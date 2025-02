PADOVA - In un match combattuto fino all’ultimo punto, Nuvolì Altafratte Padova ha conquistato una vittoria sofferta contro C.B.L. Costa Volpino, imponendosi per 3-2 (25-18 18-25 25-23 23-25 15-13) nel posticipo della 2a giornata della Pool Promozione della Serie A2 Tigotà. La partita, durata oltre due ore e ventisette minuti, ha regalato emozioni e continui ribaltamenti di fronte.

Due gli allunghi iniziali della Nuvolì Padova, l’ace di Erika Esposito fissa l’8-5 vanificato però da qualche errore di troppo delle padovane, il successivo allungo è dato dal secondo muro di Bovo 13-10 ed è da questo fondamentale che la Nuvolì prende il largo, la vittoria delle padovane deve passare solamente il turno al servizio di Ferrarini, due ace, ma poi tutto fila liscio sino all’ultimo attacco di Grosse Scharmann che termina così il suo set perfetto con 6 punti a referto; La reazione di Costa Volpino non si fa attendere con gli attacchi di Zago che passa a ripetizione ma anche attraverso una difesa estrema nella quale emerge Buffo. Coach Sinibaldi stoppa il gioco quando Costa Volpino doppia la Nuvolì 7-14, il tentativo di rimonta si affida soprattutto agli attacchi di Erika e Lisa Esposito ma non arriva che a -4 perché Zago guida le sue ad un altro 18-25; La vittoria nel parziale mette le ali alla CBL che riparte senza risentire della sosta dei tre minuti canonici, 1-5 e coach Sinibaldi ferma il gioco, sosta che rinvigorisce le sue e le porta al pareggio 9-9 con l’ace di Fanelli e poi a sopravanzare 15-13 quando stavolta è Cominetti a voler interrompere il gioco. Il set prosegue con ritmo molto intenso, il nuovo pareggio arriva a quota 22, poi il finale è della Nuvolì con l’errore di Zago 25-23. La più positiva delle bergamasche è Brandi (4) mentre per la Nuvolì Erika Esposito guida con 5 punti; La quarta frazione è l’ennesima dimostrazione che le due squadre valgono la pool conquistata qualche settimana fa, difese arcigne producono azioni spesso molto lunghe e l’equilibrio permane sino al 14-17 che proietta Costa Volpino verso il tie-break, la Nuvolì non ci sta e rovescia 22-21 ma non chiude perché a farlo ci pensa Brandi con attacco e muro 23-25; Tie-break come degna conclusione di un match molto tirato, cambio campo con CBL avanti 7-8 e poi di 2 punti, Lisa ed Erika Esposito suonano la carica e la pareggiano, poi il finale dice ancora Nuvolì 15-13.

I protagonisti-

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Sapevamo che fosse una sfida combattuta e questo si è dimostrata, sono contento perché abbiamo dato spazio a qualche ragazza che sinora aveva giocato poco e quello che si è visto è stato positivo, sia sotto il profilo mentale che di gioco ed energia. Alla fine tutto il gruppo squadra ha supportato questi nuovi innesti ed è arrivata questa vittoria che è la prima in questa pool ».

Francesca Dell'Orto (C.B.L. Costa Volpino)- « E' stata una partita intensa e molto equilibrata dove ogni punto è stato combattuto. Siamo state brave a scendere in campo nel secondo e quarto set con la giusta mentalità, senza farci condizionare dal punteggio o dal contesto. La chiave della prestazione avversaria è stata la capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi, mantenendo alta l'attenzione nelle fasi cruciali. Peccato non essere riuscite a strappare i due punti ».

Il tabellino-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-2 (25-18 18-25 25-23 23-25 15-13)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 4, Esposito 16, Bovo 12, Grosse Scharmann 20, Esposito 23, Fanelli 5, Maggipinto (L), Ghibaudo 1, Pridatko, Hart. Non entrate: Occhinegro (L), Fiorio, Nalon, Talerico. All. Sinibaldi.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 7, Dell’orto, Buffo 15, Brandi 13, Zago 23, Neciporuka 8, Gamba (L), Yilmaz 3, Tosi, Dell’amico, Civitico. Non entrate: Fracassetti (L), Fumagalli. All. Cominetti.

ARBITRI: Sabia, Marigliano.

Durata set: 25′, 25′, 32′, 29′, 23′; Tot: 134′.

MVP: Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova)