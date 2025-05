Volley Mercato: Chiara Salvatori secondo colpo di Imola

LA CARRIERA-

Chiara Salvatori si è avvicinata alla pallavolo all’età di 8 anni. La sua carriera l’ha vista poi approdare al Volleyrò, conquistando un terzo posto nazionale Under 16 e successivamente un secondo in Under 18 completando il ciclo giovanile. L’annata 2021/2022 l’ha vista sbarcare in A2 all’Olimpia Teodora Ravenna, confermandosi in categoria poi due stagioni sempre in Romagna, a San Giovanni in Marignano. Lo scorso campionato è stata protagonista ad Offanengo.