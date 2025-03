Ultima della Pool Promozione decisiva per la griglia Play Off

Tutte in contemporanea domani, sabato 29 marzo alle 20.30 in diretta VBTV, le cinque partite della Pool che mette in palio il campionato maggiore. Sarà a tutti gli effetti una passarella l’ultima uscita dell’Omag-MT San Giovanni in M.no, impegnata al PalaRadi contro l’Us Esperia Cremona, senza più obiettivi di classifica, così come sarà ininfluente l’incontro tra la Narconon Volley Melendugno e la Cbl Costa Volpino.

Tutt’altro clima nelle altre tre partite, che decideranno la composizione del tabellone Playoff Promozione, in una volata in cui saranno fondamentali lucidità, grinta e un occhio… alla calcolatrice. Al momento la classifica vede la Cbf Balducci Hr Macerata a 68 punti, sicuramente seconda, la Futura Giovani Busto Arsizio e l’Akademia Sant’Anna Messina a 57, l’Itas Trentino a 49 e la Valsabbina Millenium Brescia a 46. Le marchigiane saranno impegnate contro le bustocche, che hanno una vittoria in più delle siciliane: alle ragazze di coach Beltrami basterà quindi ottenere gli stessi punti della formazione di coach Bonafede per avere il fattore campo nella sfida di Semifinale. Messina incrocerà il proprio destino con quello di Trento, a +3 su Brescia ma non ancora certa del quinto posto: se le giallonere vincessero per 0-3 in casa della Nuvolì Altafratte Padova, impresa mai riuscita in questa stagione a nessuno, e le trentine perdessero con lo stesso risultato, la squadra di coach Solforati otterrebbe la qualificazione ai Playoff. Per coach Parusso sarà quindi necessario vincere almeno un set al PalaRescifina per avere la matematica certezza.

In Pool Salvezza, con Olbia e Offanengo già salve e Mondovì, Concorezzo e Altino già retrocesse, sono cinque le squadre che lotteranno tra loro per evitare il settimo posto, che costringerà alla discesa in B1. L’unico anticipo, sabato alle ore 16, vedrà la Volleyball Casalmaggiore, al momento proprio settima (28 punti), ospitare l’Imd Concorezzo, ormai senza più obiettivi. Domenica via alle 15 con Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (quarta, 31 punti) che sfiderà la prima in classifica Resinglass Olbia.

Alle 17 gli altri match. L’unico scontro diretto di giornata sarà quello tra la Clai Imola Volley, sesta con 30 punti, e la Tecnoteam Albese Volley Como, terza a quota 34. Anche l’Orocash Picco Lecco, 30 punti come le imolesi, giocherà davanti al pubblico di casa contro la già retrocessa Tenaglia Abruzzo Volley. Infine, incontro senza reali motivazioni di classifica tra Bam Mondovì e Trasporti Bressan Offanengo.

U.S. Esperia Cremona - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

La pool promozione giunge all’ultimo capitolo e l’Esperia Cremona terminerà la propria stagione agonistica davanti al pubblico amico del PalaRadi. Al palazzetto cremonese è attesa la protagonista assoluta della cadetteria, la Omag-MT San Giovanni in Marignano, formazione riminese che non più tardi di mercoledì sera, ha concretizzato la vittoria della pool e, di conseguenza, ha raggiunto la promozione nel prossimo campionato di serie A1. Una stagione esemplare per le romagnole, contraddistinta anche dalla vittoria della Coppa Italia di categoria nello scorso febbraio, oltre che dal salto di categoria, avvenuto dopo una militanza di nove annate nella seconda serie nazionale. La partita mette in palio punti utili a Cremona per chiudere la stagione col sorriso sul campo di casa; dal canto suo, San Giovanni ha inanellato 24 vittorie su 27 gare, è in serie positiva da dieci partite e vuole mettere la ciliegina sulla torta di questa annata sportiva. Nella gara d’andata, Marignano s’impose in tre periodi, ma l’Esperia disputò una delle gare più positive della propria stagione, considerando la caratura dell’avversaria. La grande ex dell’incontro è Anna Piovesan, che affronterà la squadra di cui ha vestito la maglia nelle scorse due stagioni.

