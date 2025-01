Trento, Brescia e Costa Volpino staccano il pass per la Pool Promozione

ROMA- Valsabbina Brescia, C.B.L. Costa Volpino nel Girone A e Itas Trentino nel Girone B, stasera hanno conquistato matematicamente la qualificazione alla Pool promozione. Chiusi i giochi nel primo raggruppamento restano da assegnare altri tre posti, con cinque squadre che si batteranno per centrare l'ambito traguardo in vista della seconda parte della stagione.

Nel Girone A, dopo l’anticipo vincente della capolista San Giovanni, non lasciano punti per strada nemmeno l’Akademia Sant’Anna Messina e la Cbf Balducci Hr Macerata, che si confermano seconda e terza con 39 e 36 punti. Ceduto il primo set all’Orocash Picco Lecco, le siciliane di coach Bonafede rispondono con il netto 10-25 del secondo set, gestendo poi nei successivi due parziali con un doppio 21-25 anche per merito dei 26 punti di Diop. A Macerata, secco 3-0 della squadra di coach Lionetti ai danni della Clai Imola Volley, che abbandona definitivamente il sogno Pool Promozione: importanti le prove di Decortes (19) e Bulaich Simian (11).

Nelle altre due partite, vittorie decisive della Valsabbina Millenium Brescia e della Cbl Costa Volpino, che conquistano ufficialmente la partecipazione alla Pool che assegnerà uno dei due posti per la Serie A1. Tre punti non semplici per le giallonere, che devono sudare per avere la meglio sulla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, che aveva l’ultima possibilità di evitare la Pool Salvezza. Al PalaParenti, le ospiti vanno avanti sullo 0-1, ma vengono poi riprese con il 26-24 pisano della seconda frazione. Nonostante un finale thrilling di terzo set, la squadra di coach Solforati passa 22-25 e poi perfeziona il successo nel quarto gioco, terminato 15-25. Molto bene l’MVP Pistolesi 21 punti, l’opposta Davidovic, 19, e Meli, 17, non bastano i 18 di Salinas alle padrone di casa. Le lombarde di coach Cominetti espugnano invece il PalaManera della Bam Mondovì, ottenendo la prima storica partecipazione alla Pool Promozione, anche grazie al 30-32 con cui si apre l’incontro. Solo il terzo set concesso alle piemontesi, migliori a referto Ferrarini, 22 punti con 2 ace e 5 muri, e Buffo, che chiude a 19 come le avversarie Viscioni e Bosso.

Nel Girone B tiene il ritmo della capolista Busto Arsizio l’Itas Trentino, che blinda il suo posto in Pool Promozione grazie all’1-3 in casa dell’Imd Concorezzo. Solo la sbavatura del secondo set, perso 26-24 anche grazie alla verve di Kavalenka (20 punti totali), per le ragazze di coach Mazzanti, che negli altri giochi non danno tregua alle padrone di casa imperversando con Kosareva e Giuliani, 17 punti a testa (e 6 ace di coppia).

Dopo cinque successi consecutivi cade al GeoPalace contro un’ottima Volley Hermaea Olbia la Narconon Volley Melendugno. Tre punti preziosissimi per le sarde, che tengono vivo il sogno Pool Promozione, con le pugliesi che mantengono comunque il terzo posto, seppur adesso con due soli punti di margine su Padova e tre su Offanengo e Cremona. Determinanti nel 3-1 in rimonta a favore della squadra di coach Guadalupi i 17 punti di Trampus e l’eccellente prova in regia e in attacco di Pasquino, 10 punti, ma anche i 34 errori di squadra delle ospiti. Non inciampa invece la Nuvolì Altafratte Padova, che espugna il PalaFrancescucci superando 0-3 la Tecnoteam Albese Volley Como, destinata alla Pool Salvezza. Le padrone di casa combattono nel secondo e nel terzo set, ma non vanno oltre un doppio 23-25. Sugli scudi Esposito, 14 punti come Grigolo tra le avversarie, e Fiorio, 12.

