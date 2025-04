Pool Salvezza: si decide tutto all'ultima giornata

ROMA- Sarà un’ultima giornata di Pool Salvezza letteralmente incandescente quella che si vivrà domenica 13 aprile. Anche il penultimo turno non ha infatti risolto gli enigmi relativi all’ultima squadra che sarà costretta alla discesa in B1, ma anzi, se possibile, ha reso la corsa alla permanenza in Serie A ancora più incerta. Ben cinque squadre saranno infatti sul filo del rasoio: Pisa, Imola e Lecco, tutte a 36 punti, Albese, 35, e Casalmaggiore, al momento settima con 34.

Una situazione frutto dei risultati dei match del weekend. La Fgl-Zuma Castelfranco Pisa conserva il terzo posto vincendo lo scontro diretto al tie-break contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Dopo due set ai vantaggi (26-24 e 28-30), le toscane vanno avanti 1-2, si fanno riprendere al quarto set ma poi la spuntano 13-15. Zuccarelli chiude a 23 punti, Salinas ne firma 20 ma la top scorer è tra le comasche, Grigolo con 24 punti. Parallelamente, doppio 1-3 esterno per la Clai Imola Volley e l’Orocash Picco Lecco in casa della Tenaglia Abruzzo Volley e dell’Imd Concorezzo. Sono i 17 punti di Stival e i 7 della classe ’06 Visentin a risultare determinanti per le imolesi, mentre coach Milano festeggia per merito della solita Amoruso, 27 punti, ben sostenuta da Mangani (20).

Importanti ma non utili per uscire dalla zona retrocessione i tre punti conquistati dalla Volleyball Casalmaggiore nel derby del PalaCoim contro la Trasporti Bressan Offanengo. Praticamente sempre in vantaggio le casalasche che, neanche a dirlo, trovano nella solita Montano Lucumì il perfetto terminale offensivo: 20 punti, top scorer ed MVP. Ottima al suo fianco Nwokoye, 13 punti con ben 7 muri, mentre l’unica in doppia cifra tra le neroverdi è Martinelli. Infine, secco 3-0 della Resinglass Olbia contro la Bam Mondovì, due squadre senza più nulla da chiedere alla propria stagione: Korhonen mette a terra 18 palloni e si prende il premio di MVP davanti ai 14 punti di Bosso tra le pumine.

I tabellini-

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – CLAI IMOLA VOLLEY 1-3 (16-25 25-19 10-25 23-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Bisegna, Mennecozzi 5, Ndoye 13, Martinelli 9, Maricevic 11, Petrovic 12, Pisano (L), Grazia 3, Vighetto 2, Galuppi (L), Tega, Foresi, Pili. All. Ingratta.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 4, Ravazzolo 8, Stival 17, Bulovic 11, Melandri 9, Rizzieri 3, Mastrilli (L), Visentin 7, Mescoli 5, Gambini. Non entrate: Cavalli (L), Migliorini, Drewnick, Stafoggia. All. Dominico Speek.

ARBITRI: Bonomo, Sumeraro.

Durata set: 26′, 26′, 23′, 32′; Tot: 107′.

MVP: Arianna Visentin (Clai Imola Volley)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 2-3 (26-24 28-30 19-25 25-17 13-15) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 14, Veneriano 13, Rimoldi 2, Grigolo 24, Bernasconi 9, Mazzon 7, Pericati (L), Colombino 9, Baldi, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 13, Fucka 10, Ferraro 2, Salinas 20, Fava 12, Zuccarelli 23, Bisconti (L), Tosi, Braida, Lotti. Non entrate: Colzi, Tesi (L). All. Bracci. ARBITRI: Selmi, Erman.

Durata set: 28′, 36′, 27′, 23′, 20′; Tot: 134′.

MVP: Tatijana Fucka (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 0-3 (21-25 19-25 21-25) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bole 9, Campagnolo 5, Martinelli 10, Pinetti 6, Caneva 4, Compagnin 1, Tellone (L), Nardelli 4, Rodic 3, Tommasini (L), Bridi, Favaretto, Salvatori. All. Bolzoni.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Marku 3, Pincerato 6, Costagli 9, Nwokoye 13, Montano Lucumi 20, Dalla Rosa 4, Faraone (L), Bovolo, Perletti. Non entrate: Cantoni, Manfredini (L), Nosella, Ribechi. All. Cuello.

ARBITRI: Magnino, Cervellati.

Durata set: 27′, 24′, 31′; Tot: 82′.

MVP: Ivonee Montano Lucumi (Casalmaggiore)

IMD CONCOREZZO – OROCASH PICCO LECCO 1-3 (17-25 18-25 25-21 12-25) –

IMD CONCOREZZO: Bianchi 7, Brutti 9, Bianchi 16, Pegoraro 5, Alberti, Rosina 10, Rocca (L), Ghezzi (L). Non entrate: Tsitsigianni, Piazza, Frigerio, Allasia, Tonello, Kavalenka. All. Delmati.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 20, Piacentini 9, Moroni 13, Amoruso 27, Atamah 10, Sassolini 1, Napodano (L), Casari. Non entrate: Conti, Mainetti, Monti, Severin. All. Milano.

ARBITRI: Bolici, Mancuso.

Durata set: 23′, 27′, 26′, 22′; Tot: 98′.

MVP: Giorgia Amoruso (Orocash Picco Lecco)

RESINGLASS OLBIA – BAM MONDOVI’ 3-0 (25-17 25-15 25-22) –

RESINGLASS OLBIA: Partenio 5, Barbazeni 5, Korhonen 18, Fontemaggi 8, Ngolongolo 9, Pasquino, Blasi (L), Trampus 3, Civetta 2, Piredda 2, Negri 2, Kogler 1. All. Guadalupi.

BAM MONDOVI’: Langegger 1, Tresoldi 1, Schmit 2, Bosso 14, Catania 2, Viscioni 4, Giubilato (L), Deambrogio 7, Lancini 4, Marengo 3, Manig, Fini (L). All. Basso.

ARBITRI: D’Argenio, Faia.

Durata set: 25′, 24′, 30′; Tot: 79′.

MVP: Piia Korhonen (Resinglass Olbia)

Spettatori: 250.

I RISULTATI-

Tenaglia Abruzzo Volley-Clai Imola Volley 1-3 (16-25, 25-19, 10-25, 23-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3 (26-24, 28-30, 19-25, 25-17, 13-15)

Trasporti Bressan Offanengo-Volleyball Casalmaggiore 0-3 (21-25, 19-25, 21-25)

Imd Concorezzo-Orocash Picco Lecco 1-3 (17-25, 18-25, 25-21, 12-25)

Resinglass Olbia-Bam Mondovi’ 3-0 (25-17, 25-15, 25-22)

LA CLASSIFICA-

Resinglass Olbia 41 (14 – 13); Trasporti Bressan Offanengo 41 (13 – 14); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 36 (13 – 14); Clai Imola Volley 36 (12 – 15); Orocash Picco Lecco 36 (12 – 15); Tecnoteam Albese Volley Como 35 (11 – 16); Volleyball Casalmaggiore 34 (11 – 16); Bam Mondovi’ 19 (6 – 21); Imd Concorezzo 16 (4 – 23); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 21).

IL PROSSIMO TURNO- 13/04/2025 Ore 17.00

Clai Imola Volley – Imd Concorezzo

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Trasporti Bressan Offanengo

Tenaglia Abruzzo Volley – Volleyball Casalmaggiore

Orocash Picco Lecco – Resinglass Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como – Bam Mondovì