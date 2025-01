L'Omag prosegue la corsa, cadono Futura e Trento

L’Omag-Mt San Giovanni in M.no cancella l’inciampo dell’andata e conferma la vetta della classifica grazie al 3-0 all’Orocash Picco Lecco, mai in discussione. Le ospiti provano a tenere il ritmo delle romagnole, che vanno però ad un’altra velocità con Nardo, 17 punti, Piovesan (15) e Consoli (12), mentre la sola Amoruso (14) va in doppia cifra per la squadra di coach Milano. Secondo posto stabile per l’Akademia Sant’Anna Messina, che lascia un combattuto primo set alla Bam Mondovì (23-25) ma poi passa 3-1. Sono almeno tre le protagoniste in casa siciliana: la top scorer Diop, 21 punti, l’MVP Rossetto, 20 con ben 6 muri, e Mason, 17 punti e letale al servizio con 5 ace. Per le pumine, 15 punti da Viscioni e 13 da Bosso.

Nello scontro tra terza e quarta, la Cbf Balducci Hr Macerata espugna il PalaGeorge vincendo 1-3 contro la Valsabbina Millenium Brescia. Equilibrio nei primi due giochi, terminati 22-25 e 25-20, sontuoso terzo set delle arancionere, con le padrone di casa lasciate a 12, e di nuovo testa a testa nella quarta frazione vinta in volata 23-25. Pistolesi, 16 punti, prova a pungere le avversarie, ma una Decortes da 22 punti viene ben supportata da Battista, 17, e da Mazzon, solidissima con 7 muri per i 16 punti totali. Doppio 3-0 potenzialmente cruciale nella zona centrale della classifica: la Cbl Costa Volpino supera la Volleyball Casalmaggiore, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa espugna il PalaRuggi lasciando a zero la Clai Imola Volley. Nonostante i 21 punti della solita Montano, la ex Zago (20) è la protagonista della sfida del Pala Cbl, mentre in Romagna sono Salinas (17) e Zuccarelli (15) a piegare le padrone di casa guidate da Stival (14).

Succede di tutto nel Girone B. Doppio, inaspettato k.o. per la Futura Giovani Busto Arsizio e l’Itas Trentino, sicuramente stanche dopo l’infrasettimanale di coppa ma certamente sorprese dalla voglia di far punti della Nuvolì Altafratte Padova e della Narconon Volley Melendugno. Un 3-0 non veritiero nelle proporzioni dell’andamento dell’incontro al palazzetto di Trebaseleghe, visto l’equilibrio nei set, chiusi 29-27, 25-21 e 26-24. Bravissime le ragazze di coach Sinibaldi a dimostrarsi più concentrate e concrete delle avversarie, colpite dai 17 punti di Grosse Scharmann ed Esposito, brave a spegnere le fiammate di Enneking (19). Simile sviluppo anche al Sanbapolis dove, dopo il 25-18 del primo set, la squadra di coach Mazzanti cede alle pugliesi con un triplo 23-25 tesissimo e incerto. Migliore in campo Malik con i suoi 24 punti, ma determinanti i contributi di Joly (18) e Tanase (17), con Kosareva (13) ultima a mollare tra le trentine.

Nonostante l’iniziale 0-1, tiene il ritmo delle altre formazioni a caccia della Pool Promozione la Trasporti Bressan Offanengo, che ribalta la Volley Hermaea Olbia imponendosi in quattro set. La storia del pomeriggio è quella di Favaretto che, mandata in campo da coach Bolzoni a sostituire capitan Martinelli (11 punti), risponde presente e nella quarta frazione realizza 7 punti consentendo alle sue compagne di imporsi 26-24. Prestazione comunque di squadra per le neroverdi, viste le doppie cifre anche di Nardelli (15), Rodic, Caneva e Bole (10 punti a testa), mentre tra le ospiti si distinguono Trampus (14), Partenio (13) e Ngolongolo (12). Nella sfida tra le ultime due in classifica, prima vittoria piena in campionato per la Tenaglia Abruzzo Volley, che batte l‘Imd Concorezzo 3-1. Al di là del 25-12 iniziale, grande equilibrio tra le due formazioni (22-25, 27-25 e 25-23 gli altri set). Kavalenka, 21 punti, chiude come top scorer, Martinelli, 18, come MVP.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – BAM MONDOVI’ 3-1 (23-25 25-14 25-21 25-15) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 4, Mason 17, Olivotto 13, Diop 21, Rossetto 20, Modestino 3, Caforio (L), Babatunde 2, Vernon 1. Non entrate: Bozdeva, Trevisiol, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede.

