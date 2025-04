Macerata-Trento, Futura-Messina, partono i Play Off promozione

ROMA -Parallelamente alle Semifinali Scudetto di Serie A1 Tigotà si apre anche per il campionato cadetto la fase più calda della stagione: i Playoff Promozione. Quattro squadre si affronteranno al meglio delle tre gare per conquistare il secondo slot disponibile in Serie A1, dopo quello occupato dall’Omag-MT San Giovanni in M.no. Gara 1 in programma in questo fine settimana, Gara 2 in casa delle peggiori qualificate fissate mercoledì 9 aprile mentre le eventuali Gara 3 si giocheranno tra sabato 12 e domenica 13 aprile.

Seconda in Pool Promozione, la Cbf Balducci Hr Macerata tornerà a giocarsi i Playoff dopo l’eliminazione proprio in Semifinale della scorsa stagione. Avversaria delle marchigiane l’Itas Trentino, già finalista quest’anno della Coppa Italia A2. L’uno contro l’altro due allenatori esordienti in questa fase: Valerio Lionetti, secondo di Daniele Santarelli a Conegliano negli ultimi anni, e Michele Parusso, subentrato in corsa a Davide Mazzanti. In entrambi i precedenti stagionali hanno avuto la meglio le arancionere: 2-3 all’andata al Sanbàpolis, 3-1 al ritorno al Banca Macerata Forum, sede di Gara 1 in programma alle 17 domenica 6 aprile.

Lo stesso giorno ma un’ora più tardi, dalle 18, l’altra Semifinale tra la Futura Giovani Busto Arsizio e l’Akademia Sant’Anna Messina. Le cocche, lo scorso anno, furono eliminate all’ultimo atto della competizione da Talmassons, che batté in semifinale le siciliane. Due allenatori decisamente più abituati alle fasi conclusive della Serie A2 da questo lato del tabellone: Alessandro Beltrami è reduce da tre finali perse, nel 2023-24 con Busto, nel 2022-23 con Brescia e nel 2021-22 allo spareggio contro Pinerolo, ma fu protagonista della promozione della vecchia Chieri nel 2010-11; più recenti i successi di Fabio Bonafede, promosso con Vallefoglia (2020-21) e con Bolzano (2014-15). In Pool Promozione, doppio successo delle bustocche, entrambe le volte al termine di due tie-break combattutissimi.

Domenica spazio anche alla Pool Salvezza, con tutti gli incontri in programma alle 17. Occhi puntati sullo scontro diretto tra la Tecnoteam Albese Volley Como e la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, appaiate a quota 34 punti (toscane con una vittoria in più). Una partita che avrà un peso importante per la permanenza in Serie A2 e che indubbiamente impatterà anche sulle altre contendenti. La Volleyball Casalmaggiore, al momento settima con 31 punti e quindi in zona retrocessione, sarà ospite al PalaCoim del derby contro la Trasporti Bressan Offanengo, mentre la Clai Imola Volley e l’Orocash Picco Lecco, quinta e sesta a quota 33, giocheranno in trasferta contro la Tenaglia Abruzzo Volley e l’Imd Concorezzo. Match senza posizioni in palio tra la Resinglass Olbia, già salva, e la Bam Mondovì, ufficialmente in B1.

