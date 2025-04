Volley Mercato: Aurora Pistolesi da Brescia a Costa Volpino

LA CARRIERA-

Schiacchiatrice classe 1999 arriva dalla Valsabbina Millenium Brescia ed ha già conosciuto il Palacbl da avversaria, accorgendosi del tifo sebino che in quell’occasione, la vittoria di Santo Stefano, si era fatto sentire, come lei stessa ricorda. In carriera ha vestito le maglie di Volley Bergamo, in serie A1, Picco Lecco, Sassuolo, Marsala, Futura Volley, Baronissi in serie A2 e Liu Jo Modena in serie A1. Nell’ultima stagione Aurora Pistolesi ha giocato 27 partite mettendo a referto 347 punti.

Le parole di Aurora Pistolesi

« Sono felicissima di essere qui perché vedo solidità nel progetto e tanta voglia di fare risultati. La società è ambiziosa, come lo sono io, e così l’ho ritenuta la scelta migliore per me. Sono una giocatrice grintosa che ha voglia di fare emi aspetto una squadra unita che punti al miglior risultato possibile e un clima pazzesco nel palazzetto. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita di fronte al nostro uomo in più ».

Le parole del tecnico Luciano Cominetti

« L’abbiamo avuta come avversaria e nello studiarla ne abbiamo apprezzato le qualità tecniche che potevano entrare nel nostro sistema. Io sono un allenatore che guarda molto all’aspetto tecnico e lei in ricezione ha qualità e avere questo fondamentale significa avere un cambio palla quasi assicurato. A questo si aggiunge ovviamente il fatto che è una attaccante tecnicamente estremamente valida ».

Le parole del Partnership Manager di Pallavolo CBL Francesco Turcato

« L’arrivo di Aurora Pistolesi da inizio alla campagna acquisti per la nuova stagione che parte idealmente qui. Questa nuova avventura vorremmo che ci portasse sempre più in alto. L’arrivo di Aurora è un tassello per portare la squadra ad ambiziosi risultati. La società ha in testa progetti importanti e vuole presto portarli anche in campo ».