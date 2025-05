Volley Mercato: Talmassons affida la regia a Francesca Scola 

Reduce dall’annata con l’UYBA Busto Arsizio, dove ha collezionato 25 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e playoff, realizzando 18 punti, Francesca è pronta a intraprendere una nuova sfida con la maglia della CDA, con l’obiettivo di contribuire al ritorno nella massima serie.

LA CARRIERA-

Cresciuta nel prestigioso vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, con cui ha conquistato tre scudetti giovanili (U16 nel 2016, U18 nel 2017 e 2018), ha brillato anche in maglia azzurra, vincendo il Mondiale Under 18 in Argentina e l’Europeo Under 19 in Albania. Ha debuttato nei campionati nazionali con il Club Italia, per poi mettersi in mostra in Serie A2 con Mondovì, prima di tornare stabilmente in A1 con Vallefoglia, Casalmaggiore, Cuneo e Busto.

Accanto al talento sportivo, anche una grande dedizione allo studio: laureata in Economia, Francesca rappresenta al meglio la nuova generazione di atlete complete dentro e fuori dal campo.

Le parole di Francesca Scola

« Sono una giocatrice esuberante, competitiva, mi piace condividere le emozioni con le compagne in campo. Sono molto contenta di essere qui: Talmassons rappresenta una grande opportunità per me. Spero che questa sia una stagione piena di soddisfazioni, personali e di squadra. Il mio obiettivo è migliorarmi ogni giorno, dare la miglior versione di me stessa e crescere ancora. Scendiamo in campo per vincere, ma passo dopo passo: è questo che fa la differenza. Ricordo quando da avversaria ho giocato qui, il tifo era incredibile. Non vedo l’ora di esultare insieme ai nostri tifosi ».

Le parole del Direttore Sportivo Gianni De Paoli

« Francesca Scola non ha bisogno di molte presentazioni: ha già quattro stagioni di A1 alle spalle. È una palleggiatrice completa, matura e ambiziosa, che abbiamo voluto fortemente. Sarà un punto di riferimento per guidare un gruppo che vuole subito tornare protagonista. È la sostituta ideale di Eze e siamo certi che saprà trasmettere sicurezza e leadership ».

Le parole del presidente Ambrogio Cattelan

« Sono convinto che Francesca si troverà benissimo con le compagne. È una giocatrice che unisce qualità tecniche, carattere e mentalità vincente. Questo è l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo affrontare con grande determinazione ».