadre in sette punti. Nel confronto tra le squadre, l’Esperia ha la meglio sulle rivali di giornata per minor numero di punti subiti (1157-1225), aces (80-65) e muri vincenti (117-109); Albese a sua volta spicca per punti fatti (1210-1229) e attacchi vincenti (707-725). Nella gara d’andata, Cremona ebbe la meglio, vincendo la sfida in quattro set. Lo staff tecnico cremonese, per l’occasione, convoca Matilde Corsaro, schiacciatrice classe 2009 dell’under 18 gialloblù.

PRECEDENTI: 5 (1 successo U.S. Esperia Cremona, 4 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno

Dalila Marchesini (U.S. Esperia Cremona)- « Purtroppo la trasferta a Melendugno non ha dato i risultati sperati concludendosi con una sconfitta per 3-1 che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Nonostante ciò, ci stiamo preparando al meglio per la sfida in casa contro Albese, concentrandoci sulla gestione dei colpi d’attacco e sul muro-difesa. Sabato sarà una partita chiave per il nostro percorso e bisognerà prestare particolare attenzione al muro, poiché tutte le attaccanti avversarie sono mancine ».

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Ci aspetta una partita difficile, l'ennesima di questo campionato. Sappiamo che Cremona è squadra costruita per fare bene con giocatrici di valore come Turlà, Taborelli ed Arciprete. Ne cito tre senza dimenticare le altre, tutte molto temibili, alcune con un passato in A1. Dobbiamo affrontare Cremona con la massima attenzione, con la stessa determinazione che abbiamo messo in mostra a Castellanza domenica. Dobbiamo solo pensare ad imporre il nostro gioco ed il nostro ritmo: ora stiamo ritrovando assetto e ritmo, abbiamo rivisto in campo anche Mazzon sia pure non ancora a pieno regime. Dobbiamo fare affidamento sulla nostra pulizia di gioco come contro Futura: abbiamo portato via un punto dal loro campo, ripartiamo da qui per andare ad affrontare Cremona a testa alta e senza paura ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-

Domenica 12 gennaio 2025, ore 16.00

Akademia Sant'Anna Messina - Bam Mondovì Arbitri: Palumbo Christian, Notaro Gabriella

Domenica 12 gennaio 2025, ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Pasquali Fabio, Papapietro Eustachio

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Orocash Picco Lecco Arbitri: Ancona Massimo, Mochi Chiara

Clai Imola Volley - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Pasin Marco, Lanza Claudia

C.B.L. Costa Volpino - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Giorgianni Giovanni, Vangone Deborah

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 37, Akademia Sant'Anna Messina 33, Cbf Balducci Hr Macerata 30, Valsabbina Millenium Brescia 25, C.B.L. Costa Volpino 20, Clai Imola Volley 17, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 16, Volleyball Casalmaggiore 14, Orocash Picco Lecco 13, Bam Mondovì 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Sabato 11 gennaio 2025, ore 17.00

U.S. Esperia Cremona - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Mancuso Alberto, Tundo Virginia

Domenica 12 gennaio 2025, ore 15.30

Tenaglia Abruzzo Volley - Imd Concorezzo Arbitri: Ayroldi Raffaella, Traversa Nicola

Domenica 12 gennaio 2025, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Magnino Simone, Testa Antonio

Itas Trentino - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Russo Roberto, Stellato Giuseppina

Nuvolì Altafratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Sabia Emilio, Bolici Giulio

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 34, Itas Trentino 32, Narconon Volley Melendugno 27, Trasporti Bressan Offanengo 24, U.S. Esperia Cremona 23, Nuvolì Altafratte Padova 22, Volley Hermaea Olbia 20, Tecnoteam Albese Volley Como 17, Imd Concorezzo 9, Tenaglia Abruzzo Volley 2.