Cbf Balducci Hr Macerata - Itas Trentino

Inizia il percorso nei Playoff Serie A2 Tigotà per la CBF Balducci HR: domenica 6 (ore 17) al Fontescodella sarà il momento di Gara 1 della Semifinale, primo atto delle sfide che decideranno la seconda promozione in Serie A1. Avversario delle arancionere in questa serie è l’Itas Trentino, che ha chiuso la Pool Promozione al quinto posto in classifica e affronterà dunque le ragazze di coach Lionetti, seconde al termine della seconda fase del campionato con 9 vittorie su 10 gare nella Pool. Gara 2 è in programma mercoledì 9 a Trento, l’eventuale Gara 3 di nuovo a Macerata domenica 13. Già affrontate due volte in Pool Promozione, con doppia vittoria per la CBF Balducci HR, le trentine arrivano alla sfida con due assenze importanti (le schiacciatrici Giuliani e Kosareva): concentrazione comunque massima in casa arancionera contro una formazione che resta comunque di assoluto valore e ha disputato in stagione la finale di Coppa Italia. Nell’altra sfida di Semifinale in campo la Futura Giovani Busto Arsizio e l’Akademia Sant’Anna Messina. DA TRENTO: Così come nelle ultime uscite della Pool Promozione, coach Parusso dovrà fare a meno di due pedine importanti dello scacchiere trentino come Dayana Kosareva e Dominika Giuliani, nella lista delle indisponibili dopo i rispetti infortuni. La diagonale di posto 4 sarà dunque formata nuovamente da Virginia Ristori Tomberli e Aneta Zojzi.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Asia Bonelli a Trentino Volley nel 2022/2023; Silvia Fiori a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Dayana Kosareva a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020; Beatrice Molinaro a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Valeria Pizzolato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La gara di domenica sarà impegnativa, iniziano i Playoff e noi siamo molto cariche, stiamo lavorando duro in palestra per arrivare al meglio per affrontare questa serie di Semifinale. Sappiamo che Trento è un avversario comunque temibile, in questo momento le classifiche si azzerano e, quindi, l'importante sarà mantenere la concentrazione alta e arrivare in più forma possibile, con il giusto atteggiamento, alla partita. Sappiamo che l'Itas può contare di buoni giocatori, soprattutto Weske l'opposto: dovremo cercare di contenerle in generale per riuscire a portarci a casa Gara 1 ».

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « Si apre una nuova fase della stagione in cui quello che abbiamo fatto finora non conta più. Durante la settimana ho visto un atteggiamento diverso rispetto alle ultime partite. Le ragazze hanno lavorato con grande determinazione, dimostrando di essere unite e pronte per questa sfida. Per fare la differenza sarà fondamentale limitare i loro attaccanti con una grande prestazione a muro e in difesa ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Akademia Sant'Anna Messina

Scatterà nel fine settimana la fase più bella ed emozionante della stagione: quella dei Playoff Promozione. Dopo il salto in A1 di San Giovanni in Marignano, le prossime settimane serviranno a designare la seconda formazione che andrà a farle compagnia. Da una parte la sfida tra Macerata e Trento, dall’altra quella tra Futura Volley Giovani e Messina, al terzo confronto stagionale dopo i due della Pool Promozione terminati con analogo risultato: successo al tie-break delle Cocche. Dopo un periodo caratterizzato da infortuni e acciacchi, la squadra di coach Alessandro Beltrami ha vissuto un finale in crescendo, che grazie a tre vittorie consecutive le ha permesso di prendersi quel terzo posto che ora vale il fattore-campo nella serie con la formazione siciliana. Sia Busto Arsizio che Messina sono state tra le protagoniste dei Playoff dello scorso campionato, battute entrambe da Talmassons che ha poi conquistato la serie A1. Chiusa anche la Pool Promozione, d’obbligo un’occhiata veloce ai numeri biancorossi fatti registrare in 28 partite: 122 ace (Rebora 34), 27,3% di ricezione perfetta (Cecchetto 34,9%), 39,1% in attacco (Kone 54,2%), 282 muri (Rebora 86). Le cifre migliori Messina le fa registrare sul fronte offensivo, dove il 40,3% equivale al secondo miglior attacco della A2. Siciliane nelle prime posizioni anche per muri messi a segno: 272 sono il quinto miglior dato. A livello individuale, la trascinatrice in termini realizzativi è Binto Diop: secondo miglior opposto del campionato con 593 punti e un ottimo 40,5% condito da ben 49 ace. Rossella Olivotto è ai piedi del podio tra le top middle blocker: quarta con 295 punti e il 51,4% in attacco; meno bene a muro dove sono solo 68 quelli stampati. Alla Soevis Arena è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con i tifosi biancorossi pronti a spingere Rebora e compagne.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina, 4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Valentina Brandi a Akademia Messina nel 2022/2023

Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « È importante aver chiuso la Pool Promozione con tre vittorie pesanti, soprattutto per il morale. Ci fanno ricordare che siamo sulla strada giusta e che stiamo lavorando bene. Ora si apre un nuovo capitolo, quello dei Playoff; sono emozionata, lo siamo tutte per questo nuovo inizio. Messina è una squadra molto tosta, lo ha dimostrato nelle due precedenti partite; sicuramente faranno la differenza i dettagli. Stiamo sfruttando al meglio questa settimana di allenamenti per capire dove possiamo migliorare e adesso la testa è solo ai Playoff ».

