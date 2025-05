Volley Mercato: Giada Di Mario nuovo libero di Offanengo

LA CARRIERA-

Nata il 4 settembre 2004 e alta 1 metro e 80 centimetri, la giocatrice romana è cresciuta nel Volleyrò, dove ha debuttato in B1 nella stagione 2021-2022 dopo aver vinto gli scudetti under 14 (da schiacciatrice) e under 17 (da libero) oltre ad avere in bacheca anche il Trofeo delle Regioni. L’annata 2022/2023 l’ha vista esordire in A2 con l’Assitec Sant’Elia, con cui ha sfidato Offanengo proprio all’ultima giornata che – nel match di ritorno in terra laziale -ha visto la prima storica salvezza neroverde. Successivamente, l’approdo a Pinerolo in A1 per un biennio di maturazione ai massimi livelli.

Le parole di Giada Di Mario

« Per questa stagione avevo l’ambizione di andare a giocare dopo due anni bellissimi di crescita in A1 a Pinerolo sia a livello umano sia pallavolistico. Ora nel mio percorso avverto il bisogno di prendermi maggiori responsabilità e la proposta di Offanengo l’ho vista come una grande opportunità per crescere ancora di più e valorizzarmi maggiormente. Una mia ex compagna di squadra al Volleyrò, Chiara Salvatori (lo scorso anno in neroverde, ndc) mi ha sempre parlato bene di Offanengo, un ambiente serio dove si lavora per migliorare. Il mio biennio in A1 mi ha fatto crescere molto, giochi insieme anche a ragazze che sono in nazionale e che vanno alle Olimpiadi e scopri anche culture diverse. Personalmente, sono molto dedita al lavoro, non mi stanco mai di allenarmi e questo mi ha permesso di essere apprezzata anche da ragazze più grandi e integrarmi nel gruppo. Aver potuto giocare alcune partite mi ha aiutato a vedere i progressi compiuti. Tecnicamente, mi sento più abile in difesa puntando sulla reattività, anche in ricezione me la cavo bene, ma la premessa doverosa è che si può e si deve migliorare sempre e in tutto. Quale preferisco? La difesa, perché mi “gaso” tantissimo. Essere titolare in serie A è un altro tipo di responsabilità e questa chance potrà farmi vedere quanto sono cresciuta anche a livello mentale ».

Le parole della vice presidente Silvia Bressan

« Giada Di Mario è un’atleta cresciuta nella prestigiosa scuola Volleyrò, una ragazza giovane ma che vanta già esperienze importanti con un anno in A2 e due stagioni in A1 dove in quella da poco terminata ha avuto modo anche di disputare alcune partite, confrontandosi così ai massimi livelli italiani. Abbiamo fiducia in lei e confidiamo che, come accaduto già per altre atlete in passato, Offanengo possa essere un bel trampolino di lancio per la sua carriera ».