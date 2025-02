Mercoledì in campo per la 2a di Pool Promozione e Pool Salvezza

ROMA-Sarà l’unico infrasettimanale che vedrà impegnate sia la Pool Promozione che la Pool Salvezza quello in programma domani, mercoledì 19 febbraio.

La seconda giornata della seconda fase avrà sicuramente due protagoniste, di scena al PalaBorsani: la Futura Giovani Busto Arsizio, seconda con 43 punti, ospita l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, prima a +3 e responsabile dell’eliminazione delle bustocche dalle semifinali di Coppa Italia (3-1 l’8 gennaio). Il match, che modificherà sicuramente il volto della classifica visto anche il perfetto equilibrio nel numero di vittorie e sconfitte (16 e 3), si disputerà alle 20.30, alla stessa ora di Akademia Sant’Anna Messina contro Us Esperia Cremona e Cbf Balducci Hr Macerata contro Narconon Volley Melendugno, entrambe importanti per le squadre di casa per allungare sulle inseguitrici.

Leggermente in anticipo, alle ore 20, scontro diretto da non sottovalutare al PalaGeorge: la Valsabbina Millenium Brescia, sesta con 35 punti, accoglie l’Itas Trentino, quinta con quattro punti di vantaggio. Anche in questo caso, precedente recente: 18 dicembre, quarti di Coppa, con le trentine dell’allora coach Mazzanti, oggi allenate dal secondo Parusso, vincenti in quattro set sulla squadra di coach Solforati. A chiudere la giornata, giovedì 20 febbraio alle 20.30, Nuvolì Altafratte Padova contro Cbl Costa Volpino.

Cinque partite in contemporanea in Pool Salvezza, alle 20.30 di mercoledì. Diverse le gare con in palio punti pesanti, a partire dal testa a testa tra la Bam Mondovì (penultima, 12 punti) sconfitta al tie-break della Tenaglia Abruzzo Volley nel weekend, e l’Imd Concorezzo (ottava, 13 punti), superlativa nel 3-0 alla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Proprio le due avversarie di pumine e monzesi saranno l’una contro l’altra in un altro match delicato, vista la quinta posizione delle toscane (19 punti) e l’ultima delle abruzzesi (ultime con 7 punti).

Proprio sulla linea immaginaria che delimita salvezza e retrocessione, trasferte complesse e doppio derby per l‘Orocash Picco Lecco, settima con 16 punti, e la Volleyball Casalmaggiore, sesta con 19: viaggio in casa della Trasporti Bressan Offanengo per le lecchesi, uscita al PalaFrancescucci della Tecnoteam Albese Volley Como per le casalasche. Infine, confronto al GeoPalace tra la Resinglass Olbia e la Clai Imola Volley.

Futura Giovani Busto Arsizio - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

Primo turno infrasettimanale della Pool Promozione per la Futura Volley Giovani, che inaugura col botto il suo cammino casalingo nella seconda fase del campionato. Domani alla Soevis Arena di Castellanza arriva infatti San Giovanni in Marignano, fresca vincitrice della Coppa Italia. Una sfida da paillettes e lustrini tra le due formazioni che hanno vinto la Regular Season nei rispettivi gironi e che hanno preso possesso delle prime due posizioni della classifica. Tre soli punti separano Cocche e Zie, pronte a darsi battaglia in un match che mette in palio la vetta della Pool Promozione. La gara di domani sera sarà il secondo incrocio stagionale tra Busto Arsizio e Omag dopo la semifinale di Coppa Italia dello scorso 8 gennaio e nel cammino che ha condotto le romagnole ad alzare il trofeo, le Cocche sono state le uniche ad aver strappato un set alle ragazze di coach Massimo Bellano. In generale, i nove match precedenti si sono sempre rivelati sfide importanti giocate tra Pool Promozione e Coppa Italia, con la sola eccezione della stagione 2021/22 con le due squadre finite nello stesso girone della Regular Season. Il bilancio dei confronti è piuttosto equilibrato, con la Omag che ora conduce per cinque successi a quattro. La Soevis Arena si preannuncia caldissima per un match di cartello che attirerà il pubblico delle grandi occasioni, pronto a gustarsi un confronto stuzzicante anche sotto il profilo dei numeri: le due formazioni vantano infatti il secondo e il quarto miglior attacco del campionato: 40,2% per la Omag, 39,3% per Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 5 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Elisa Zanette a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018; Cecilia Nicolini a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2020/2021