Fabio Bonafede ( Allenatore Akademia Sant'Anna Messina)- « Contro l'Itas Trentino è stata una serata speciale. Abbiamo giocato una straordinaria pallavolo e il pubblico del PalaRescifina ne è uscito soddisfatto. L'accesso alle semifinali promozione per il secondo anno consecutivo conferma l'evoluzione della società e la presenza di Messina tra le migliori quattro della Serie A2. La stagione è stata coerente, nonostante anche imprevisti assurdi. Penso alla trasferta di Macerata, con l'aereo in ritardo, oppure al terremoto e alle frane prima del match con San Giovanni in Marignano. Alcune prestazioni meno brillanti sono state probabilmente condizionate da carichi di lavoro pesanti, ma non hanno intaccato il percorso positivo di Akademia Sant'Anna. Discorso a parte per Melendugno, perché non siamo mai entrati in campo, ma sono inciampi che possono capitare a chiunque in una maratona così lunga. Abbiamo perso entrambe le gare con Busto Arsizio, ma con un incredibile equilibrio, peccando solo al tie-break. I play-off, però, sono tutta un'altra storia: si riparte da zero e conteranno i dettagli. Ora dobbiamo concentrarci per disputarli al massimo, con le nostre ambizioni ancora intatte ».

POOL SALVEZZA-

Tenaglia Abruzzo Volley - Clai Imola Volley

Nel penultimo incontro prima del rompete le righe, la Tenaglia Altino Volley si prepara alla sfida contro la Clai Imola Volley, avversario ben conosciuto dalla società altinese. I vari incontri disputati negli anni e la presenza delle ex Mastrilli e Pomili pongono le rossoblu di fronte a una formazione che non vorrà di certo lasciare punti nel PalaBCC, vista l’imminente chiusura del campionato e una salvezza ancora da raggiungere. Ormai compromessa quella abruzzese, le giovani atlete continueranno a giocarsela ancora a viso aperto e senza regalare nulla alle loro avversarie, come visto negli ultimi scontri. La fame di vittoria delle squadre ospiti, però, ha fatto sì che le rossoblu nelle ultime apparizioni siano tornate a gettare la spugna troppo presto e a vedersi relegate ancora all’ultima posizione in classifica. Ancora una volta, l’impresa non sarà affatto semplice se considerata anche che l’ultima sconfitta imolese risale al 2 marzo scorso, quando la Tenaglia uscì corsara dal Pala Ruggi. Le motivazioni non mancano alle rossoblu, dato che c’è ancora un decimo posto da abbandonare e un campionato da onorare fino in fondo!

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tenaglia Abruzzo Volley)

EX: Alessia Mastrilli a Tenaglia Altino Volley nel 2021/2022

Silene Martinelli (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Domenica ci scontreremo contro Imola, - dice la centrale Martinelli - un’avversaria alla strenua ricerca di punti per cercare di raggiungere la salvezza. A noi, invece, la classifica dice che non ce l’abbiamo fatta a risalire, e questo non significa che non scenderemo in campo con lo stesso atteggiamento di prima: lotteremo su ogni palla e cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile affinché possiamo abbandonare l’ultima posizione ».

Eva Ravazzolo (Clai Imola Volley)- « Adesso è tutto nelle nostre mani e tutto dipenderà da come giocheremo le ultime due partite. È così da tanto tempo, l’avversario conta sempre ma tanto dipende da quello che facciamo noi in campo. Dopo le ultime quattro vittorie l’umore all’interno del gruppo è sicuramente diverso rispetto a qualche settimana fa, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Dobbiamo tenere alta l’attenzione perché sia Altino che Concorezzo non hanno niente da perdere e quindi daranno il loro 100% per fare risultato. Domenica sarà una partita faticosa, esattamente come lo sono state tutte le altre. Giocheremo punto a punto e dovremo prestare attenzione ai piccoli dettagli che alla fine secondo me faranno la differenza. Loro, come detto, non hanno nulla da perdere e giocheranno spensierate, mentre noi ci giochiamo davvero parecchio. Dobbiamo andare là e giocare sicure, consapevoli della nostra forza e con una gran voglia di vincere sin dal primo pallone ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Penultima giornata della Poule Salvezza per la Tecnoteam Albese Volley Como che sta ancora inseguendo la sua quarta permanenza in serie A2. Finora tre occasioni sprecate dalla formazione di coach Mauro Chiappafreddo con Lecco, Casalmaggiore e domenica scorsa ad Imola. Ora ci sono due gare casalinghe di fila per poter raggiungere l'obiettivo: domenica a Casnate contro Pisa e poi tra una settimana c'è Mondovì, già retrocessa. Per la formazione lariana la voglia di chiudere il conto anche se la formazione toscana (Castelfranco Pisa) è decisamente un avversario ostico. All'andata, per Veneriano e compagne, la prestazione peggiore di questo raggruppamento con una sconfitta di 3-0. Ora coach Mauro e le sue ragazze vogliono rialzare la testa e cancellare di colpo sia il ko dell'andata che i timori delle ultime giornate. La settimana è stata all'insegna della massina tranquillità e con allenamenti molto intensi. Lo staff ha preparato la gara con tutti gli accorgimenti del caso. Ora non resta che scendere in campo....