PRECEDENTI: 4 (1 successo U.S. Esperia Cremona, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No

EX: Anna Piovesan a Cremona nel 2022/2023, 2023/2024

Ilaria Maiezza (U.S. Esperia Cremona)- « Nell’ultima settimana della stagione affrontiamo le due squadre in cima alla classifica della pool. Due partite complicate, ma per le quali ci prepariamo come abbiamo sempre fatto e dalle quali cercheremo di trarre le ultime soddisfazioni possibili. Termineremo la stagione davanti al nostro pubblico e ai nostri tifosi, che ci hanno sempre supportato, anche in occasione di trasferte lontane. Ho disputato il mio primo anno in serie A e a Cremona mi sono trovata davvero bene. È stata una fortuna approdare all’Esperia, mi sono trovata benissimo e ho avuto le mie opportunità, cosa non scontata per un’atleta che arriva da un settore giovanile. Un’ulteriore fortuna per me è stata il poter condividere il reparto con Francesca Parlangeli, giocatrice esperta che mi aiuta e mi sprona a fare sempre meglio ».

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Questa ultima partita contro Cremona per noi sarà una festa, un appuntamento per celebrare la grande stagione che abbiamo fatto e anche per vedere in campo tutte le ragazze che sono state protagoniste di questa fantastica cavalcata. Dopo tanta pressione che abbiamo sentito nell’ultimo periodo, vogliamo giocare una gara serena, vogliamo divertirci e salutare nel migliore dei modi questo campionato che ci ha visto trionfare”. Sveva Parini “Sicuramente abbiamo l’entusiasmo a mille dopo la giornata di mercoledì sera che ci ha fatto vivere un vero e proprio sogno a tutti gli effetti, sia alla squadra, sia allo staff e alla città intera. Venerdì siamo entrate in palestra con l’intento di preparare al meglio la partita di sabato contro l’Esperia perché ci teniamo a concludere la stagione nel miglior modo possibile. Sono certa che al Pala Radi entreremo in campo con la giusta determinazione e voglia per portare a casa l’intera posta in palio e chiudere questa stagione che rimarrà nel cuore di tutti ».

Nuvolì Altafratte Padova - Valsabbina Millenium Brescia

Ultima passerella stagionale per le ragazze della Nuvolì AltaFratte Padova che sabato alle ore 20:30 ospiteranno la Valsabbina Millenium Brescia in quella che sarà l’ultima sfilata della stagione 2024-2025, una stagione densa di successi coronata non solo da una salvezza ottenuta con largo anticipo ma pure da un settimo posto che sabato sera potrebbe diventare sesta piazza. Il match di Trebaseleghe varrà infatti per entrambe le contendenti, se i tre punti andranno nelle casse della Nuvolì la squadra padovana supererà sul filo di lana proprio le lombarde in sesta piazza, se invece i tre punti dovessero andare alle ospiti e l’Itas Trento non dovesse ottenerne a Messina, allora le bresciane potrebbero salire sull’ultimo pullman destinato ai playoff promozione in serie A1 e sarebbero attese dal doppio confronto di semifinale contro la marchigiana Cbf Balducci Hr Macerata. Se la MVP di Messina Cristina Fiorio scenderà in campo contro la sua ex squadra, il match di sabato proporrà un’altra sfida nella sfida, quella tra le 2006 Erika Esposito e la slovena Mija Siftar, due prospetti molto interessanti per la pallavolo che verrà, le due occupano la dodicesima e settima piazza tra le bomber e vorranno chiudere la stagione nel migliore dei modi, nella stessa classifica Lena Grosse Scharmann è terza e dovrà controllare l’assalto alla sua posizione da parte di una Clara Decortes (Macerata) quarta, 26 punti più sotto. Anche i fondamentali di muro e battuta offrono spunti interessanti, a muro Laura Bovo e Denise Meli sono terza e sesta mentre una Nuvolì migliore squadra in battuta cercherà di mettere in crisi il primo tocco di una Valsabbina che potrà schierare il trio Serena Scognamillo, Aurora Pistolesi e Francesca Trevisan, tutte tra le migliori venti in ricezione.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Valsabbina Millenium Brescia

EX: Cristina Fiorio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024

Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)- « In questo momento stiamo giocando libere, senza pressioni e questo ci fa divertire molto. Credo questo abbia avuto un peso molto importante nella nostra vittoria di Messina, loro avevano più pressione, noi abbiamo potuto concentraci solo su noi stesse e credo che questo in campo si sia visto. Brescia è un ottimo team che noi affronteremo con lo stesso focus messo in campo in Sicilia, poi è pure l’ultimo match della stagione e lo giochiamo in casa, di fronte al nostro pubblico molto caloroso, proveremo a terminare la stagione nel migliore dei modi ».