BAM MONDOVI’: Schmit 2, Bosso 13, Tresoldi 5, Viscioni 15, Lancini 8, Catania 7, Giubilato (L), Marengo 1, Fini (L), Berger, Deambrogio, Manig. All. Basso.

ARBITRI: Palumbo, Notaro.

Durata set: 33′, 22′, 28′, 28′; Tot: 111′.

MVP: Aurora Rossetto (Akademia Messina)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 1-3 (22-25 25-20 12-25 23-25)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Franceschini 6, Davidovic 10, Pistolesi 16, Meli 10, Scacchetti 3, Siftar 14, Scognamillo (L), Romanin, Stroppa, Trevisan. Non entrate: Tonello, Veglia, Bikatal, Riccardi (L). All. Solforati.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 16, Bonelli 2, Battista 17, Caruso 9, Decortes 22, Bulaich Simian 9, Bresciani (L), Fiesoli 1, Allaoui 1, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Busolini, Mennecozzi (L), Orlandi. All. Lionetti.

ARBITRI: Pasquali, Papapietro.

Durata set: 27′, 26′, 24′, 29′; Tot: 106′.

MVP: Clara Decortes (Balducci Macerata)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-17 25-16 25-21) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 17, Parini 6, Ortolani 8, Piovesan 15, Consoli 12, Nicolini 2, Valoppi (L), Ravarini 3, Bagnoli 1, Sassolini 1, Clemente. Non entrate: Monti, Meliffi (L). All. Bellano.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 7, Monaco 1, Conti 1, Amoruso 14, Atamah 9, Sassolini, Mainetti (L), Moroni 2, Napodano, Severin. Non entrate: Monti. All. Milano.

ARBITRI: Ancona, Mochi.

Durata set: 22′, 23′, 26′; Tot: 71′.

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

CLAI IMOLA VOLLEY – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 0-3 (19-25 19-25 31-33) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 8, Ravazzolo 6, Stival 14, Bulovic 4, Melandri 9, Rizzieri 3, Mastrilli (L), Mescoli 8, Migliorini 3, Visentin. Non entrate: Gambini (L), Pinarello, Stafoggia, Arcangeli. All. Caliendo.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 5, Fucka 9, Ferraro 2, Salinas 17, Colzi 12, Zuccarelli 15, Bisconti (L), Fava 1, Braida, Tosi. Non entrate: Tesi (L), Lotti. All. Bracci.

ARBITRI: Pasin, Lanza.

Durata set: 28′, 29′, 43′; Tot: 100′.

MVP: Ferraro (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

C.B.L. COSTA VOLPINO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-20 25-17 25-23) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Buffo 11, Brandi 5, Zago 20, Neciporuka 8, Ferrarini 11, Gamba (L), Yilmaz, Dell’amico, Tosi. Non entrate: Fumagalli, Civitico, Lovett, Fracassetti (L). All. Cominetti.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Dalla Rosa 6, Nwokoye 3, Pincerato, Costagli 14, Marku 1, Montano Lucumi 21, Faraone (L), Ribechi 1, Perletti 1, Bovolo, Nosella, Cantoni. All. Cuello.

ARBITRI: Giorgianni, Vangone.

Durata set: 25′, 28′, 31′; Tot: 84′.

MVP: Valentina Zago (C.B.L. Costa Volpino)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (21-25 25-20 25-14 26-24) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 15, Salvatori 4, Martinelli 11, Rodic 10, Caneva 10, Bridi 5, Tellone (L), Bole 10, Favaretto 7, Tommasini. Non entrate: Pinetti, Compagnin, Vailati (L), Campagnolo. All. Bolzoni. VOLLEY HERMAEA OLBIA: Korhonen 8, Trampus 14, Ngolongolo 12, Pasquino 4, Partenio 13, Barbazeni 9, Blasi (L), Kogler 1, Negri, Civetta. Non entrate: Piredda. All. Guadalupi.

ARBITRI: Magnino, Testa.

Durata set: 25′, 32′, 23′, 34′; Tot: 114′.

MVP: Federica Favaretto (Trasporti Bressan Offanengo)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – IMD CONCOREZZO 3-1 (25-12 22-25 27-25 25-23) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 7, Mennecozzi 3, Ndoye 15, Martinelli 18, Maricevic 13, Tega 8, Pisano (L), Foresi, Vighetto. Non entrate: Galuppi (L), Petrovic. All. Dell’anna.