I tabellini-

GIRONE A-

OROCASH PICCO LECCO – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 1-3 (25-22 10-25 21-25 21-25)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 10, Monaco 5, Conti 7, Amoruso 17, Atamah 8, Severin, Mainetti (L), Moroni 5, Ricci 2, Napodano (L), Casari. Non entrate: Monti. All. Milano.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Rossetto 14, Babatunde 2, Carraro 4, Mason 1, Olivotto 13, Diop 26, Caforio (L), Vernon 8, Modestino 6, Bozdeva 1, Norgini (L), Guzin. Non entrate: Trevisiol. All. Bonafede.

ARBITRI: Kronaj, Foppoli.

Durata set: 28′, 18′, 27′, 24′; Tot: 97′.

MVP: Binto Diop ( Akademia Sant’anna Messina)

BAM MONDOVI’ – C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (30-32 17-25 25-15 16-25) –

BAM MONDOVI’: Schmit, Bosso 19, Catania 4, Viscioni 19, Langegger 3, Tresoldi 4, Giubilato (L), Lancini 12, Deambrogio 4, Fini (L), Manig, Marengo. All. Basso.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 2, Buffo 19, Brandi 12, Zago 15, Neciporuka 8, Ferrarini 22, Gamba (L), Tosi, Yilmaz, Fracassetti (L), Dell’amico. Non entrate: Fumagalli, Civitico, Lovett. All. Cominetti.

ARBITRI: Fontini, Erman.

Durata set: 40′, 23′, 25′, 23′; Tot: 111′.

MVP: Sofia Ferrarini (C.B.L. Costa Volpino)

NOTE – Spettatori: 330

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (19-25 26-24 22-25 15-25) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Salinas 18, Fava 7, Colzi 11, Vecerina 13, Fucka 11, Ferraro 3, Bisconti (L), Braida 1, Tosi. Non entrate: Lotti, Zuccarelli, Tesi (L). All. Bracci.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Tonello 11, Scacchetti 2, Siftar 11, Meli 17, Davidovic 19, Pistolesi 21, Scognamillo (L), Berger 1, Trevisan, Romanin. Non entrate: Franceschini, Riccardi. All. Solforati.

ARBITRI: Dell’Orso, Pasciari. Durata set: 25′, 32′, 34′, 27′; Tot: 118′.

MVP: Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-10 25-18 25-14) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 10, Bonelli 2, Battista 12, Busolini 6, Decortes 19, Bulaich Simian 11, Bresciani (L), Sanguigni, Orlandi. Non entrate: Fiesoli, , Caruso, Morandini, Allaoui. All. Lionetti.

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 2, Ravazzolo 4, Stival 3, Mescoli 12, Melandri 4, Drewnick 1, Mastrilli (L), Visentin 1, Migliorini, Stafoggia, Rizzieri, Gambini (L). Non entrate: Pomili. All. Caliendo.

ARBITRI: Viterbo, D’Argenio.

Durata set: 20′, 24′, 21′; Tot: 65′.

MVP: Daniela Bulaich Simian (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 470

GIRONE B-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (20-25 25-23 25-22 25-15) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Trampus 17, Ngolongolo 8, Pasquino 10, Partenio 11, Barbazeni 7, Korhonen 8, Blasi (L), Negri, Kogler. Non entrate: Fontemaggi, Piredda, Civetta. All. Guadalupi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Riparbelli 10, Malik 12, Joly 4, Biesso 8, Caracuta, Tanase 9, Ferrario (L), Andrich 11, Maruotti 8, Passaro 1. Non entrate: D’onofrio (L), Badalamenti, Fioretti. All. Giunta.

ARBITRI: Proietti, Marani.

Durata set: 26′, 32′, 33′, 22′; Tot: 113′.