Serena Scognamillo (Valsabbina Millenium Brescia)- « Ci affacciamo all’ultima gara di Pool Promozione. Sappiamo che è una partita importantissima, l’ultima spiaggia per poter accedere ai Play-Off. Sicuramente c’è voglia di riscatto dopo la sconfitta con Busto, per cui andremo a Padova con la voglia di provare a raggiungere quello che per noi sarebbe un grande traguardo. Nel complesso, non è stata una stagione facile, visto che ci sono stati tanti momenti di difficoltà. Di conseguenza sarebbe bello concluderla con un bel risultato. L’intenzione è di dare il 110% per provare a portare a casa la partita in ogni caso, consapevoli che non sarà facile perchè Padova è in un bello stato di forma, anche visti gli ultimi risultati ottenuti ».

Narconon Volley Melendugno - C.B.L. Costa Volpino

Narconon Melendugno ospita il CBL Costa Volpino per l'ultima partita della stagione ! Il campionato di Serie A2 di pallavolo femminile giunge al termine, Sabato 29 marzo alle 20:30, la squadra del Narconon Melendugno scenderà in campo tra le mura amiche per affrontare il CBL Costa Volpino. Narconon Melendugno, reduce da una serie di buone prestazioni, arriva a questo incontro con la volontà di salutare il proprio pubblico con una vittoria, le padrone di casa, sono pronte a dare il massimo. Dall'altra parte, il CBL Costa Volpino non è da meno. La formazione bergamasca, che sta vivendo una stagione in crescendo, cercherà di sfruttare ogni occasione per ottenere un risultato positivo. Le ragazze di Costa Volpino sono infatti determinate a non lasciare nulla di intentato per portare a casa i tre punti perciò il match si preannuncia molto combattuto. Appuntamento quindi a sabato 29 marzo alle 20:30 per una serata di grande pallavolo.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Narconon Volley Melendugno

EX: Nessuno:

Ilaria Maruotti (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo pronte per questa sfida, consapevoli dell'importanza di provare a chiudere la stagione con una bella vittoria da regalare al nostro pubblico. Il CBL Costa Volpino è una squadra forte e combattiva, ma noi arriviamo cariche e determinate a fare il nostro gioco. Abbiamo ottenuto la salvezza in largo anticipo in questa stagione strappando il pass per la Pool promozione e sabato sarà l'occasione giusta per festeggiare questo traguardo con tutti i presenti ».

Gaia Dell’Amico (C.B.L. Costa Volpino)- « Dopo la vittoria contro Trento , difronte al nostro pubblico , il clima è molto positivo . Affronteremo quest’ultima partita con la giusta carica , con la consapevolezza di voler chiudere un percorso nel miglior modo possibile e con la voglia sempre e comunque di dimostrare ció che possiamo fare. La trasferta sarà lunga , ma saranno gli ultimi momenti da poter condividere assieme e ce li godremo fino in fondo . É stato un anno complesso , fatto di alti e bassi , ma sento di poter fare un bilancio positivo arrivati a questo momento. Sono orgogliosa delle mie compagne e dello staff , del lavoro e dell’impegno che ognuno di noi ha portato in palestra dal primo giorno. Auguri a tutti un enorme in bocca al lupo per quest’ultimo match ».

Akademia Sant'Anna Messina - Itas Trentino

Teatro della clamorosa sconfitta subita da Akademia Sant'Anna contro la Nuvolì Altafratte Padova nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, il PalaRescifina riapre i battenti per l'ultima volta nella Pool Promozione 2024/25. Sabato 29 marzo alle 20:30, il palazzetto peloritano ospiterà infatti la sfida tra Messina e l'Itas Trentino, nell'atto conclusivo della seconda fase del campionato. Un match fondamentale per definire la griglia delle semifinali play-off. Dopo l'incredibile 1-3 inflitto dalle euganee, le giallorosse sono state raggiunte al terzo posto in classifica dalla Futura Giovani Busto Arsizio, entrambe ora a quota 57 punti. Le SuperGirls affronteranno quindi la compagine tridentina - priva di due pedine importanti come Kosareva e Giuliani - senza alternative: battere l'ex squadra di Chiara Mason e Rossella Olivotto (nativa di Trento) e sperare che le Cocche non conquistino l'intera posta in palio nella sfida casalinga contro la già qualificata ma pur sempre temibile CBF Balducci H.R. Macerata. A dirigere l'incontro saranno Marco Colucci e Giorgia Spinnicchia, con il supporto al videocheck di Martina De Luca.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina

EX: Chiara Mason a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Rossella Olivotto a Trentino Volley nel 2023/2024

Flavio Ferrara (Akademia Sant'Anna Messina)- «I risultati recenti non ci hanno dato ragione, ma dobbiamo continuare a crederci e far ricredere chi ha smesso di farlo. Inutile guardarci indietro; dobbiamo pensare a ciò che sarà, seguendo il nostro percorso e concentrandoci su ciò che conta. Le persone giuste resteranno al nostro fianco, sempre. Trento è quinto, noi quarti al momento. Vorremmo conquistare la terza posizione per giocarci tutto nelle gare che conteranno davvero: semifinali, intanto, e poi si vedrà. L'importante è essere consapevoli che dipenderà da noi, squadra fatta di persone, protagonisti di un altro anno di alto livello in Serie A2. Il punto, quello che conta, possiamo metterlo noi protagonisti, non gli altri. La sconfitta, la delusione, la discontinuità sono opportunità, valori. Siamo pronti a puntare su queste opportunità per capitalizzarle al meglio, per noi stessi e per chi sceglierà di credere ancora in noi. La gara con Trento sarà un istante di passaggio, di preparazione alla fase successiva, in cui gli elementi essenziali saranno testa, cuore, forza e coraggio. Siamo in salita. Affronteremo tappe di montagna con questi ingredienti, che possediamo in larga misura come frecce del nostro arco. È arrivato il momento di usarle ».

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « La partita di Messina sarà cruciale per entrambe le squadre, visto che noi siamo alla ricerca dei punti per assicurarci i Playoff mentre le nostre avversarie puntano a migliorare il loro piazzamento finale in vista dell’ultima fase del campionato. Per questo sarà una sfida intensa, con entrambe le squadre motivate a dare il massimo. All’andata non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco come avremmo voluto e questo ci dà uno stimolo in più per scendere in campo con determinazione. Nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il gruppo ha lavorato con grande impegno e ha dimostrato di avere carattere. Vogliamo chiudere la Pool Promozione con una prestazione solida, consapevoli della nostra forza e del percorso fatto fino qui ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Cbf Balducci Hr Macerata

Ultimo turno di una Pool Promozione che non smette di regalare sorprese. Con San Giovanni in Marignano che ha dato il via ai festeggiamenti per la serie A1, la decima giornata della seconda fase del campionato vede ancora in lotta Futura Volley Giovani e Messina per conquistare il terzo posto in classifica che significa fattore-campo nella semifinale dei Playoff Promozione. Nel turno infrasettimanale di mercoledì è andato in scena l’ennesimo ribaltone, con Busto Arsizio che, vincente contro Brescia, si è presa la terza piazza grazie alla contemporanea sconfitta dell’Akademia Sant’Anna contro Altafratte. Tutto si deciderà domani sera, con la squadra allenata da Alessandro Beltrami che potrà giocare il match-point sul taraflex di casa della Soevis Arena di Castellanza nella sfida che la oppone a Macerata. Una vittoria piena rappresenterebbe la garanzia per blindare il terzo posto. Altrimenti, la mission impossibile si completerà solo in caso di analogo risultato sui due campi o se le siciliane faranno un punto in meno delle Cocche (Messina gioca contro Trento). Una partita che non si preannuncia certo facile per Rebora e compagne, con la Balducci che scenderà in campo forte di un cammino da quattordici vittorie consecutive, le ultime nove nella Pool Promozione dove ha lasciato per strada solo sei set. La gara di andata si è conclusa col risultato di 3-1 per le arancionere che hanno così interrotto una serie di quattro successi consecutivi delle biancorosse. La squadra allenata da Valerio Lionetti vanta il miglior attacco del campionato con il 40,7%; la top scorer è Clara Decortes, autrice di 453 punti col 43,5% e 26 ace, segue Valeria Battista con 300 punti. Interessante il confronto nei pressi della rete, con la Futura che occupa il secondo posto nella speciale classifica dei top blocker team con 276 muri; uno solo in meno per le marchigiane.