Giada Cecchetto (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Ricominciare con una bella vittoria è stato molto importante, sia per il morale sia per le energie, che in questa settimana ed in questo finale di stagione sarà importantissimo gestire al meglio. In vista del match di domani, sicuramente la motivazione non manca in quanto vogliamo riscattarci dalla partita persa da loro in semifinale di Coppa Italia. Personalmente non vedo l'ora di rigiocarci contro ed in casa con il nostro pubblico sarà sicuramente un elemento in più per noi. Mi aspetto una gran bella gara, intensa e combattuta dalla prima all'ultima palla. La Omag è in un momento di grande forma quindi sarà fondamentale avere pazienza ed aggredirla da subito, soprattutto al servizio per rendere il loro gioco meno fluido. Dovremo fare un gran lavoro a muro-difesa e penso che, alzandosi l'asticella, i dettagli possano fare la differenza ».

Cecilia Nicolini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sarà una gara di altissimo livello e il nostro obiettivo è di tornare dal Palaborsani con più punti possibili. Sappiamo di incontrare una squadra che è in un ottimo stato di forma, ma lo siamo anche noi. Sono convinta che ne uscirà una bella gara e chi sarà presente, potrà assistere a un grande spettacolo ».

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino

La Pool Promozione raggiunge il PalaGeorge. Dopo un avvio positivo in trasferta, le Leonesse ritornano a casa per la prima gara casalinga della seconda fase. Il turno infrasettimanale, in programma mercoledì 19 febbraio, alle ore 20, promette spettacolo: dopo essersi già incontrate in preseason e al Sanbapolis per la sfida di Coppa Italia (vinta dall'Itas), Banca Valsabbina Millenium Brescia e Itas Trentino sono pronte a sfidarsi ancora per una nuova posta in gioco: ottenere punti fondamentali in vista del finale di stagione e, soprattutto, dei Play-off, ai quali accederanno solo le squadre comprese tra la seconda e la quinta posizione in classifica. Non è un periodo semplice per l'Itas Trentino che, nelle ultime due settimane, ha dovuto affrontare la sconfitta nella Finale di Coppa Italia contro la vincente San Giovanni e quella nel primo match di Pool Promozione contro Macerata al tie-break, oltre all'addio del suo allenatore Mazzanti e all'infortunio di Dominika Giuliani. Nonostante le difficoltà, l'Itas Trentino ha voglia di riscattarsi e di dimostrare di poter ambire alla promozione in Serie A1.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 4 successi Itas Trentino)

EX: Denise Meli a Trentino Volley nel 2022/2023; Vittoria Prandi a Millenium Brescia nel 2016/2017, 2017/2018

Viola Tonello (Valsabbina Millenium Brescia)- « Arriviamo alla sfida con Trento in fiducia e con una gran voglia di giocare. Abbiamo le carte in regola per fare bene e vogliamo dimostrare che possiamo ancora ambire ad un posto nei Play-off. L’Itas è una squadra forte, costruita per obiettivi ambiziosi e sicuramente arriverà con la voglia di riscattarsi. Noi cercheremo di fare la nostra miglior partita e limare il distacco in termini di classifica ».

Michele Parusso (Itas Trentino)- « Brescia arriva da una serie aperta di quattro vittorie consecutive, compreso il successo su San Giovanni in Marignano, e per questo è una squadra da temere. Rispetto alla sfida di Coppa Italia di dicembre ha cambiato qualcosa inserendo nel suo roster una nuova giocatrice, Berger, che le regala ulteriori soluzioni in attacco e a muro. Vista l’assenza di Dominika stiamo cercando anche noi il nostro nuovo assetto ma siamo pronti per un’altra gara impegnativa con l’obiettivo di centrare la prima vittoria in questa Pool Promozione ».

