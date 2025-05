Volley Mercato: Gaia Moroni da Lecco alla Futura

LA CARRIERA-

Gaia ha iniziato a giocare a 8 anni nella società del suo paese, bruciando in fretta le tappe con la convocazione al Trofeo delle Province con Pavia ma soprattutto con l’esperienza vissuta nel 2019 con il Visette Volley: la partecipazione alle finali nazionali Under 14 terminate con una brillante medaglia d’argento. Nel 2020 la seconda chiamata al Trofeo delle Province, questa volta con la rappresentativa di Milano, chiusa con la vittoria della manifestazione. La sua giovane carriera ha poi fatto tappa a Busnago, dove ha assaggiato i campionati senior (C, B2 e B1) entrando anche nel giro della Nazionale italiana. Con la maglia azzurra Gaia si è infatti messa al collo una medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Under 19 nell’agosto del 2023 e un argento, vinto la scorsa estate ai Campionati Europei Under 20. Di grande impatto la stagione 2023/24 vissuta con la Focol Legnano; a suon di ottime prestazioni, Moroni è stata infatti una delle grandi protagoniste della promozione delle “coccinelle” in A2. Categoria nella quale la giocatrice milanese ha fatto il suo esordio con la maglia della Picco Lecco nel campionato da poco concluso. 192 punti in 27 gare disputate, con 17 ace e 26 muri le cifre di Gaia, atleta con ampi margini di miglioramento; in attacco esprime le sue qualità migliori, mostrando un buon braccio, a muro sa farsi rispettare e in battuta sa essere molto insidiosa. Prezioso elemento in uscita dalla panchina a disposizione di coach Gianfranco Milano (che lo scorso anno l’ha allenata alla Picco Lecco e ne conosce bene le doti tecniche e caratteriali), per l’opposta classe 2005 l’approdo alla Futura Volley rappresenta un ulteriore step nel suo percorso di crescita, alla vigilia di una nuova estate in maglia azzurra.

Le parole di Gaia Moroni

« Ho detto sì alla Futura Volley per l’organizzazione della società. Da anni è ormai una delle migliori squadre in A2 e per me sarà un modo per confrontarmi con atlete e con uno staff di altissimo livello. Rispetto alla stagione scorsa potrò mettermi alla prova con formazioni di livello superiore e ambire a qualcosa di più alto ».

Alla Futura per imparare

« Il primo obiettivo che mi pongo per la prossima stagione è quello di imparare tanto da compagne più esperte e grandi di me, cercare di ritagliarmi degli spazi quando mi verrà data l’occasione. L’obiettivo di squadra sarà quello di arrivare il più in alto possibile ».

Gaia di nome e di fatto

« Sono una persona molto solare; in squadra porterò spensieratezza, voglia di fare, grinta e divertimento pur lavorando duro ».

Nuova squadra, stesso coach

« Ritroverò coach Milano e ammetto che lui è stato uno dei motivi per i quali la scelta è ricaduta sulla Futura. Lo scorso campionato abbiamo lavorato molto bene assieme, ci siamo confrontati più di una volta e poi abbiamo deciso di voler continuare questo percorso iniziato un anno fa ».

Estate azzurra

« Il 19 maggio ci raduneremo al Centro Pavesi di Milano per preparare le qualificazioni ai Campionati Europei Under 21 del prossimo anno che si disputeranno a Costa Volpino ai primi di luglio. Dal 7 al 17 agosto, invece, in Indonesia ci saranno i Mondiali Under 21. Sarà un percorso molto lungo e spero di arrivare il più avanti possibile ».

Mini-vacanze e università

« Visti gli impegni estivi, ho fatto delle piccole vacanzine: sono stata, ad esempio, tre giorni a Budapest e a brevissimo andrò invece a visitare Cracovia, poi chissà. Frequento il primo anno di Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Vediamo se riuscirò a conciliare la Nazionale con la sessione estiva degli esami, spero tanto di sì. In quella invernale sono riuscita a dare tre esami su quattro ».

Mai a casa

« Fuori dal campo sono una persona molto socievole, mi piace incontrare gli amici, uscire, ascoltare musica. Quando non sono in palestra, ammetto che passo poco tempo casa, cerco di trovare sempre qualcosa da fare, sono iperattiva ».

Dammi tre parole

« Sono solare, determinata e resiliente ».