Volley Mercato: Elena Arici sarà il secondo libero di Brescia

BRESCIA -Da Bedizzole al tetto d’Italia per due anni consecutivi. Elena Arici , libero bresciano classe 2007, ruggirà per la Banca Valsabbina Millenium Brescia nella prossima stagione.

LA CARRIERA-

Cresciuta nelle giovanili del Volley Bedizzole, con cui raggiunge importanti traguardi nei campionati giovanili, nel 2022 si aggiudica il Trofeo delle Regioni con la Lombardia e il premio come miglior libero della competizione. Nel 2023 approda alla Cortina Express Imoco Volley San Donà. Conquistato il titolo italiano e dimostrato tutto il suo talento, nella pre-season in vista del campionato 2024/2025, viene convocata con la prima squadra – che nella stagione conclusa ha vinto ogni competizione nazionale e internazionale – per la Courmayeur Cup, competizione vinta proprio dalle trevigiane ai danni di Milano, e per la Supercoppa Italiana, conquistata sempre da Conegliano al tie-break ancora contro Vero Volley. Nell’annata appena conclusa, l’impresa ai Campionati Nazionali Under 18 si ripete: Elena, da capitana dell’Imoco, si laurea, per il secondo anno consecutivo, Campionessa italiana Under 18.

Le parole di Elena Arici

« Ho accolto con grande entusiasmo la chiamata di Volley Millenium per cominciare il mio percorso nel mondo dei grandi. La società mi ha trasmesso fin da subito professionalità e passione. Ho da sempre guardato con ammirazione questo club e avere la possibilità di far parte di questa rosa, essendo anche la squadra della mia città natale, è motivo di grande orgoglio per me. Sono entusiasta di iniziare questo progetto e non vedo l’ora di lavorare con le mie nuove compagne, da cui avrò tanto da imparare. Sono molto fiduciosa e spero che la prossima stagione ci riservi tante belle soddisfazioni ».