L'Albese vince la maratona di Cremona

CREMONA - Al PalaRadi si è giocata una partita a fasi alterne , con la Tecnoteam Albese Volley Como abile ad avere la meglio al termine di cinque set giocati in due ore e ventisei minuti. A Cremona non bastano la precisione e la puntualità di Parlangeli (68% di ricezione positiva, senza errori) e quattro giocatrici in doppia cifra (Taborelli 16, Arciprete e Bellia 13, Munarini 10), oltre ai positivi ingressi di Felappi (8 punti, 47%), Marchesini (4), Zorzetto e Zuliani. La buona vena di Rimoldi in regia favorisce i 16 punti di Mazzon, subentrata alla giovane Colombino, autrice di 16 punti e premiata MVP dell’incontro. Solide le prove di Grigolo (13), Longobardi (12) e capitan Veneriano (10). Pericati garantisce sicurezza in seconda linea (50% con soli due errori). Per l’Esperia, in attesa delle gare di domani, sarà fondamentale non fallire il prossimo impegno contro Abruzzo; Albese ospiterà a Casnate la Nuvolí Altafratte Padova.

I protagonisti-

Marco Zanelli (U.S. Esperia Cremona)- « È stata una partita molto altalenante, quando abbiamo messo in campo la grinta si è visto, quando invece abbiamo giocato con supponenza, Albese ha fatto il proprio gioco, lo ha imposto. Alla fine, commettendo tanti errori con la scelta dei colpi non ideale, il risultato è stato un tie break per le ospiti ».

Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)- « E' stata una partita dura, complicata, l'abbiamo preparata molto bene. Le mie sensazioni per il ritorno in campo ? Molto emozionata all'inizio, l'allenatore ha voluto darmi fiducia e lo ringrazio. All'inizio stavo tremando, ma è andata bene. Abbiamo vinto di squadra e sono davvero molto felice. Grazie anche alle compagne che mi hanno aiutato nei mesi scorsi e in questa partita. Non me l'aspettavo di tornare così presto, ma sono contentissima. E contenta anche per i due punti portatia casa da Cremona, campo difficile. Siamo state brave ».

Il tabellino-

U.S. ESPERIA CREMONA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3 (25-19 22-25 14-25 25-16 11-15) -

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 13, Modesti 4, Turla' 3, Bellia 13, Munarini 10, Taborelli 16, Parlangeli (L), Felappi 8, Marchesini 4, Zuliani, Zorzetto, Maiezza. Non entrate: Bondarenko, Corsaro (L). All. Zanelli.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 12, Taje' 8, Rimoldi, Grigolo 13, Veneriano 10, Colombino 3, Pericati (L), Mazzon 16, Mancastroppa, Radice, Bernasconi. Non entrate: Arienti (L), Baldi, Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Mancuso, Tundo.

Durata set: 28', 29', 26', 28', 20'; Tot: 131'.

Spettatori: 220

MVP: Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese)