Volley Mercato: Brescia mette Vittoria Prandi in cabina di regia

BRESCIA- Vittoria Prandi sarà la nuova palleggiatrice della Millenium Brescia. In realtà si tratta di un ritorno della trentenne palleggiatrice modenese che torna a vestire la maglia della formazione lombarda nella quale sette anni conquistò la promozione in A1.

Dopo sette stagioni, Vittoria Prandi torna a vestire la maglia della Millenium Brescia per il campionato 2025/2026, portando con sé un bagaglio di esperienze maturate nei top club italiani. Giocatrice dotata di grande personalità e visione di gioco, Prandi è apprezzata per la sua leadership in campo e la capacità di gestire al meglio le sue attaccanti.

LA CARRIERA-

Nata a Mirandola (MO) il 4 novembre 1994 e alta 180 cm, Vittoria ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Yamamay Busto Arsizio, debuttando in Serie A1 nel 2012/2013. Nel corso degli anni, ha indossato le maglie di Modena, Vicenza, Bergamo, Pinerolo, Milano e Trento, collezionando sette stagioni nella massima serie e due promozioni in A1, con Brescia nel 2018 e con Pinerolo nel 2022, quando ha avuto la meglio nello spareggio promozione proprio contro la Valsabbina Millenium Brescia.

Dopo l’esperienza nella massima serie con Vero Volley Milano (2023/2024), affiancando in cabina di regia la regista della Nazionale, Alessia Orro, è passata all’Itas Trentino, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Con Trento, Prandi ha disputato la finale di Coppa Italia di Serie A2 e ha ottenuto l’accesso ai playoff.

Le parole di Vittoria Prandi

«Sono felice ed entusiasta di tornare nella Famiglia Millenium. Ringrazio la società per la fiducia. Brescia l’ho sempre ritenuta una società molto ambiziosa. Spero davvero di poter continuare a scrivere la storia di questa società ».