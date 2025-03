La Omag vince a Trento e vede l'A1

La ’Omag-Mt San Giovanni in M.no ha espugnato il Sambapolis di Trento al cospetto della Itas e vede sempre più da vicino la promozione in serie A1 che potrà arrivare già nel match casalingo di mercoledì 26 marzo contro Melendugno.

Stasera le trentine lottano il primo set cedendo 22-25, vincono il secondo 25-18, ma l’avanzata delle romagnole non subisce rallentamenti e le successive due frazioni terminano 20-25 e 19-25. Un successo che esalta le prestazioni delle laterali: Ortolani, 22 punti con 5 muri, Nardo, 5 muri anche per lei e 17 punti totali, e Piovesan, con gli stessi punti della collega di reparto. Tra le padrone di casa, il cui margine sulla sesta in classifica Brescia resta di due lunghezze, 18 punti di Weske. Parallelamente, non molla la presa la Cbf Balducci Hr Macerata, che pur cedendo il primo set alla Nuvolì Altafratte Padova, perfeziona poi la vittoria con il punteggio di 1-3, rimanendo a cinque lunghezze dalla capolista ma soprattutto blindando la seconda posizione e quindi il fattore campo nei prossimi Playoff (semifinali in programma dal 5-6 aprile). La partita vira verso la sponda marchigiana, dopo l’iniziale 1-1, con il successo ai vantaggi della terza frazione 24-26. MVP Decortes, 19 punti, uno in più di Esposito, migliore delle sue.

Si sapeva che sarebbe stato uno scontro d’alta quota e non ha deluso le aspettative il big match tra la Futura Giovani Busto Arsizio e l’Akademia Sant’Anna Messina, due squadre che con ogni probabilità si ritroveranno nelle Semifinali Playoff. Al PalaBorsani, le siciliane partono a rilento, ma poi imprimono l’accelerata decisiva per il 24-26 che vale lo 0-1. Rispondono le bustocche nel secondo set (25-18) ma ancora la squadra di coach Bonafede si porta avanti (23-25). Spinta dal pubblico di casa, la formazione agli ordini di coach Beltrami riesce però a piazzare il colpo nel finale di quarto set, vinto 25-20, e poi a trovare le energie necessarie per il 15-11 che vale i 2 punti. Super prestazione di Enneking, 29 punti, due in più dell’avversaria Diop, mentre Zanette si ferma a 22 e Vernon a 16. Nell’ultimo match in programma, affermazione esterna della Cbl Costa Volpino nel derby del PalaRadi contro l’Us Esperia Cremona. Il risultato di 1-3 viene sugellato da una grande gara di Zago, 23 punti, e Buffo, 16, mentre la migliore delle cremonesi è Arciprete (20).

Negli anticipi della Pool Salvezza, doppio 3-0 casalingo per la Clai Imola Volley e la Volleyball Casalmaggiore contro la Resinglass Olbia e la Tecnoteam Albese Volley Como. In entrambi i confronti sono le motivazioni a fare la differenza, vista l’assoluta necessità di punti per le due formazioni di casa, che grazie alle rispettive vittorie salgono momentaneamente al quarto e al sesto posto in classifica, ma ancora con un ridottissimo margine sulla zona retrocessione (in attesa delle partite della domenica, Lecco settima con 27 punti). Al PalaRuggi a brillare è Ravazzolo, MVP con 15 punti (69%) e 6 muri, al PalaRadi Montano Lucumì sugli scudi con 24 palloni messi a terra.

POOL PROMOZIONE-

I TABELLINI-

ITAS TRENTINO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (22-25 25-18 20-25 19-25) –

ITAS TRENTINO: Ristori 13, Molinaro 12, Prandi 2, Kosareva 10, Marconato 10, Weske 18, Fiori (L), Bassi 2, Batte. Non entrate: Iob, Zeni (L), Zojzi, Pizzolato. All. Parusso.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 17, Parini 7, Ortolani 22, Piovesan 17, Consoli 10, Nicolini, Valoppi (L), Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Ravarini, Monti, Clemente, Meliffi (L). All. Bellano.

ARBITRI: Sessolo, Mazzara’.

Durata set: 26′, 23′, 25′, 28′; Tot: 102′.

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Spettatori: 462.

U.S. ESPERIA CREMONA – C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (22-25 22-25 25-17 20-25) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 12, Marchesini 7, Bondarenko 5, Arciprete 20, Munarini 10, Turla’ 3, Parlangeli (L), Zuliani 3, Modesti 2, Maiezza, Zorzetto. All. Mazzola.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Buffo 16, Brandi 8, Zago 23, Neciporuka 9, Ferrarini 10, Dell’orto, Gamba (L), Tosi 2, Fumagalli, Dell’amico, Yilmaz. Non entrate: Civitico, Fracassetti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: Villano, Polenta.

Durata set: 28′, 29′, 23′, 32′; Tot: 112′.

