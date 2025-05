Volley Mercato: Helena Sassolini nel roster della Futura

LA CARRIERA-

Originaria di Siena, la palleggiatrice mancina classe 2005 ha iniziato a giocare in quinta elementare con la sorella gemella Victoria al Cus Siena, disputando alcuni campionati in B2. Il salto importante è avvenuto nell’estate del 2021 con l’approdo nel settore giovanile dell’Igor Novara, club col quale ha disputato due campionati di B1, collezionando anche qualche convocazione con la serie A1. Nelle ultime due annate ha vestito la maglia della Picco Lecco, guidandola – da titolare – alla salvezza nella stagione da poco andata in archivio. Ha chiuso l’ultimo campionato con 26 presenze, 95 set giocati, 52 punti realizzati con 13 ace e 7 muri. Risale invece alla scorsa estate la prima chiamata in azzurro, con Helena che fatto parte della Nazionale Under 20 che ai Campionati Europei ha vinto la medaglia d’argento. Proprio in questi giorni la palleggiatrice toscana, assieme all’altra biancorossa Gaia Moroni, è al lavoro con la selezione Under 21 che si è radunata al Centro Pavesi di Milano per preparare l’appuntamento con i Mondiali di categoria in programma ad agosto in Indonesia. Dal punto di vista tecnico, Helena sta mostrando continui progressi, ha una velocità di uscita della palla molto interessante ed ha accettato con entusiasmo e carattere la responsabilità di guidare la Futura Volley verso obiettivi ambiziosi.

Le parole di Helena Sassolini

Un sì fulmineo

« Futura Volley è una società che ho sempre ammirato. Quando è arrivata la chiamata ne sono stata felicissima e ho detto subito di sì proprio perché è un club di alto livello. L’ho scelta perchè voglio mettermi in discussione e capire quanto anch’io posso dare a questa società in questa categoria ».

In buona compagnia

« Sono contenta di ritrovare coach Milano e Gaia Moroni. Gianfranco è una persona di poche parole ma quando parla dice cose giuste e mi sono trovata molto bene con questo suo modo di fare. Con Gaia siamo state coinquiline in quest’ultimo anno, ci sopportiamo e ci supportiamo già da un po’! ».

Traguardi importanti

« Il traguardo più bello raggiunto finora è indiscutibilmente la medaglia d’argento vinta ai Campionati Europei Under 20, la competizione più importante alla quale abbia mai partecipato. Considero però speciale anche la salvezza raggiunta poche settimane fa con Lecco; ha rappresentato una conferma importante a livello personale e di squadra ».

Troppo giovane io?

« A chi pensa che sia troppo giovane per guidare la Futura rispondo che sono pronta. Sarà importante riuscire a prendere con leggerezza e al tempo stesso faccia tosta e carattere la nuova avventura. A volte una ventata di novità non può che far bene, basta viverla serenamente ».

Barcellona poi l’azzurro

« Ho passato una bellissima vacanza a Barcellona prima del raduno con la Nazionale Under 21. Siamo al lavoro a Milano per preparare le qualificazioni ai Campionati Europei Under 21 del 2026 che si disputeranno ai primi di luglio. Dal 7 al 17 agosto, invece ci saranno i Mondiali Under 21 in Indonesia ».

Helena e Victoria, una cosa sola

« Finché non fai quello switch mentale non riesci ad apprezzare veramente tua sorella. Avere una gemella è bellissimo; da un paio d’anni siamo una cosa sola nonostante non viviamo sempre assieme e abbiamo preso strade diverse. La prima volta che ci siamo trovate da avversarie in campo avevo quasi le lacrime agli occhi, è una sensazione che non so spiegare. La scorsa stagione Victoria era alla Omag e quando nel match contro Lecco è entrata giocavo ma facevo il tifo per lei, sperando che facesse punto. Ovvio che le mie compagne non l’hanno presa benissimo! ».

Musica a palla

« Frequento la facoltà di Economia, mi manca l’ultimo esame per finire il secondo anno e nel poco tempo libero, quando ho la testa per farlo, studio. Mi piace un sacco ascoltare musica, qualsiasi genere. In macchina ho sempre la musica a palla. Mi piace leggere e uscire con le amiche ».

Dammi tre parole

« Mi descriverei coraggiosa, spavalda e umile ».