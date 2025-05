Volley Mercato: Beatrice Parrocchiale difenderà la seconda linea di Brescia

BRESCIA- La Volley Millenium Brescia si è assicurata per la prossima stagione Beatrice Parrocchiale , libero di carisma e grande esperienza in Serie A1, reduce da due stagioni con la Savino Del Bene Scandicci.

Giocatrice di grande affidabilità e leadership, Beatrice Parrocchiale è pronta a mettere la sua esperienza al servizio della Valsabbina Millenium Brescia, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli ambiziosi traguardi del club.

LA CARRIERA-

Nata a Milano il 26 dicembre 1995, alta 167 cm, Parrocchiale inizia la sua carriera pallavolistica nel 2005 con la Pallavolo Settimo Milanese, proseguendo poi con l’Amatori Orago. Nel 2011 approda a Villa Cortese, dove è promossa in prima squadra nella stagione 2012/2013, esordendo in Serie A1.

Nel 2013 si trasferisce a San Casciano (in Serie A2), con cui vince la Coppa Italia di categoria e ottiene la promozione in Serie A1. Dal 2014 al 2019 indossa proprio la maglia de Il Bisonte Firenze, disputando cinque stagioni consecutive nella massima serie. Poi passa alla Saugella Monza, con cui conquista la CEV Cup nel 2021. Dopo quattro stagioni in Lombardia, nel novembre 2023 decide di vestire i colori della Savino Del Bene Scandicci, centrando lo storico traguardo della finale Playoff 2024.

Con la Nazionale italiana, il libero milanese vanta 132 presenze. Ha conquistato l’argento al World Grand Prix 2017 e al Campionato Mondiale 2018, il bronzo all’Europeo 2019 e l’oro all’Europeo 2021.

Le parole di Beatrice Parrocchiale

« Sono entusiasta di poter intraprendere questa nuova avventura con Millenium, una società ben strutturata e competitiva, con tanti anni di Serie A alle spalle. Sono qui per portare tutta la mia esperienza e la mia determinazione per la squadra. Non vedo l’ora di poter lottare insieme alle mie compagne, davanti ai nostri tifosi, con passione ed entusiasmo, per disputare una stagione che spero ci possa regalare belle soddisfazioni. Forza Leonesse! ».