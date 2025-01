Cremona festeggia l'arrivo di Mazzola battendo la Tenaglia

CREMONA - Con una vittoria meno facile del previsto l'Esperia Cremona ha festeggiato l'esordio in panchina del nuovo tecnico Enrico Mazzola, subentrato in settimana a Zanelli. Taborelli e compagne si sono imposte, nell'anticipo della 7a di ritorno, 3-1 (23-25 25-20 25-23 25-20) andando sotto nel primo set alla combattiva formazione abruzzese.

L’Esperia Cremona, nell'anticipo della 7a di ritorno, torna alla vittoria da tre punti e lo fa a spese della Tenaglia Abruzzo Volley, ultima in classifica ma rivelatasi avversario tosto e insidioso. Quattro set giocati senza una squadra nettamente prevalente sull’altra, Cremona alla distanza è riuscita a fare quadrato e a trovare la strada della vittoria. La MVP dell’incontro è Gaia Zorzetto, la palleggiatrice veneta entrata nel corso del terzo set ha scombussolato le certezze abruzzesi e, insieme a Sofia Turlà, ha mandato a segno capitan Taborelli per 22 volte (4 muri e 2 aces), 19 i punti di Arciprete e 12 quelli di un’ottima Modesti (50% in attacco con 3 muri). È tornata a calcare il taraflex anche Vera Bondarenko, quattro volte a punto; Bellia chiude con 8 marcature e Parlangeli si conferma arcigna in seconda linea. Per le ospiti, l’ex di turno Ludovica Mennecozzi manda in doppia cifra Ndoye (18 punti), Tega, Martinelli e Grazia con 10.

I protagonisti-

Vittoria Zuliani (U.S. Esperia Cremona)- « Finalmente siamo tornati ai tre punti, che tanto ci servivano per la classifica. In campo abbiamo avuto dei cali, a cui hanno rimediato le compagne subentrate, sono stati ottimi ingressi e siamo molto felici. Con l’arrivo di coach Mazzola, stiamo cercando di migliorare, limando sempre più le nostre imperfezioni. C’è grande entusiasmo sia da parte nostra, sia da parte del coach ».

Ludovica Mennecozzi (Tenaglia Abruzzo Volley)-« Sono felicissima di essere tornata a giocare al PalaRadi. Abbiamo grande bisogno di punti, soprattutto in ottica pool successiva. Siamo partite molto bene, con tanto entusiasmo, molto brave in difesa: il primo set ci ha dato ancora più carica. Affrontavamo una squadra forte, ma credo che la squadra sia stata all’altezza dell’avversario in vari momenti. Sono contenta di essere tornata a giocare in Italia, il livello si è alzato molto rispetto a qualche anno fa ».

Il tabellino-

U.S. ESPERIA CREMONA – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-1 (23-25 25-20 25-23 25-20) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 8, Munarini 6, Taborelli 22, Arciprete 19, Modesti 12, Turla’ 2, Parlangeli (L), Bondarenko 4, Zorzetto, Zuliani. Non entrate: Marchesini, Grasselli (L), Maiezza. All. Mazzola.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Tega 10, Grazia 10, Mennecozzi 2, Ndoye 18, Martinelli 10, Maricevic 8, Pisano (L), Vighetto 2, Petrovic 2, Bisegna, Foresi. Non entrate: Galuppi (L). All. Dell’anna.

ARBITRI: Polenta, Cervellati.

Durata set: 30′, 28′, 34′, 29′; Tot: 121′.

MVP: Gaia Zorzetto (Esperia Cremona)