Volley Mercato: Valentina Zago da Costa Volpino a Offanengo

OFFANENGO (CREMONA) - Colpo grosso di mercato per la Trasporti Bressan Offanengo in vista del suo quarto campionato consecutivo in A2. La società cremasca ha ufficializzato l'ingaggio dell'opposta padovana Valentina Zago , un vero crack per la categoria.

LA CARRIERA-

Classe 1990 (è nata il 21 febbraio) e che vanta una brillante carriera. La giocatrice padovana ha maturato una grandissima esperienza in A1, con la massima serie disputata con Casalmaggiore, Scandicci, Pinerolo e Trento per un totale di sette annate in A1 oltre a una breve escursione nel principale torneo francese con il Le Cannet e a una frazione di stagione in Turchia con l’Aras Kargo. In carriera, ha festeggiato diverse promozioni in A1 e ha alzato al cielo la Coppa di Francia (2015); inoltre in maglia azzurra ha conquistato una medaglia di bronzo al Campionato europeo pre-juniores nel 2007 e collezionato nove presenze con la nazionale italiana. Alta 1 metro e 87 centimetri, nella scorsa stagione ha militato in A2 con la maglia della Cbl Costa Volpino, risultando l’ottava miglior marcatrice dell’intero campionato con 440 palloni messi a terra.

Le parole di Valentina Zago

« Offanengo è una realtà che conoscevo in parte: Negli scorsi anni anni a fine stagione era capitato di fare qualche allenamento, inoltre conosco il direttore generale Stefano Condina; ritrovo Noemi Porzio (ex capitano neroverde e ora responsabile marketing, ndc) con cui avevo giocato in B1 a San Casciano, mentre con Anna Caneva avevo condiviso l’esperienza al Club Italia. Quest’anno ritrovo anche coach Bolzoni, con cui avevo lavorato insieme fin dai tempi dell’A2 a Casalmaggiore dove era vice allenatore. Ho sempre avuto molta stima di lui e un bel rapporto, sono contenta di ritrovarlo ora a Offanengo nel ruolo di primo allenatore. Ho avuto una bella impressione di questa realtà, una bella società che ha voglia di crescere anno dopo anno. Sapere a ciò che si va incontro è un ottimo punto di partenza per un’atleta e devo ammettere che la chiamata del Volley Offanengo mi ha incuriosito. Cosa porterò in neroverde? Nonostante passino gli anni, vedo che la grinta e la forza le ho sempre, oltre a poter dare un aiuto in termini di esperienza in campo in un campionato di alto livello come l’A2, provando a contribuire al mix con anche atlete giovani. Ci tengo a dare il meglio di me stessa e sono convinta dell’importanza del gruppo ».

Le parole del vicepresidente Silvia Bressan

« Siamo contenti che una giocatrice di valore per la categoria come Valentina abbia scelto il Volley Offanengo per intraprendere insieme la nuova avventura sottorete in A2, la quarta della nostra storia. La sua indubbia esperienza anche nella categoria superiore è sicuramente un valore aggiunto che porterà al servizio della squadra, oltre a rappresentare un punto di riferimento importante in attacco con la sua potenza e la sua fisicità. E’ il primo volto nuovo della Trasporti Bressan Offanengo che abbiamo iniziato a costruire con le conferme di coach Bolzoni in panchina e di Giorgia Compagnin, Anna Caneva e Rachele Nardelli in campo ».