IMD CONCOREZZO: Tonello 15, Piazza 7, Marini, Tsitsigianni 14, Frigerio 6, Kavalenka 21, Rocca (L), Bianchi, Ghezzi (L), Rosina, Alberti. Non entrate: Pegoraro, Bianchi, Brutti. All. Delmati.

ARBITRI: Ayroldi, Traversa.

Durata set: 22′, 29′, 31′, 35′; Tot: 117′.

MVP: Silene Martinelli (Tenaglia Abruzzo Volley)

ITAS TRENTINO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (25-18 23-25 23-25 23-25) –

ITAS TRENTINO: Kosareva 13, Marconato 6, Weske 6, Giuliani 8, Molinaro 10, Prandi, Fiori (L), Bassi 10, Zojzi 4, Batte 2, Ristori, Pizzolato. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 19, Riparbelli 5, Malik 23, Joly 18, Biesso 3, Caracuta 2, Ferrario (L), Andrich 4, Fioretti, D’onofrio (L), Passaro, Maruotti. All. Giunta.

ARBITRI: Russo, Stellato.

Durata set: 22′, 30′, 31′, 27′; Tot: 110′.

MVP: Polina Malik (Narconon Volley Melendugno)

Spettatori: 532

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (29-27 25-21 26-24) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fanelli 2, Stocco 4, Esposito 17, Bovo 6, Grosse Scharmann 17, Fiorio 13, Maggipinto (L), Talerico. Non entrate: Occhinegro (L), , Esposito, Ghibaudo, Pridatko. All. Sinibaldi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 4, Rebora 8, Monza 4, Enneking 19, Kone 5, Zanette 13, Cecchetto (L), Osana 1, Brandi, Landucci, Zakoscielna. Non entrate: Baratella (L), Del Freo. All. Beltrami.

ARBITRI: Sabia, Bolici.

Durata set: 32′, 29′, 31′; Tot: 92′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (Nuvoli’ Altafratte Padova )

Akademia Sant’Anna Messina-Bam Mondovi’ 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-15)

Valsabbina Millenium Brescia-Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (22-25, 25-20, 12-25, 23-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Orocash Picco Lecco 3-0 (25-17, 25-16, 25-21)

Clai Imola Volley-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 0-3 (19-25, 19-25, 31-33)

C.B.L. Costa Volpino-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-20, 25-17, 25-23)

Omag-Mt San Giovanni In M.No 40 (13 – 2); Akademia Sant’Anna Messina 36 (13 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 33 (11 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 7); C.B.L. Costa Volpino 23 (7 – 8); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 8); Clai Imola Volley 17 (5 – 10); Volleyball Casalmaggiore 14 (5 – 10); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 11); Bam Mondovi’ 5 (2 – 13);

Orocash Picco Lecco – Akademia Sant’Anna Messina

Bam Mondovi’ – C.B.L. Costa Volpino

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Valsabbina Millenium Brescia

Volleyball Casalmaggiore – Omag-Mt San Giovanni In M.No Si gioca il 18/01/2025 Ore 21.00

Cbf Balducci Hr Macerata – Clai Imola Volley

Trasporti Bressan Offanengo-Volley Hermaea Olbia 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 26-24)

Tenaglia Abruzzo Volley-Imd Concorezzo 3-1 (25-12, 22-25, 27-25, 25-23)

Itas Trentino-Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-18, 23-25, 23-25, 23-25)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (29-27, 25-21, 26-24)

U.S. Esperia Cremona-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (25-19, 22-25, 14-25, 25-16, 11-15)

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 3); Itas Trentino 32 (12 – 3); Narconon Volley Melendugno 30 (10 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 27 (9 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 25 (8 – 7); U.S. Esperia Cremona 24 (7 – 8); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 19 (6 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 13); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 13).

Futura Giovani Busto Arsizio – Trasporti Bressan Offanengo Si gioca il 18/01/2025 Ore 17.00

Volley Hermaea Olbia – Narconon Volley Melendugno

U.S. Esperia Cremona – Tenaglia Abruzzo Volley Si gioca il 18/01/2025 Ore 17.00

Imd Concorezzo – Itas Trentino

Tecnoteam Albese Volley Como – Nuvoli’ Altafratte Padova