Nuvolì Altafratte Padova - C.B.L. Costa Volpino

Giovedì sera di Pool Promozione per Nuvolì AltaFratte Padova e C.B.L. Costa Volpino, la gara in posticipo valevole per la seconda giornata nella più prestigiosa delle pool metterà di fronte due formazioni reduci da altrettanti ko per 3-0 ottenuti all’esordio, sconfitte sulla carta preventivate e match di giovedì che sarà quindi l’occasione per entrambe di rialzare la testa ed iniziare a smuovere la propria classifica pure nella seconda parte della stagione. Se la Nuvolì arriverà dal ko di San Giovanni in Marignano nel quale, a tratti, le gialloblù hanno saputo ribattere colpo su colpo alla capolista, la C.B.L. risponderà con la consapevolezza di aver sfiorato la possibilità di arrivare al quarto set dopo una seconda frazione nella quale la Futura Giovani si è imposta con un combattuto 25-27. La gara non presenterà ex di turno e sarà la terza tra le due formazioni dopo le due della scorsa stagione (Pool Salvezza) nelle quali la Nuvolì si è sempre saputa imporre ottenendo tutti e sei i punti a disposizione.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « La CBL Costa Volpino ha meritato come noi l’accesso alla pool promozione, è una squadra che gioca bene e per giovedì sera mi aspetto una bella gara tirata nella quale entrambe dimostreranno di poter valere questa pool, una gara che per entrambe sarà senza pressioni e quando questo succede le formazioni si sentono più libere di giocare e rischiare, cosa che la pressione non ti permette di fare, mi aspetto una bella partita, il fattore campo per noi è importante e spero ci porti buoni frutti come fatto sinora in questa stagione ».

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Giovedì ci aspetta una partita davvero impegnativa,soprattutto in casa loro. Sappiamo bene che le avversarie sono forti, fisiche e molto competitive. Hanno dimostrato, nelle partite precedenti, di avere un’ottima organizzazione di gioco e un muro che può mettere in difficoltà anche le squadre più esperte. Sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione, saper leggere il gioco ed essere pronte a trovare soluzioni. Questa partita è una grande opportunità per mettere in pratica tutto ciò che abbiamo allenato e dare continuità al percorso che stiamo facendo ».

Akademia Sant'Anna Messina - U.S. Esperia Cremona

Turno infrasettimanale di Pool Promozione nel torneo di A2. Dopo il successo di Lecce contro la Volley Melendugno, Akademia Sant'Anna tornerà in campo mercoledì 19 febbraio - ore 20.30 - nel confronto del "PalaRescifina" contro l'US Esperia Cremona. Il successo in Puglia ha riportato grande entusiasmo nell'ambiente, sia per il risultato ottenuto ma soprattutto per la reazione in campo delle SuperGirls, a distanza di quindici giorni dalla sconfitta al tie-break, nell'ultimo impegno agonistico con la capolista San Giovanni in M.no. Gli esiti complessivi del match del Palasport "San Giuseppe da Copertino" hanno mostrato una squadra in salute, che sta lavorando alacremente in palestra per marginalizzare e progressivamente annullare alcuni passaggi a vuoto manifestati durante le gare. Essere tornati a vincere il primo set, dopo cinque confronti in cui le messinesi lo avevano sempre concesso all'avversaria di turno, potrebbe apparire un dettaglio trascurabile e che, contrariamente, denota i progressi della squadra sul piano dell'approccio mentale. Le avversarie di Cremona sono reduci dalla sconfitta interna (1-3) con la Valsabbina Millenium Brescia. Qualificate per la Pool Promozione, dopo il terzo posto ottenuto nel girone B, attualmente occupano la settima posizione in graduatoria con 31 punti, attardate di sette lunghezze rispetto all'ultimo gradino utile per agganciare i Play-Off. Le Tigri hanno recentemente sostituito l'head coach; al posto di Marco Zanelli, ingaggiato Enrico Mazzola, tecnico navigato e con esperienze significative sulla panchina delle Leonesse di Brescia. Nel roster, spiccano l'opposto Veronica Taborelli, alla seconda stagione con la casacca gialloblù e migliore realizzatrice della squadra, la modicana Sofia Turlà al palleggio, posto 4 l'esperta Alessia Arciprete in coppia con la giovanissima Sara Bellia. Una delle giovani atlete più interessanti di tutta la categoria, la centrale Matilde Munarini, al secondo posto nella speciale classifica delle Top Blockers. Quattro i precedenti tra le due squadre; tre i successi di Messina, uno quello di Cremona. Nessuna ex della gara.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Akademia Sant'Anna Messina, 1 successo U.S. Esperia Cremona)

EX: Nessuno

Fabio Bonafede (Akademia Sant'Anna Messina)- « La partita con Cremona rappresenta un'altra tappa importante di questa avvincente Pool Promozione, dai risultati mai scontati e partite molto tirate. Per noi sarà importante provare a dare continuità ad un percorso in cui servirà attenzionare partita dopo partita. Cremona è una squadra organizzata, temibile, da non prendere assolutamente sotto gamba ».

Nicole Modesti (U.S. Esperia Cremona)- « Sapevamo che la partita contro Brescia sarebbe stata complicata, abbiamo provato a portare a casa la vittoria ma Brescia ha avuto la meglio. La prossima avversaria è Messina, sappiamo che sarà una partita difficile e i tempi molto ristretti per prepararla non aiutano. Noi comunque ci stiamo allenando al meglio per portare a casa la vittoria ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Narconon Volley Melendugno

Prima sfida della Pool Promozione della Serie A2 Tigotà al palasport Fontescodella in arrivo per la CBF Balducci HR, che mercoledì 19 (ore 20.30) scende in campo nel turno infrasettimanale della seconda giornata di andata per affrontare la Narconon Volley Melendugno. Reduci dalla bella vittoria in rimonta ottenuta a Trento al tie break domenica scorsa nel match di esordio, le arancionere si presentano di fronte al proprio pubblico per provare a continuare la striscia positiva di vittorie (arrivata a quota 6 tra Regular Season e Pool Promozione) contro la formazione salentina dell’ex Polina Malik. La Narconon ha perso la prima sfida della seconda fase, 1-3 in casa contro Messina, e occupa la penultima posizione in classifica a quota 31 punti. La CBF Balducci HR è quarta con 44 punti, e cercherà di restare in scia al treno delle prime tre squadre formato da San Giovanni in Marignano (49), Busto Arsizio (46) e Messina (45). Il match con Melendugno sarà il primo di un doppio turno casalingo: domenica prossima 23 febbraio (ore 17), infatti, sarà di scena al Fontescodella la Nuvolì Altafratte Padova per la terza giornata di andata.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Polina Malik a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2022/2023; Ilaria Maruotti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021

Aurora Morandini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La sfida di mercoledì sera con Melendugno segnerà il nostro esordio casalingo nella Pool Promozione, un percorso già iniziato con una bella vittoria in rimonta sul difficile campo di Trento. Ora proveremo a fare il bis nel primo match di questa seconda fase giocato di fronte ai nostri tifosi, ma non sarà semplice: Melendugno, infatti, è un'ottima squadra e può contare su giocatrici di assoluto valore. Non ci inganni la differenza di punti in classifica: va mantenuta altissima la concentrazione dal primo all'ultimo punto e dovremo esprimere la nostra miglior pallavolo. Nelle Pool Promozione ogni singola gara è difficile e ne siamo pienamente consapevoli ».

Polina Malik (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo consapevoli che la partita di domani contro la CBF Balducci HR Macerata sarà una sfida impegnativa. Loro sono una squadra di alto livello, come dimostrato dalla recente vittoria contro l'Itas Trentino. Tuttavia, siamo determinate a dare il massimo e a mettere in campo tutto il nostro impegno per ottenere un risultato positivo. Abbiamo lavorato sodo in allenamento per prepararci al meglio e siamo pronte a confrontarci con avversarie di questo calibro. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e giocare con determinazione dal primo all'ultimo punto ».