PRECEDENTI: 10 (6 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Cbf Balducci Hr Macerata

EX: Nessuno

Giada Cecchetto (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Nonostante alcuni problemi fisici con i quali abbiamo dovuto fare i conti, in questo momento stiamo giocando bene. La vittoria da tre punti con Brescia non era scontata, è una squadra che difende molto e puntava a far punti per sorpassare Trento ed entrare nei Playoff. Siamo state brave e dobbiamo continuare a giocare così, con l’ulteriore step di avere più continuità soprattutto quando siamo in vantaggio. Penso che stiamo mettendo in campo il grande lavoro fatto durante la stagione e ora arriva il momento più bello. Queste ultime partite della Pool Promozione ci servono per preparare al meglio i Playoff e il test di domani con Macerata sarà molto importante. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e sarà fondamentale tenere la giusta lucidità e tranquillità. Lottare come in ogni partita, sapendo che loro esprimono un grande gioco quindi sarà importante avere pazienza, sopportare il loro potenziale offensivo per poi aggredirli ogni volta che ne avremo la possibilità. Mi aspetto una partita di alto livello, dovremo fare un bel lavoro di muro-difesa ed essere coraggiose in attacco. Sarà bello confrontarci con loro e lottare per mantenere il terzo posto. Penso che siamo pronte per partite importanti come questa e ho piena fiducia nella squadra, per noi non sarà altro che un ulteriore stimolo ».

Federica Busolini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Vincere aiuta a vincere ma non è una cosa così scontata, nonostante magari uno potrebbe cominciare a pensarlo dopo 14 partite vinte di seguito. Ovviamente le difficoltà per raggiungere i risultati sono tante e la squadra ci mette sempre il 100%, anzi a volte anche di più, per riuscire a conquistare il successo. Cercheremo quindi di fare il nostro meglio a Busto Arsizio nell'ultima uscita di Pool Promozione. Poi comincerà la parte più complicata ma, secondo me, anche più bella della stagione, perché andremo a giocarci il tutto per tutto nei Playoff: siamo cariche ».

Clai Imola Volley - Tecnoteam Albese Volley Como

In classifica nulla è cambiato, e alla fine della Pool Salvezza manca sempre meno... Nello scorso fine settimana, durante il quale si è disputata la settima giornata di questa appassionante seconda fase di campionato, la Clai Imola Volley ha fatto ampiamente il suo dovere giocando un’ottima pallavolo e vincendo con grande maturità una partita assolutamente non scontata contro Olbia (3-0 il netto finale al PalaRuggi), ma dagli altri campi (purtroppo) non sono arrivate quelle notizie confortanti in cui tutti nell’ambiente confidavano. Capitan Mastrilli e compagne (a quota 30 come Lecco) conservano quindi ancora due preziosissimi punti di margine rispetto a Casalmaggiore (28) ed allo stesso tempo sono attardate di una lunghezza rispetto alle pisane di Castelfranco (31), al momento quarte e relativamente più tranquille rispetto a tutte le altre dirette contendenti. Albese, al momento terza forza del girone con 34 punti e prossima ospite al PalaRuggi, non è però ancora certa della permanenza in serie A2 (come invece lo sono Olbia ed Offanengo) e di conseguenza verrà ad Imola con l’unico obiettivo di fare punti pesanti per chiudere una volta per tutte il discorso e poter così vivere le ultime settimane senza avere troppa pressione sulle spalle. Sarà indubbiamente una sfida per cuori forti, nella quale la posta in palio sarà davvero molto alta per entrambe le formazioni. Ormai il tempo stringe...ma Imola ha dimostrato di esserci e crede fortemente di potercela fare, conscia del proprio valore e stimolata dalle ottime prestazioni arrivate nell’ultimo periodo. Ora al gruppo santernino non resta che scendere in campo con l’unico obiettivo di vincere contro qualsiasi avversario ci sia dall’altra parte della rete, per completare un’impresa che tutta la città aspetta di festeggiare sin dall’inizio di questa meravigliosa avventura. All’andata, nel match giocato lo scorso 23 febbraio al PalaFrancescucci, le padrone di casa ebbero la meglio sulle biancoblu santernine con un eloquente 3-0 finale che probabilmente non rispecchiò in pieno quanto visto in campo. Tutti i parziali giocati, infatti, furono estremamente combattuti e decisi alla fine soltanto da piccoli dettagli, con le comasche apparse più concrete e determinate nella gestione dei momenti decisivi della sfida. Top-scorer di serata fu Laura Grigolo, banda della Tecnoteam autrice nell’occasione di ben 17 punti, mentre per le ospiti 10 di Bulovic e 9 a testa per Pomili e Melandri. Terzo match-ball per la salvezza per la Tecnoteam Albese Volley Como. Passa da Imola domenica pomeriggio, ultima trasferta della stagione per Veneriano e compagne. E dopo aver sprecato l'occasione di chiudere il discorso permanenza in A2 con Lecco e Casalmaggiore (sconfitte per 3-0 in entrambi i casi), stavolta le comasche sono desiderose di rimettersi in carreggiata. Per la certezza matematica di restare nella massima serie serve un successo in un campo difficilissimo come quello della Clai. Lo sanno bene coach Chiappafreddo e le sue giocatrici. Oggi ultimo allenamento, domani la rifinitura e domenica la partenza in pullman. Squadra al completo per Imola.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como