MVP: Valentina Zago (C.B.L. Costa Volpino)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 3-2 (24-26 25-18 23-25 25-20 15-11) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 14, Rebora 10, Monza 4, Enneking 29, Kone 11, Zanette 22, Osana (L), Cecchetto (L), Baratella, Landucci, Del Freo. Non entrate: Brandi, Zakoscielna, Spiriti. All. Beltrami.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Modestino 5, Carraro 2, Vernon 16, Olivotto 15, Diop 27, Rossetto 12, Caforio (L), Mason 1. Non entrate: Babatunde, Bozdeva, Trevisiol, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede. ARBITRI: Galteri, Selmi.

Durata set: 29′, 25′, 31′, 28′, 17′; Tot: 130′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 1-3 (25-14 19-25 24-26 17-25) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 4, Esposito 18, Bovo 11, Grosse Scharmann 14, Fiorio 8, Hart 12, Maggipinto (L), Esposito 3, Ghibaudo 1. Non entrate: Michielini, Occhinegro (L), Talerico, Pridatko, Fanelli. All. Sinibaldi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bulaich Simian 7, Mazzon 3, Bonelli 4, Battista 1, Caruso 10, Decortes 19, Bresciani (L), Fiesoli 15, Busolini 6, Allaoui 1, Morandini. Non entrate: Sanguigni, Tartabini (L), Orlandi. All. Lionetti.

ARBITRI: Marigliano, De Nard.

Durata set: 20′, 26′, 33′, 24′; Tot: 103′.

MVP: Clara Decortes (CBF Balducci Hr Macerata)

POOL SALVEZZA-

CLAI IMOLA VOLLEY – RESINGLASS OLBIA 3-0 (25-21 25-13 25-21) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 8, Melandri 10, Rizzieri 2, Pomili 8, Ravazzolo 15, Stival 12, Mastrilli (L), Visentin 3, Mescoli, Gambini. Non entrate: Stafoggia, Cavalli (L), Drewnick, Migliorini. All. Dominico Speek.

RESINGLASS OLBIA: Fontemaggi 2, Ngolongolo 10, Pasquino, Partenio 16, Barbazeni 4, Korhonen 10, Blasi (L), Trampus 2, Civetta 1, Piredda, Negri. Non entrate: Kogler. All. Guadalupi.

ARBITRI: Mancuso, Giulietti.

Durata set: 35′, 27′, 27′; Tot: 89′.

MVP: Eva Ravazzolo (Clay Imola)

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-17 25-21 25-21) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Nwokoye 8, Montano Lucumi 24, Dalla Rosa 8, Marku 6, Pincerato 1, Costagli 9, Faraone (L), Bovolo 4, Ribechi, Nosella. Non entrate: Cantoni, Coccoli (L), Perletti. All. Cuello.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 7, Rimoldi 1, Grigolo 5, Bernasconi 6, Colombino 14, Baldi 9, Pericati (L), Radice (L), Longobardi, Mazzon. Non entrate: Taje’, Vigano, Mancastroppa. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Ayroldi, Laghi.

Durata set: 23′, 28′, 32′; Tot: 83′.

MVP: Ivonee Montano Lucumi (Volleyball Casalmaggiore)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Itas Trentino-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (22-25, 25-18, 20-25, 19-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Narconon Volley Melendugno 3-1 (25-23, 25-19, 22-25, 29-27) Giocata ieri

U.S. Esperia Cremona-C.B.L. Costa Volpino 1-3 (22-25, 22-25, 25-17, 20-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Akademia Sant’Anna Messina 3-2 (24-26, 25-18, 23-25, 25-20, 15-11)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (25-14, 19-25, 24-26, 17-25)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 70 (23 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 65 (22 – 4); Akademia Sant’Anna Messina 57 (19 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 54 (19 – 7); Itas Trentino 48 (17 – 9); Valsabbina Millenium Brescia 46 (16 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 41 (14 – 12); Narconon Volley Melendugno 37 (12 – 14); U.S. Esperia Cremona 35 (11 – 15); C.B.L. Costa Volpino 33 (10 – 16).

IL PROSSIMO TURNO- 26/03/2025 Ore 20.30

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Narconon Volley Melendugno

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio Ore 20.00

C.B.L. Costa Volpino – Itas Trentino

Akademia Sant’Anna Messina – Nuvoli’ Altafratte Padova

Cbf Balducci Hr Macerata – U.S. Esperia Cremona

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Clai Imola Volley-Resinglass Olbia 3-0 (25-21, 25-13, 25-21)

Tenaglia Abruzzo Volley-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Si gioca domani

Volleyball Casalmaggiore-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

Orocash Picco Lecco-Trasporti Bressan Offanengo Si gioca domani

Imd Concorezzo-Bam Mondovi’ Si gioca domani

LA CLASSIFICA-

Resinglass Olbia 38 (13 – 12); Trasporti Bressan Offanengo 38 (12 – 12); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 14); Clai Imola Volley 30 (10 – 15); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 28 (10 – 14); Volleyball Casalmaggiore 28 (9 – 16); Orocash Picco Lecco 27 (9 – 15); Bam Mondovi’ 16 (5 – 19); Imd Concorezzo 16 (4 – 20); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 18).