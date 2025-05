Volly Mercato: la fuoriclasse Kenia Carcaces a Messina

MESSINA-Un curriculum infinito con titoli conquistati in ogni parte del mondo (5 campionati cubani, 2 scudetti svizzeri, 2 coppe di Svizzera 1 campionato greco, 1 coppa panamericana, 1 oro ai giochi panamericani e uno scaffale pieno di premi individuali) Kenia Carcaces, trentanovenne schiacciatrice cubana torna a giocare in Italia dopo tre stagioni per difendere i colori dell’Akademia Sant’Anna Messina in A2 per guidarla all’assalto alla promozione in A1. Nel nostro campionato ha già militato a Casalmaggiore, Perugia, Vallefoglia e Novara, nelle ultime stagioni ha difeso i colori del Panathīnaïkos nel campionato greco.