EX: Nessuno

Valentina Pomili (Clai Imola Volley)- «C’era e c’è tanta voglia di riscatto visto le ultime prestazioni prima di Concorezzo. Non vogliamo buttare via tutto quello che abbiamo fatto di buono nel corso di questo campionato e lo stiamo dimostrando. Avevamo perso un po’ di fiducia in noi stesse e di consapevolezza nei nostri mezzi sia individualmente che come squadra. Vincere fa indubbiamente morale, per cui cerchiamo di sfruttare al meglio questa onda energetica e positiva che ci sta travolgendo. Albese cerca punti fondamentali per la salvezza matematica e viene da due sconfitte consecutive; quindi, mi aspetto una squadra agguerrita ma che dovrà anche gestire tanta pressione. Sarà sicuramente una partita difficile, ma anche siamo alla ricerca di un risultato positivo e lotteremo fino alla fine per conquistarcelo ».

Mauro Chiappafreddo ( Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Ci siamo preparati bene a questa partita, abbiamo lavorato sui particolari con le ragazze. Nulla lasciato al caso per preparare al meglio la gara. Siamo tutte concentrate, abbiamo studiano bene le avversarie. Sappiamo che Imola è formazione attrezzata, abbiamo visto all'andata. Sono brave in difese, hanno giocatrici importanti, formazione ben messa e con un pubblico caldo. Dobbiamo concretizzare il lavoro svolto in settimana in palestra: serve anche positività per andare ad affrontare questa partita ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Resinglass Olbia

«Sappiamo che ogni punto può fare la differenza». Le parole della schiacciatrice Alessia Tosi ben delineano il momento della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Le toscane sono attese dalle ultime tre partite dell’anno, tre sfide che sentenzieranno sulla stagione della squadra di coach Marco Bracci. L’obiettivo salvezza è lì, raggiungibile, il destino è nelle mani di capitan Zuccarelli e compagne. Serve però mettere in cascina altri punti, c’è bisogno di vincere il più possibile per arrivare al tanto desiderato traguardo. Il prossimo ostacolo si chiama Resinglass Olbia, attuale capolista della Pool Salvezza insieme alla Trasporti Bressan Offanengo. La formazione sarda ha dalla sua la tranquillità di una permanenza in Serie A2 già conquistata ed è reduce da un ko per 3-0 sul campo della Clai Imola. Al contrario Castelfranco Pisa, nonostante il successo nell’ultimo turno sul campo della Tenaglia Abruzzo Volley, deve ancora sudarsi la riconferma nella categoria. L’incontro di domenica al PalaParenti si disputerà alle ore 15.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

