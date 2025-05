L'Esperia Cremona rinuncia all'A2

Allo stato attuale, l’impegno risulta troppo oneroso e impegnativo per il sodalizio cremonese. La seconda storica esperienza gialloblù in cadetteria termina dunque dopo tre anni di militanza. U.S. Esperia desidera ringraziare tutte le persone protagoniste di questo triennio in cadetteria, dalle atlete agli staff tecnici, dai dirigenti ai volontari addetti al servizio campo e ai tifosi, che hanno reso indimenticabili i tre anni in serie A2. Un grazie particolare va a tutti gli sponsor che in questi anni ci hanno sostenuto e ci sono stati vicini, per affrontare al meglio questa bellissima avventura.

Contestualmente alla rinuncia di una nuova stagione in serie A2, la società comunica che l’attività sportiva proseguirà con totale dedizione al settore giovanile.