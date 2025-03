Messina va a vincere sul campo di Trento

Il match si è aperto con un primo set equilibrato, in cui Messina ha avuto la meglio nel finale imponendosi 23-25. Nel secondo parziale, le siciliane hanno preso il controllo, conducendo con autorità e chiudendo 18-25. Trento ha provato a riaprire la partita nel terzo set, trovando maggiore incisività in attacco e riuscendo a spuntarla ai vantaggi per 26-28. Tuttavia, Messina non ha lasciato spazio a sorprese nel quarto parziale, dominando 16-25 e portando a casa la vittoria.

Sugli scudi Binto Diop, autentica trascinatrice con 28 punti messi a referto, affiancata da un’ottima prestazione di Mychael Vernon, che ha chiuso con 19 punti. A fare la differenza è stata anche Dalila Modestino, MVP della serata, che oltre a una prova solida ha piazzato tre muri determinanti nei momenti chiave dell’incontro.

La forza della squadra di Messina è emersa in particolare nel fondamentale del muro: ben 14 quelli realizzati complessivamente, che hanno limitato le offensive delle padrone di casa e spezzato il ritmo del loro attacco. Trento ha provato a restare in partita affidandosi alla qualità di Kosareva, la migliore delle trentine (12 punti), ma la prestazione corale delle ospiti ha reso vano ogni tentativo di rimonta.

Grande equilibrio in avvio di gara con Zojzi che risponde a Modestino, abile però a firmare il primo allungo delle messinesi (6-9). L’Itas reagisce prontamente grazie ad un’ottima Kosareva (10-10), spingendosi sul 12-10 grazie al primo spunto di Weske. Vernon e Modestino rispondono approfittando di una ricezione di casa non sempre precisa (13-15), Parusso si gioca la carta Ristori Tomberli e l’Itas rientra, sfruttando l’errore di Diop e l’ace di Ristori Tomberli per allungare 21-19. Il turno in battuta di Vernon, però, cambia nuovamente le carte in tavola: Modestino firma il 21-23, entra Bassi per Weske ma l’ottima rotazione al servizio di Diop si rivela decisiva per regalare la prima frazione all’Akademia (23-25).

L’Itas Trentino accusa il colpo e dopo il cambio di campo incassa un parziale di 5-0 soffrendo il turno al servizio di Modestino. Diop tiene a distanza le gialloblù (7-14) che faticano a reagire, Parusso inserisce prima Ristori Tomberli e successivamente anche Bassi e l’Itas Trentino ha un sussulto, giungendo al -3 (14-17) sul turno in battuta di Prandi. Il diagonale di Vernon rispedisce le ospiti sul +5 (14-19), Carraro sorprende Fiori con l’ace del 17-23 e Messina vola rapidamente sul doppio vantaggio (18-25).

Parusso conferma in sestetto Bassi e Ristori Tomberli inserendo al centro della rete Pizzolato (per Marconato), ma anche l’avvio di terzo set è di marca ospite (0-3). Kosareva prende per mano la squadra e avvia la riscossa (3-4), prima di firmare in prima persona anche il sorpasso con due mani out consecutivi (10-9). Bassi entra nel match, ma a firmare l’allungo gialloblù ci pensa Pizzolato, a segno a muro e in attacco (16-12). I numerosi errori delle ospiti agevolano il compito dell’Itas, che mantiene il vantaggio con gli spunti di Bassi e Ristori Tomberli (20-15). Diop prova a tenere vivo il set (24-21), Parusso ricorre al time out ma il cambio-palla trentino si inceppa e Diop fa 24-24 con un break di 5-0 per l’Akademia. Messina non capitalizza un match point sul 25-26, l’Itas stringe i denti e ritrova le energie per allungare il match al quarto set con due lampi di Zojzi (28-26).

I protagonisti-

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « Per tutta la partita Messina ha saputo metterci in difficoltà in ricezione e questo ci ha portato ad avere un attacco su percentuali più basse rispetto al trend delle ultime gare. Anche in battuta e a muro non siamo stati la solita Itas: questi sono solitamente i nostri punti di forza che non dobbiamo mai perdere soprattutto se vogliamo competere con squadre del livello di Messina. Non abbiamo ottenuto i punti che speravamo di fare e cercheremo di riscattarci già dalla trasferta di mercoledì a Macerata per trovare quei punti necessari per confermarci nella zona Playoff ».

Fabio Bonafede (Allenatore Akademia Sant'Anna Messina)- « Stasera c’è stata la prestazione che ci serviva per l’autostima; è stata la serata giusta. Penso che la gente si sia divertita perché entrambe le squadre abbiamo fatto vedere un gran livello di pallavolo. Venivamo da un momento complicato e sono molto orgoglioso delle ragazze. Non abbiamo mollato mai; perfino nel terzo set, quando sembrava finito, l’abbiamo riaperto. Al di là del piazzamento, le squadre che faranno i play-off oramai sono quelle che attualmente occupano le posizioni utili ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 1-3 (23-25 18-25 28-26 16-25) –

ITAS TRENTINO: Kosareva 12, Marconato 3, Weske 3, Zojzi 6, Molinaro 7, Prandi 1, Fiori (L), Bassi 10, Ristori 7, Pizzolato 5, Batte. Non entrate: Zeni (L), Iob. All. Parusso.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Rossetto 11, Modestino 17, Carraro 2, Vernon 19, Olivotto 10, Diop 28, Caforio (L). Non entrate: Trevisiol, Mason, Guzin, Norgini (L), Babatunde, Bozdeva. All. Bonafede.

ARBITRI: Kronaj, Di Lorenzo.

Durata set: 26′, 25′, 32′, 25′; Tot: 108′.

MVP: Dalila Modestino (Akademia Sant’anna Messina)

Spettatori: 460