EX: Silvia Lotti a Hermaea Olbia nel 2016/2017

Alessia Tosi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Siamo cariche e determinate a dare il massimo. In questi momenti la concentrazione e la voglia di vincere fanno la differenza, noi siamo pronte a lottare su ogni pallone. Mi aspetto una partita molto intensa, perché Olbia è una squadra che gioca con grande determinazione e non regala nulla. La sua posizione in classifica è più tranquilla, ma questo potrebbe renderla ancora più libera mentalmente, permettendole di esprimere il suo gioco senza pressioni. Dovremo essere pronte a rispondere colpo su colpo, mantenendo alta l’attenzione e imponendo il nostro ritmo fin da subito. Giocare in casa è sempre un grande vantaggio, perché il calore del pubblico ci dà una spinta maggiore nei momenti difficili. Sentire il tifo e l’energia dei nostri sostenitori è fondamentale per mantenerci concentrate e darci quella carica extra per affrontare ogni set con determinazione. Mi rivolgo direttamente ai nostri sostenitori: abbiamo bisogno di voi, potete fare la differenza in queste partite decisive. Venite al palazzetto e spingeteci verso la vittoria ».

Laura Partenio (Resinglass Olbia)- « Sarà una gara difficile. Le nostre avversarie hanno dimostrato di avere ottime qualità già in occasione della partita d'andata. Castelfranco è squadra rognosa, che difende tanto. Andiamo in casa loro agguerrite per per far valere la nostra forza e per conquistare punti. Vogliamo assolutamente migliorare il nostro score lontano dal Geopalace. Siamo riuscite a vincere almeno una volta contro tutte le squadre affrontate fin qui, compresa la prima fase, e vogliamo continuare così ».

Volleyball Casalmaggiore - Imd Concorezzo

Dopo la bella vittoria contro Albese, la Volleyball Casalmaggiore è pronta a tornare ancora tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona per affrontare un'altra importante gara in vista del rush finale della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Capitan Giulia Pincerato e compagne accolgono nel palazzetto cremonese la Imd Concorezzo nell'anticipo di sabato 29 marzo valido per la terza giornata di ritorno. Fischio iniziale fissato per le ore 16, dirigono Claudia Angelucci e Dalila Villano, al video check Chiara Dellapina e Paola Di Pasquale al referto elettronico. Nello scorso turno di Campionato, le rosa hanno messo sul taraflex di casa una prestazione di alto livello che ha permesso loro di guadagnare tre punti fondamentali per il percorso verso la salvezza. Tutti i reparti hanno funzionato nel migliore dei modi macinando punti e grandi difese salvando palloni difficili.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Imd Concorezzo)

EX: Nessuno

Guido Beccari (Allenatore Volleyball Casalmaggiore)- « Nella partita contro Albese, Casalmaggiore ha affrontato nella maniera migliore il match impattando in modo molto aggressivo la partita e questo ci ha permesso di portare a casa tre punti indispensabili. Abbiamo vinto la prima delle quattro finali che ci aspettano, ora ne abbiamo altre tre. La gara di sabato sarà molto importante e lo sarà anche confermare l'aggressività e la continuità di gioco messa in campo nell'ultima gara dimostrando quello che valiamo. Servirà avere un rendimento che ci consenta di esaltare le nostre abilità. Il percorso è lungo, dopo sabato ci aspettano due gare fuori dal PalaRadi, speriamo di poter sfatare il tabù trasferta. Io sono molto fiducioso, le ragazze si stanno allenando bene..ci aspetta un finale di campionato spero positivo ».

Orocash Picco Lecco - Tenaglia Abruzzo Volley.

Orocash Picco Lecco affronta Altino domenica 30 marzo alle 17. Seconda sfida casalinga per le biancorosse che si apprestano a vivere un finale di stagione al cardiopalma. Dopo aver collezionato in pool salvezza sei vittorie e una sola sconfitta nella trasferta di Olbia, Picco è a quota 30 punti e quinta in classifica. In volata con lei Castelfranco a 31 punti, Imola a 30 e Casalmaggiore a 28. Solo una di queste squadre retrocederà in B1. Altino si presenta in ultima posizione e già matematicamente retrocessa.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Nessuno

Atamah Princess (Orocash Picco Lecco)- « Altino è una buona squadra con buone altezze. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che siano retrocesse, giochiamo in casa con il nostro pubblico che ci sostiene e quindi ci batteremo a prendere questi 3 punti ».