PRECEDENTI: 1 (1 successo Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

EX: Nessuno

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- «Andiamo ad affrontare le ultime due partite di campionato e fortunatamente in casa davanti ai nostri tifosi. Noi stiamo lavorando su di noi e sulle nostre qualità che in questo momento sono offuscate dai risultati che non ci arridono! Ma le abbiamo, le qualità, e le alleniamo. Ovviamente vogliamo usare in campo già domenica. Mente sgombra, cuore aperto e sacrifico saranno i valori che serviranno per affrontare queste partite. Chiaramente chiedo un aiuto ai tifosi per darci una mano: lo hanno sempre fatto, lo faranno anche domenica. Ci vediamo al palazzetto domenica...... ».

Agata Zuccarelli (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Sarà una gara molto delicata, ci giochiamo tanto. Servirà lucidità e dovremo essere brave a non farci travolgere dall’importanza del match, ci dovrà essere sì pressione ma quella giusta. Sappiamo che mancano due partite e che saranno due finali, però abbiamo già dimostrato nel corso della stagione di saperci esprimere bene in occasione di incontri particolarmente significativi. Sono convinta che anche stavolta la squadra saprà offrire la migliore prestazione, dando tutto quello che ha. Sicuramente avere il destino nelle nostre mani è importante ma per sfruttare tutto questo dobbiamo vincere. Albese giocherà in casa, mi aspetto che sia trascinata da un pubblico caldo. La squadra è composta da molte atlete esperte e diverse giocatrici mancine contro cui dovremo adattare il nostro muro-difesa, senza dimenticare che è un gruppo fisicamente dotato. Noi dovremo puntare sulla nostra tecnica, cercando di mettere in difficoltà le avversarie in battuta e contenerle nella fase di muro-difesa ».

Trasporti Bressan Offanengo - Volleyball Casalmaggiore

Un derby dalle molteplici sfaccettature. Domenica alle 17 al PalaCoim la Trasporti Bressan Offanengo sfida Casalmaggiore nel penultimo atto della pool salvezza di A2. All'andata al PalaRadi fu spettacolo, con la squadra di Cuello che si impose nettamente al tie break dopo quattro set equilibrati e ricchi di cambiamenti di fronte. Le casalasche hanno bisogno dei tre punti in palio per inseguire la salvezza,traguardo già raggiunto da Offanengo ma che vuole non solo difendere il primato e riscattare il match d'andata, ma anche congedarsi al meglio dal proprio pubblico nell'ultimo match casalingo dell'anno. Entrambe le formazioni arrivano da un rotondo successo in tre set: Casalmaggiore in casa contro Concorezzo, la Trasporti Bressan sul campo di Mondovì.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volleyball Casalmaggiore)

EX: Allenatori: Giorgio Bolzoni a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Vogliamo fare bella figura nell'ultimo match casalingo della stagione, domenica scorsa non c'è stato un grande livello a Mondovì, ma è arrivato il risultato e siamo riusciti a far ruotare la formazione. Speriamo di salutare il pubblico con una bella gara. Casalmaggiore deve conquistare almeno due punti e provare a vincere nel complesso le due partite rimanenti per provare a salvarsi, quindi arriverà agguerrita. Noi siamo più concentrati in questo momento sul nostro gioco rispetto agli avversari di turno ».

