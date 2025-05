Volley Mercato: Rossella Olivotto firma per Brescia

BRESCIA- Rossella Olivotto , esperta centrale trentina, dopo la brillante stagione a Messina, torna a giocare al nord firmando per la Millenium Brescia un contratsto che la legherà al club lombardo per la prossima stagione.

Undici stagioni in Serie A1 e quattro campionati di A2, ma soprattutto tre promozioni conquistate, due Supercoppa italiana e una Champions League: Rossella Olivotto torna al PalaGeorge con un palmares da brividi, ma con ancora tanti sogni nel cassetto.

LA CARRIERA-

Chi ben comincia, è a metà dell’opera e Rossella Olivotto, nell’anno del suo esordio con la Trentino Rosa in Serie B2 (2007/2008), inizia nel migliore dei modi, ottenendo la promozione in Serie B1, categoria dove giocherà per altre due stagioni con lo stesso club.

Nel 2010/2011, approda in Serie A, senza mai più abbandonarla. Con la maglia della Scavolini Pesaro, in Serie A1, conquista la Supercoppa italiana. Poi passa alla Pomì Casalmaggiore, con la quale conquista la promozione nella stagione 2012/2013, rimanendo per un altro anno ancora in questo club in Serie A1.

Dopo un’annata con i colori della Metalleghe Sanitars Montichiari (2014/2015), ritorna a Casalmaggiore, ottenendo Supercoppa Italiana e Champions League. Anche il campionato successivo è vincente: tornata a Pesaro ottiene la promozione in Serie A1, categoria nella quale permane per altri sette anni consecutivi: dopo il secondo anno in terra marchigiana, trascorre due anni a Bergamo (2018-2020), tre nell’Uyba Busto Arsizio (2020-2023) e uno nella neopromossa Itas Trentino (2023/2024). Nella stagione appena trascorsa, è ingaggiata dall’Akademia Sant’Anna Messina nella serie cadetta, raggiungendo la Finale Promozione poi vinta da Macerata.

Nel corso della sua carriera, non sono mancate le chiamate della Nazionale azzurra: nel 2018, Olivotto partecipa alla Volleyball Nations League e ai Giochi del Mediterraneo.

Le parole di Rossella Olivotto

« Sono felicissima di entrare a fare parte della famiglia Millenium, una società solida e ambiziosa con un progetto importante. Sono molto affezionata a questo territorio dove ho già avuto il piacere di giocare in passato. Ho tantissimi ricordi belli legati al PalaGeorge e non vedo l’ora di scriverne di nuovi insieme. Sono certa sarà una stagione entusiasmante, ricca di emozioni e successi. Non vedo l’ora di condividerla con tutti voi! ».