Matteo Ingratta (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Veniamo da una sconfitta ma c’è comunque la consapevolezza di aver giocato una discreta gara di fronte a un Castelfranco che è stato probabilmente più attaccato all’importanza del risultato, un avversario che domenica scorsa è stato sicuramente più pratico e cinico. Ci sono squadre di ottimo valore che si ritrovano nella pool salvezza nonostante un organico di primo livello, è il caso di Lecco che durante la regular season ha dovuto far fronte ad una lunga serie di infortuni, avendo pochissime volte a disposizione il sestetto. Da parte nostra ancora voglia di continuare a fare bene in questa pool, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta dell’andata e finire nel miglior modo possibile il girone di ritorno ».

Bam Mondovì - Trasporti Bressan Offanengo

Domenica 30 marzo si giocherà l'ultima gara casalinga della Serie A2 della Mondovì Volley. Il campo ha scritto il suo verdetto, ma le pumine vorranno sicuramente fare bene davanti al pubblico amico, per l’ultima gara casalinga della stagione, seppur consapevoli che il risultato ormai è ininfluente. Determinante sarà la voglia di salutare i tifosi rossoblu con il sorriso sul volto. Dall'altra parte dalla rete, Offanengo arriverà al Palamanera con la grinta di chi vuole proseguire al meglio la Pool.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Bam Mondovì, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Agata Tellone a Bam Mondovì nel 2023/2024

Claudio Basso (Allenatore Bam Mondovì)- « Il campo ha scritto il suo verdetto. Credo che in questa ultima gara casalinga sia importante regalare qualche gratificazione ai tifosi, che ci hanno seguito sempre, anche nelle trasferte più lontane. Si meritano tutta la nostra gratitudine, non ci hanno mai abbandonati. Giocare questa gara in casa ci deve dare una motivazione in più. Il risultato per la classifica è ininfluente, ma dobbiamo dimostrare di saper stare nel campo e lottare: questa è fondamentale, a prescindere dalla classifica, lottando sempre fino all'ultima palla ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Affrontiamo una delle ultime trasferte della stagione, cercheremo di portare a casa il risultato, l'obiettivo è rimanere in alto nella classifica della pool salvezza. Non stiamo giocando molto bene, i risultati non stanno arrivando e diventa più complesso trovare le motivazioni giuste per affrontare gare come queste, sulla carta semplici ma che possono diventare più complesse. Siamo a fine campionato a obiettivo raggiunto, non è semplice e lo sta dimostrando la nostra attuale pallavolo messa in campo. Non è una giustificazione ma un dato di fatto. Stiamo provando alcune situazioni anche in chiave della prossima stagione e stiamo ruotando un po' le atlete a disposizione ».

Sabato 29 marzo 2025, ore 20.30

U.S. Esperia Cremona - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: De Nard Andrea, Resta Giuseppe

Nuvolì Altafratte Padova - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Bosica Gianclaudio, Pazzaglini Marco

Narconon Volley Melendugno - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Ayroldi Raffaella, Traversa Nicola

Akademia Sant'Anna Messina - Itas Trentino Arbitri: Colucci Marco, Spinnicchia Giorgia

Futura Giovani Busto Arsizio - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Giorgianni Giovanni, Ancona Massimo

Omag-Mt San Giovanni In M.No 73, Cbf Balducci Hr Macerata 68, Futura Giovani Busto Arsizio 57, Akademia Sant'Anna Messina 57, Itas Trentino 49, Valsabbina Millenium Brescia 46, Nuvolì Altafratte Padova 44, Narconon Volley Melendugno 37, U.S. Esperia Cremona 35, C.B.L. Costa Volpino 35.

Sabato 29 marzo 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Imd Concorezzo Arbitri: Angelucci Claudia, Villano Dalila

Domenica 30 marzo 2025, ore 15.00

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Resinglass Olbia Arbitri: Testa Antonio, Proietti Deborah

Domenica 30 marzo 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Cruccolini Beatrice, Marani Azzurra

Orocash Picco Lecco - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Pernpruner Marco, Kronaj David

Bam Mondovì - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Mazzarà Antonio, Scotti Paolo

Resinglass Olbia 38, Trasporti Bressan Offanengo 38, Tecnoteam Albese Volley Como 34, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 31, Orocash Picco Lecco 30, Clai Imola Volley 30, Volleyball Casalmaggiore 28, Bam Mondovì 19, Imd Concorezzo 16, Tenaglia Abruzzo Volley 15.