Resinglass Olbia - Clai Imola Volley

Obiettivo riscatto. Dopo la sconfitta di sabato scorso a Casalmaggiore, nella prima giornata della Pool Salvezza della Serie A2 Femminile, la Resinglass Olbia torna al Geopalace per affrontare la Clai Imola nel turno infrasettimanale (fischio d'inizio alle 20.30). Il sestetto biancoblù, secondo in graduatoria con 26 punti, va a caccia di un successo tra le mura amiche per blindare al più presto la permanenza nella categoria. Stesso obiettivo per le romagnole, quarte in classifica a 5 lunghezze di distanza. La squadra allenata da Dominio Speek Odelvys sbarca nell'Isola con il carico d'entusiasmo dettato dall'ultima vittoria interna al tie break contro Offanengo: un exploit favorito dalle ottime prove individuali di Bulovic (20 punti), Stival (18) e Pomili (16). Fischio d'inizio mercoledì 19 febbraio alle 20.30 al Geopalace. Arbitrano Adamo Giorgia e Mannarino Matteo. Video Check: Manconi Simone. Fischio d'inizio mercoledì 19 febbraio alle 20.30 al Geopalace di Olbia.

EX: Nessuno

Laura Partenio (Resinglass Olbia)- « Mi aspetto una reazione dopo la sconfitta di sabato scorso contro Casalmaggiore. Giochiamo in casa, abbiamo il pubblico dalla nostra parte e mi aspetto maggiore aggressività. Vogliamo portare a casa dei punti. Contro Imola sarà dura, ma, come spesso accaduto nella prima parte di stagione, mi auguro che il fattore campo possa rappresentare un alleato in più dalla nostra parte ».

Sofia Migliorini (Clai Imola Volley)- « Olbia, come successo anche a noi, ha avuto parecchi alti e bassi nel corso di questa stagione. Quindi è una squadra che andrà attaccata fin da subito senza lasciare che sviluppino le loro trame di gioco. Hanno fatto tanti punti nella prima fase, quindi non sarà assolutamente una partita semplice. Mi aspetto equilibrio in campo e dovremo avere tanta pazienza ponendo sempre molta fiducia sulle nostre armi, ovvero ricezione e collegamento muro-difesa. Giocheremo tre partite in una settimana e dovremo curare ogni dettaglio, anche e soprattutto dal punto di vista fisico ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Tenaglia Abruzzo Volley

Non è stato sicuramente l’esordio che ci si aspettava, ma quella vista a Concorezzo non è stata di certo nemmeno la vera Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. La sconfitta di ieri fa iniziare in salita in cammino nella Pool Salvezza della formazione toscana, chiamata subito a un pronto riscatto nel turno infrasettimanale di mercoledì sera (ore 20:30). Si tornerà a giocare al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, dove ospite di giornata sarà la Tenaglia Abruzzo Volley reduce dalla vittoria al tie-break contro Mondovì in quella che è stata la sfida tra le due squadre ultime classificate nei rispettivi gironi di regular season. Per la formazione di coach Marco Bracci sarà importante mettersi alle spalle il passo falso dello scorso weekend e conquistare punti.

EX: Nessuno

Alessia Tosi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Abbiamo voglia di riscattarci, ce lo meritiamo anche dopo l’ultimo mese difficile che abbiamo attraversato per via degli acciacchi con cui diverse giocatrici della nostra squadra hanno dovuto fare i conti. Contro Concorezzo non hanno funzionato i meccanismi di muro/difesa, su cui puntiamo molto essendo uno dei nostri punti di forza. Tornare a giocare subito è sicuramente un bene, perché non abbiamo tempo per guardarci indietro ma dobbiamo pensare già alla prossima sfida. Studieremo bene le nostre avversarie e scenderemo in campo con la voglia di divertirci e dare il massimo ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Volleyball Casalmaggiore

