Play Off Promozione: Trento e Futura a caccia della rivincita

ROMA -Si torna subito in campo in Serie A2 Tigotà per la Gara 2 di Semifinali Promozione . La scorsa domenica ha disegnato un quadro differente nei due lati del tabellone: l’Akademia Sant’Anna Messina avrà la possibilità di chiudere la Serie contro la Futura Giovani Busto Arsizio davanti al pubblico amico del PalaRescifina, avendo espugnato 1-3 il PalaBorsani, mentre per accedere alla Finale Playoff la Cbf Balducci Hr Macerata dovrà vincere a Il T Quotidiano Arena contro l’Itas Trentino, replicando il successo in quattro set di Gara 1 nella provincia marchigiana.

Due match in ogni caso molto equilibrati quelli visti in Gara 1. A fare la differenza tra bustocche e siciliane sono stati gli errori commessi (25 per le padrone di casa, 16 per le ospiti) e la maggiore lucidità della squadra di coach Bonafede, capace di vincere al fotofinish entrambi i set in bilico, il primo (24-26) e il quarto (23-25). Per riaprire il confronto e rinviare ogni verdetto in Gara 3, la formazione guidata da coach Beltrami sarà chiamata all’impresa nel palazzetto siciliano, sopperendo anche all’assenza di Kone, out per un grave infortunio al crociato occorso proprio nella sfida di domenica. Fischio d’inizio previsto alle ore 19, diretta VBTV.

Un’ora e mezza più tardi, dalle 20.30 sulla stessa piattaforma, Trento tornerà nella casa de Il T Quotidiano Arena, palazzetto usato in A1 la passata stagione, per ospitare Macerata. Nonostante l’assenza di due pedine fondamentali come Kosareva e Giuliani, le ragazze di coach Parusso non hanno sfigurato in Gara 1, dimostrando di essere un’avversaria temibile e a cui prestare la massima attenzione. Anche in questo caso infatti, come nell’altra Semifinale, a giocare un ruolo decisivo sono stati il primo e il quarto set, che la formazione di coach Lionetti ha conquistato con carattere e concentrazione 25-23 e 26-24.

Se Trento e Busto Arsizio dovessero riequilibrare le Serie, gli scontri di Gara 3 saranno fissati il prossimo weekend, tra sabato 12 e domenica 13 aprile. In caso di vittoria di Macerata e Messina, le due squadre accederanno direttamente alla Finale Promozione, con Gara 1 prevista nel weekend del 19-20 aprile nelle Marche, Gara 2 in Sicilia mercoledì 23 aprile e l’eventuale Gara 3 nuovamente in terra marchigiana sabato 26 aprile.

LE DUE SFIDE-

Itas Trentino - Cbf Balducci Hr Macerata

L’Itas Trentino trasloca nella splendida cornice de ilT quotidiano Arena per provare ad allungare la serie di Semifinale Playoff con la Cbf Balducci HR Macerata alla bella. Mercoledì sera a Trento le gialloblù di coach Parusso saranno chiamate a riscattare la sconfitta a testa alta rimediata nelle Marche per pareggiare i conti nella serie con le marchigiane e allungare così la contesa a gara-3, in programma domenica 13 aprile al Fontescodella. Saranno numerose le ex in campo al Fontescodella. Nel recente passato, infatti, hanno vestito la maglia della società marchigiana le gialloblù Fiori (nel 2022/23 in A1), Molinaro (sempre nel 2022/23 in A1) e Pizzolato (nel 2021/22 in A2). Inoltre la regista di Macerata Asia Bonelli è stata una delle artefici della promozione nella massima serie dell’Itas Trentino nella stagione 2022/23. Alessia Mazzon (nel 2018/19) e Alessia Fiesoli (dal 2017 al 2019) hanno invece vestito in passato la maglia della Trentino Rosa. Gli unici tre precedenti in gare ufficiali si riferiscono a questa stagione con un bilancio di 3-0 in favore di Macerata.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Akademia Sant'Anna Messina, 4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Valentina Brandi a Akademia Messina nel 2022/2023

Fabio Bonafede (Allenatore Akademia Sant'Anna Messina)- « Sarà un'altra partita avvincente tra due squadre molto determinate. Il risultato di Busto Arsizio ha dimostrato che entrambe le formazioni, sostanzialmente, si equivalgono. Dovremo essere bravi a rimanere concentrati e a provare a portare a casa la vittoria, consapevoli che si tratta di una semifinale play-off, quindi di un match dall'esito mai scontato ».

Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Se penso a gara-1 non ho rimpianti; finché diamo il massimo e combattiamo fino all'ultimo punto non c'è nulla di cui pentirsi. La pallavolo è uno sport di errori e domenica Messina ne ha commessi meno di noi. Entrambe le squadre potrebbero sentire pressione in questo momento, quella che troverà il modo per incanalare quella pressione in modo positivo uscirà vincitrice. La nostra arma è la fiducia: giochiamo al meglio quando non pensiamo e ci fidiamo l’una dell’altra per fare ciò per cui ci siamo allenate tutto l'anno. Quando la nostra squadra sorride e si diverte, è una situazione pericolosa per l'avversario. Naturalmente sarà importante resettare rapidamente. Ciò che dico al mio team ogni volta che inciampiamo e dobbiamo rimetterci in carreggiata è: iniziamo ora! ».

Akademia Sant'Anna Messina - Futura Giovani Busto Arsizio

In un'atmosfera che si preannuncia elettrizzante per ciò che la serata può regalare, Akademia Sant'Anna è pronta a disputare gara 2 delle semifinali play-off, ospitando la Futura Giovani Busto Arsizio al PalaRescifina. Dopo la trionfale trasferta lombarda, che ha sfatato il mito secondo cui le SuperGirls non riescano a prevalere al PalaBorsani, la squadra di coach Fabio Bonafede è infatti intenzionata a concedere il bis davanti al proprio pubblico, mercoledì 9 aprile alle 19:00, per guadagnarsi l'accesso all'agognata finale promozione. L'impegno si prospetta ovviamente insidioso, poiché in Sicilia sbarcherà una formazione non solo ferita, ma soprattutto determinata a stravolgere i piani delle padrone di casa con un'eventuale gara 3. Senza dimenticare che, al netto dei troppi errori commessi - tra i fattori che sono costati l'1-3 di Castellanza - le biancorosse hanno comunque dimostrato più volte di che pasta sono fatte. A varcare lo Stretto sarà anche Valentina Brandi, da ex, vista l'esperienza messinese del 2022/23. Ma a scendere in campo non sarà soltanto l'agonismo. Prima della partita, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa palermitana vittima di femminicidio lo scorso 31 marzo. Un gesto simbolico che travalicherà le sane barriere dello sport per condannare fermamente ogni forma di violenza di genere, ribadendo l'urgenza di un intervento mirato all'educazione affettiva.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Silvia Fiori a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Dayana Kosareva a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020; Beatrice Molinaro a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Valeria Pizzolato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022; Asia Bonelli a Trentino Volley nel 2022/2023

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « Nella prima partita della serie di Semifinale giocata a Macerata siamo stati bravi a tenere la pressione in battuta e limitare il loro gioco. Dobbiamo ripartire da qui in vista della sfida de ilT quotidiano Arena e giocare meglio le fasi decisive dei set. Siamo pronti a dare tutto per portare avanti la serie e tornare a Macerata per giocarci la qualificazione alla finale ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Il valore di Trento non lo abbiamo di certo scoperto in Gara 1. Nelle due volte precedenti in cui abbiamo incontrato le trentine, ci hanno sempre fatto sudare sul discorso del muro e domenica hanno fatto anche molto di più sul discorso di battuta e difesa. Il primo match di Semifinale è stato molto impegnativo, le nostre avversarie hanno fatto un'ottima partita e in Gara 2 dobbiamo essere cinici, come siamo stati poi nel finale di Gara 1, per poter portare a casa questa partita fondamentale ».

Akademia Sant'Anna Messina - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Grossi Dario, Pazzaglini Marco Serie 1-0Itas Trentino - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Jacobacci Sergio, Lambertini Alessio Serie 0-1