Brescia batte Melendugno e spera nei Play Off

Determinanti le prestazioni delle centrali bresciane, con Viola Tonello, MVP della gara, autrice di 12 punti con il 50% di efficienza in attacco, e Denise Meli, altrettanto incisiva con 15 punti. A orchestrare il gioco in maniera impeccabile è stata la regista Chiara Scacchetti, capace di distribuire con efficacia e varietà, mandando in doppia cifra anche le tre laterali: Mija Siftar (18 punti, 54% in attacco), Lara Davidovic (10 punti) e Aurora Pistolesi (19 punti).

Dall’altra parte della rete, la squadra salentina ha mostrato grande carattere, riuscendo a riaprire il match con la vittoria del terzo set e lottando fino ai vantaggi nel quarto, senza però riuscire a forzare il tie-break. Sugli scudi Alice Tanase, top scorer del match con 20 punti, seguita da Jessica Joly (15 punti) e Chiara Riparbelli (14 punti).

Il successo permette alle giallonere di tornare a -2 dal quarto posto di Trento

Coach Solforati sceglie Scacchetti in regia, incrociata a Davidovic; al centro ci sono Tonello e Meli, in posto 4 Siftar e Pistolesi, con Trevisan e Riccardi liberi. Coach Giunta risponde con Caracuta-Malik, Biesso-Riparbelli; Tanase-Joly, con D’Onofrio libero.

In avvio di gara, Melendugno parte aggressiva (2-4), ma la Millenium riesce a rimanerle attaccata (7-8). Le pugliesi accelerano ancora con Joly (7-10), ma Siftar ristabilisce subito la parità (12-12). Inizia quindi un testa a testa che prosegue fino al 16-16, poi è ancora la Narconon ad allungare con Tanase e Joly (16-18), ma è un nulla di fatto perchè il muro di Meli sigla il 18-18. Sul 20-21, arriva il momento di Romanin e Berger, che sostituiscono Scacchetti e Davidovic. Sul finale, Brescia si accende e, con Siftar, conquista il set point (24-22). L’errore di Tanase al servizio consegna il parziale alle Leonesse (25-23).

Il botta e risposta prosegue anche nel secondo set: la Millenium prova ad allungare con Tonello (5-3), ma Tanase ristabilisce l’equilibrio (8-8). La Valsabbina, però, ha ormai ingranato la marcia vincente: il muro di Pistolesi vale il 10-8, quello di Tonello il 16-12. Melendugno prova a reagire, ma Brescia corre troppo forte: Meli mette a terra il 22-16, poi ci pensa Pistolesi che prima si prende il set point (24-19) e poi chiude la battaglia (25-19).

La reazione della Narconon arriva nel terzo parziale. Tanase rientra in campo e mette subito la firma sul set (3-7). La Millenium si affida alle sue centrali e recupera lo svantaggio (6-7). Allora Joly prende iniziativa per tentare il decollo pugliese (7-10) e Malik continua l’ascesa (9-13). Pistolesi prova ad arginare il distacco prima a rete (12-15) e poi dai 9 metri (15-17). Proprio quando la Valsabbina si fa più vicina (l’ace di Scacchetti sigla il 18-19), Melendugno parte in volata: chiude Joly sul 22-25. Nel frattempo, sul 22-24 sono entrate Romanin e Berger su Davidovic e Scacchetti.

Dopo un iniziale botta e risposta, la Millenium prova ad allungare con la solita Pistolesi (7-4), ma Melendugno non la lascia scappare: il pressing è vincente e l’errore di Siftar in attacco ristabilisce la parità (10-10). Brescia diventa troppo fallosa, la Narconon ne approfitta e, con Malik e Riparbelli, scappa sul +3 (13-16). Sul 14-16 entrano nuovamente Romanin e Berger su Davidovic e Scacchetti. La Millenium non ci sta e lo dimostra lottando su ogni pallone: Scacchetti gioca d’astuzia conquistando il 19-20 e il muro di Meli vale il 20-20. Il finale è da cardiopalma: la Valsabbina riesce a conquistare il set point con Pistolesi (24-23), ma l’invasione di Tonello rimanda tutto ai vantaggi. Decide la gara Scacchetti: il suo ace vale il 29-27 e regala tre punti fondamentali alle Leonesse.

Mvp della gara è Viola Tonello, autrice di 12 punti, premiata da Marco Mandelli della concessionaria Suzuki Liberini, match sponsor di gara.

Dei 101 punti realizzati dalla Valsabbina, 7 sono ace e 7 i muri vincenti. La Narconon ha ottenuto, invece, 94 punti di cui 2 ace e 4 blocks.

I protagonisti-

Matteo Solforati (Allenatore Valsabbina Brescia)- « Oggettivamente, non abbiamo giocato una bellissima partita. Arrivati a questo punto, però, contano solo i punti. Abbiamo portato a casa tre punti e questo è l’importante. La partita sembrava incanalata nella direzione giusta perchè, dopo qualche difficoltà ad ingranare, abbiamo iniziato a giocare bene. Poi abbiamo rallentato troppo ed è diminuita l’aggressività in campo. Rientrare dentro la partita non è mai semplice. Per fortuna, con un colpo di coda, siamo riusciti a portare a casa il quarto set. Abbiamo saputo soffrire: anche questa è una qualità importante ».

Alice Tanase (Narconon Melendugno)- « Sono sempre emozionata quando rientro al PalaGeorge. Purtroppo è andata così: quando le individualità di Brescia emergono, c’è poco da fare. Siamo state brave a rimanere attaccate. Poi, alla fine, qualche disattenzione e errore di troppo ci ha penalizzate. Comunque abbiamo fatto una buona stagione e abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato ».

Il tabellino-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-23 25-19 22-25 29-27)–

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 18, Meli 15, Davidovic 10, Pistolesi 19, Tonello 12, Scacchetti 5, Riccardi (L), Trevisan (L), Berger, Romanin. Non entrate: Franceschini, Scognamillo, Veglia. All. Solforati.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 15, Riparbelli 14, Caracuta 1, Tanase 20, Biesso 6, Malik 10, Ferrario (L), Andrich 3, Maruotti 1, Badalamenti. Non entrate: Passaro, D'onofrio (L), Fioretti. All. Giunta.

ARBITRI: Galletti, Pasquali.

Durata set: 27', 26', 29', 35'; Tot: 117'.

MVP: Viola Tonello (Valsabbina Millenium Brescia)