Si torna subito a giocare. La Tecnoteam Albese Volley Como domani sera ospita - turno infrasettimanale della Poule Salvezza iniziata domenica - la Volleyball di Casalmaggiore per la prima di due gare casalinghe di fila (seconda domenica con Imola). E per coach Chiappafreddo e le sue ragazze una ghiotta occasione per incrementare la classifica con questo doppio impegno a Casnate (Palafrancescucci), ben sapendo che prima le cremonesi e poi le romagnole sono formazioni insidiose. Ma per Albese la salvezza passa anche da questi due impegni: staff e giocatrici sperano di portare a casa il maggior numero possibili di punti per affrontare poi le successive trasferte a Pisa e Mondovì. Albese reduce dalla sconfitta di domenica a Lecco: un 3-2 al tie-break che ha lasciato un pò di amaro in bocca nel club anche se un punto è stato portato a casa ugualmente. E quindi voglia di un immediato riscatto fin da domani. Tutte presenti agli ordini di coach Mauro. Ragazze che si allenano anche nel pomeriggio, domattina a Casnate la rifinitura. Si gioca dalle 20,30. Biglietti in vendita solo al botteghino del palazzetto di Casnate dalle ore 19 (10 euro intero, 5 ridotti).

EX: Nessuno

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Domani sera incontriamo Casalmaggiore, una squadra che cerca come noi punti per la salvezza. Dal punto di vista tecnico è una squadra molto fisica e con giocatrici d’esperienza tra cui spicca Montano che lo scorso campionato ha trascinato Perugia al vertice della classifica ed alla successiva promozione in A1. Dovremo affrontare il match in maniera molto attenta e precisa cercando di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. E vogliamo giocare una bella partita davanti ai nostri tifosi he ci hanno seguito numerosi anche a Lecco. Vogliamo riscattarci dal derby di domenica ».

Arianna Baccarini (Team Manager Volleyball Casalmaggiore)- « Domani ci aspetta un’importante trasferta contro Como, squadra attrezzata e in una posizione di classifica migliore della nostra. Ma noi veniamo da diverse partite in cui abbiamo espresso prestazioni che ci hanno portato a giocarcela alla pari anche con le prime in classifica…siamo in un momento positivo, oltre che tecnicamente, sia nella condizione fisica che nel morale. Il lavoro che le ragazze stanno facendo con grande dedizione insieme a coach Cuello sta dando i suoi frutti. Da qui alla fine della pool salvezza dovremo giocare a viso aperto cercando di portare a casa più punti possibili in ogni gara ».

Trasporti Bressan Offanengo - Orocash Picco Lecco

E' un grande classico con tante battaglie sportive già in B1 e ora il duello si rinnova in quello che è il terzo anno per entrambe in A2. Il libro di Offanengo-Lecco si aggiunge di un altro capitolo con il match infrasettimanale di mercoledì alle 20,30 al PalaCoim. Ad affrontarsi, due formazioni che hanno iniziato la pool salvezza con un tie break, sebbene dall'esito speculare: le cremasche si sono dovute accontentare di un punto a Imola, mentre l'Orocash ha esultato con il 3-2 in rimonta nel derby contro Albese. Le neroverdi di Offanengo guidano la classifica con 31 punti, 15 in più di Lecco attualmente quart'ultima e chiamata a ricucire il gap da chi precede. Tris di ex nelle fila locali (Anna Caneva, Rachele Nardelli lo scorso anno in A2 e Martina Martinelli in precedenza in B1).

PRECEDENTI: 4 (4 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Anna Caneva a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024; Rachele Nardelli a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Siamo nel cuore di un trittico ravvicinato di partite in avvio di questa seconda fase dove abbiamo la possibilità di consolidare il primo posto in classifica e compiere passi avanti verso la salvezza matematica. Come accade da tanto, c'è poco tempo per lavorare in palestra e si gioca tanto, ma questa volta - a differenza della Coppa Italia - vale per tutti. Lecco è una formazione un po' strana come rendimento, firmando anche risultati particolari come la vittoria contro San Giovanni in Marignano, oltre ad aver fatto una buona gara con Albese. Per quanto ci riguarda, la partita di Imola ci ha dimostrato come i punti salvezza in palio generino gare complesse al di là della classifica. Domenica la squadra non mi è piaciuta molto, abbiamo commesso tanti errori e perso spesso lucidità. Non abbiamo dato segnali di solidità e linearità di gioco; il nostro obiettivo è esprimere una buona pallavolo ».

Gaia Moroni (Orocash Picco Lecco)- « Nel turno infrasettimanale giocheremo contro Offanengo, testa di serie della pool salvezza. Veniamo entrambe da due tie break, noi portando a casa un’importantissima vittoria che dimostra la nostra voglia di riscatto dopo la prima fase, loro una sconfitta, quindi lotteranno con tutte le forze per non perdere altri punti. Noi però siamo consapevoli di quello che sappiamo fare, in settimana oltre al lavoro tecnico stiamo lavorando tanto sul fattore gruppo, che è quello che ci ha fatto vincere settimana scorsa. Sarà una partita ardua ma noi siamo pronte a lottare fino alla fine ».

Bam Mondovì - Imd Concorezzo

La seconda giornata della Pool Salvezza vedrà la BAM Mondovì ospitare la compagine Imd Concorezzo, guidata in panchina dall'ex coach Davide Delmati. Una sfida senza dubbio importante, con in palio 3 punti d'oro per entrambe le formazioni, separate da una sola lunghezza. Le ospiti arrivano da una netta vittoria a bottino pieno sul Castelfranco Pisa, mentre le monregalesi sono tornate dalla trasferta contro l'Altino con un solo punto. Le rossoblu potranno contare sul calore degli Ultras Puma e di tutto il pubblico, sempre presente e numeroso.

EX: - Allenatori: Davide Alessandro Delmati a Bam Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Dana Schmit (Bam Mondovì)- « Mercoledì sarà una partita importante. Solo una distanza ci separa da Concorezzo e la posta in palio è alta. Stiamo lavorando tanto: abbiamo la possibilità di giocare bene ogni partita, mettendocela tutta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DELLA POOL PROMOZIONE-

Mercoledì: 19 febbraio 2025, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino Arbitri: Stellato Giuseppina, Mesiano Marta

Mercoledì: 19 febbraio 2025, ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Russo Roberto, Scotti Paolo

Akademia Sant'Anna Messina - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Pecoraro Sergio, Palumbo Christian

Cbf Balducci Hr Macerata - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Laghi Marco, Peccia Luigi

Giovedì: 20 febbraio 2025, ore 20.30

Nuvolì Altafratte Padova - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Sabia Emilio, Marigliano Antonio Giovanni

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 49, Futura Giovani Busto Arsizio 46, Akademia Sant'Anna Messina 45, Cbf Balducci Hr Macerata 44, Itas Trentino 39, Valsabbina Millenium Brescia 35, U.S. Esperia Cremona 32, Nuvolì Altafratte Padova 31, Narconon Volley Melendugno 31, C.B.L. Costa Volpino 29.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DELLA POOL SALVEZZA-

Mercoledì: 19 febbraio 2025, ore 20.30

Resinglass Olbia - Clai Imola Volley Arbitri: Adamo Giorgia, Mannarino Matteo

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Cervellati Giulio, Bonomo Andrea

Tecnoteam Albese Volley Como - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Erman Filippo, Lentini Gianmarco

Trasporti Bressan Offanengo - Orocash Picco Lecco Arbitri: Bosica Gianclaudio, D'Argenio Alessandro

Bam Mondovì - Imd Concorezzo Arbitri: Bassan Fabio, Pristerà Rachela

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 31, Resinglass Olbia 26, Tecnoteam Albese Volley Como 25, Clai Imola Volley 21, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19, Volleyball Casalmaggiore 19, Orocash Picco Lecco 16, Imd Concorezzo 13, Bam Mondovì 12, Tenaglia Abruzzo Volley 7.