MVP: Laura Pasquino (Hermaea Olbia)

IMD CONCOREZZO – ITAS TRENTINO 1-3 (12-25 26-24 19-25 14-25) –

IMD CONCOREZZO: Tonello 9, Frigerio 2, Kavalenka 20, Tsitsigianni 9, Piazza 6, Allasia 3, Rocca (L), Pegoraro 1, Bianchi 1, Rosina, Alberti. Non entrate: Bianchi, Brutti, Ghezzi (L). All. Delmati.

ITAS TRENTINO: Prandi 3, Kosareva 17, Marconato 10, Weske 14, Giuliani 17, Molinaro 7, Fiori (L), Ristori 1, Pizzolato 1. Non entrate: Zojzi, Batte, Iob, Zeni (L), Bassi. All. Mazzanti.

ARBITRI: Resta, Maran.

Durata set: 19′, 26′, 25′, 24′; Tot: 94′.

MVP: Kosareva (Itas Trentino)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 0-3 (18-25 23-25 23-25) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 14, Veneriano 5, Mazzon 10, Longobardi 6, Taje’ 1, Rimoldi, Pericati (L), Bernasconi 3, Baldi 1, Mancastroppa, Colombino. Non entrate: Radice, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fanelli 5, Stocco 1, Esposito 14, Bovo 9, Grosse Scharmann 10, Fiorio 12, Maggipinto (L), Talerico. Non entrate: Pridatko, Occhinegro, Esposito, Ghibaudo. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Angelucci, Pernpruner.

Durata set: 27′, 32′, 32′; Tot: 91′.

MVP: Erika Esposito (Nuvoli’ Altafratte Padova)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Orocash Picco Lecco-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (25-22, 10-25, 21-25, 21-25)

Bam Mondovi’-C.B.L. Costa Volpino 1-3 (30-32, 17-25, 25-15, 16-25)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (19-25, 26-24, 22-25, 15-25)

Volleyball Casalmaggiore-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (22-25, 16-25, 21-25) Giocata ieri

Cbf Balducci Hr Macerata-Clai Imola Volley 3-0 (25-10, 25-18, 25-14)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 43 (14 – 2); Akademia Sant’Anna Messina 39 (14 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 36 (12 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 7); C.B.L. Costa Volpino 26 (8 – 8); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 9); Clai Imola Volley 17 (5 – 11); Volleyball Casalmaggiore 14 (5 – 11); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 12); Bam Mondovi’ 5 (2 – 14).

IL PROSSIMO TURNO- 26/01/2025 Ore 17.00-

Volleyball Casalmaggiore – Akademia Sant’Anna Messina Si gioca il 25/01/2025 Ore 16.00

Clai Imola Volley – Bam Mondovi’

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia

C.B.L. Costa Volpino – Orocash Picco Lecco

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Cbf Balducci Hr Macerata

GIRONE B-

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (25-19, 17-25, 25-21, 25-17) Giocata ieri

Volley Hermaea Olbia-Narconon Volley Melendugno 3-1 (20-25, 25-23, 25-22, 25-15)

U.S. Esperia Cremona-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-20) Giocata ieri

Imd Concorezzo-Itas Trentino 1-3 (12-25, 26-24, 19-25, 14-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Nuvoli’ Altafratte Padova 0-3 (18-25, 23-25, 23-25)

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 37 (13 – 3); Itas Trentino 35 (13 – 3); Narconon Volley Melendugno 30 (10 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 28 (9 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 27 (9 – 7); U.S. Esperia Cremona 27 (8 – 8); Volley Hermaea Olbia 23 (8 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 19 (6 – 10); Imd Concorezzo 9 (2 – 14); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 14).

IL PROSSIMO TURNO 26/01/2025 Ore 17.00-

Trasporti Bressan Offanengo – Nuvoli’ Altafratte Padova

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia

Tenaglia Abruzzo Volley – Futura Giovani Busto Arsizio

Imd Concorezzo – U.S. Esperia Cremona

Narconon Volley Melendugno – Tecnoteam Albese Volley Como