Melissa Marku (Volleyball Casalmaggiore)- « La vittoria contro Concorezzo è stata importante per il morale ma soprattutto perchè ci ha permesso di imporre il nostro gioco dando continuità in queste due gare casalinghe fondamentali come lo è il derby di domenica contro Offanengo. Andremo al PalaCoim concentrate, cariche con la voglia di prolungare questa striscia positiva, che per noi è vitale, sperando di vincere nuovamente il derby ».

Imd Concorezzo - Orocash Picco Lecco

PRECEDENTI: 1 (1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Veronica Allasia a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023; Matilde Frigerio a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024; Anna Rocca a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023

Alessia Conti (Orocash Picco Lecco)- « E’ una gara per noi molto importante, vogliamo vogliamo continuare la striscia positiva per chiudere bene la stagione ».

Resinglass Olbia - Bam Mondovì

La Resinglass Hermaea Olbia si prepara ad affrontare la penultima partita della Pool Salvezza, l’ultima casalinga della stagione. Domenica 6 aprile alle 17, al Geopalace di Olbia, le galluresi ospiteranno la Bam Mondovì, in un match che ha il sapore del congedo dal pubblico di casa. Dopo la sconfitta per 3-1 contro Castelfranco Pisa che ha fatto perdere la vetta della Pool Salvezza a favore della Trasporti Bressan Offanengo, l'Hermaea è determinata a chiudere il ciclo casalingo nel miglior modo possibile. Con 38 punti e la seconda posizione in classifica, le ragazze di coach Dino Guadalupi vogliono fare bottino pieno per mantenere vive le speranze di primato e per salutare il proprio pubblico con una vittoria. Mondovì, che occupa la terzultima posizione con 19 punti, arriva da una sconfitta per 3-0 contro Offanengo, ma prima di questo aveva battuto Concorezzo con lo stesso punteggio. La squadra piemontese, seppur priva di obiettivi di classifica, non è da sottovalutare. Nell’andata, giocata il 2 marzo scorso al PalaManera, l'Hermaea si impose per 3-0, con l’ultimo set da batticuore, vinto 35-33. In quella gara, l’opposta Piia Korhonen segnò 18 punti, mentre la capitana Laura Partenio ne realizzò 13. Tra le file delle ospiti, l’ex palleggiatrice dell’Hermaea, Dana Schmit, sarà sicuramente una delle giocatrici da tenere d’occhio.

PRECEDENTI: 16 (12 successi Bam Mondovì, 4 successi Resinglass Olbia)

EX: Laura Pasquino a Bam Mondovì nel 2021/2022; Dana Schmit a Hermaea Olbia nel 2023/2024

Dino Guadalupi (Resinglass Olbia)- « Il campionato sta dimostrando che le partite sono vere anche quando non ci sono in palio obiettivi di classifica. Sarà il caso della prossima gara in cui, se è vero che non c'è molto in palio in termini di obiettivi stagionali sia per noi che per l'avversario, da parte nostra c'è voglia di fare il risultato anche per chiudere bene la stagione delle gare casalinghe davanti al nostro pubblico e a tutto il nostro ambiente. Stiamo continuando a lavorare con qualità e stiamo sfruttando il momento per porci nuovi obiettivi e stimoli che possiamo porci con la tranquillità data dalla situazione di classifica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI PLAY OFF PROMOZIONE-

Domenica 6 aprile 2025, ore 17.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Itas Trentino Arbitri: Angelucci Claudia, Stellato Giuseppina

Domenica 6 aprile 2025, ore 18.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Mesiano Marta, Russo Roberto

PROGRAMMA E ARBITRI 4ª GIORNATA RITORNO POOL SALVEZZA-

Domenica 6 aprile 2025, ore 17.00

Tenaglia Abruzzo Volley - Clai Imola Volley Arbitri: Bonomo Andrea, Sumeraro Fabio

Tecnoteam Albese Volley Como - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Selmi Matteo, Erman Filippo

Trasporti Bressan Offanengo - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Magnino Simone, Cervellati Giulio

Imd Concorezzo - Orocash Picco Lecco Arbitri: Bolici Giulio, Mancuso Alberto

Resinglass Olbia - Bam Mondovì Arbitri: D'Argenio Alessandro, Faia Riccardo

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 41, Resinglass Olbia 38, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 34, Tecnoteam Albese Volley Como 34, Clai Imola Volley 33, Orocash Picco Lecco 33, Volleyball Casalmaggiore 31, Bam Mondovì 19, Imd Concorezzo 16, Tenaglia Abruzzo Volley 15.