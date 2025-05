Castelfranco rinuncia al campionato di A2

La nota della società-

« La scelta arriva a seguito di una attenta riflessione improntata sul forte senso di responsabilità nei confronti di tutto l’ambiente e necessaria per una giusta programmazione dei futuri intenti. Nel rispetto dell’impegno che gli sponsor hanno sempre garantito, in considerazione della dedizione con cui ogni membro dello staff ha portato avanti i rispettivi incarichi e in ultimo – ma non per questo meno importante – tenuto conto della passione dei tifosi verso i nostri colori, i vertici societari ritengono opportuno rivedere i propri piani. Si chiude un ciclo contraddistinto da tanti successi che hanno portato in alto il nome di Castelfranco: la conquista della Coppa Italia di B1, la promozione in Serie A2 e la successiva storica salvezza ottenuta in questo stesso campionato rimarranno pagine indelebili. La società ringrazia ogni singolo sponsor per il fondamentale supporto economico, tutte le persone che a vario titolo hanno dato il proprio contributo nel club, le atlete che hanno scritto la storia della nostra pallavolo ed i nostri meravigliosi sostenitori, sempre presenti e pronti ad incitare la squadra, nei momenti belli ma anche e soprattutto in quelli più difficili. Pallavolo Castelfranco saluta la Serie A2 con l’augurio che sia solo un arrivederci ».

I rumors darebbero possibile la cessione del titolo ad Altino.