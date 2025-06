Volley Mercato: Martina Bracchi nuovo posto 4 della Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- La schiacciatrice Martina Bracchi passa da Pinerolo alla Omag-MT San Giovanni in Marignano per continuare a crescere e per trovare continuità. La ventitreenne di Piacenza attualmente, partecipa al collegiale della Nazionale Seniores B, proseguendo così il proprio percorso di crescita anche in ambito internazionale e confermando l’attenzione che il settore tecnico federale sta riservando alla sua evoluzione. Con il suo arrivo, la Omag-MT aggiunge al roster un’atleta giovane ma già esperta, capace di offrire solidità in attacco e in seconda linea, e dotata di una mentalità competitiva in linea con le ambizioni del club.

LA CARRIERA-

Bracchi ha mosso i primi passi nella Libertas San Paolo e nella Pallavolo Sangiorgio, per poi emergere in Serie B2 con Academy Sassuolo e Volley Certosa. Si afferma successivamente con la Pallavolo Lecco Alberto Picco, con cui disputa la Serie B1 e poi la Serie A2, distinguendosi per continuità, solidità in ricezione e ottime doti offensive. Nel 2023 debutta in Serie A1 con la UYBA Volley Busto Arsizio, allenata da Julio Velasco, e viene convocata nel gruppo della Nazionale maggiore. Nella stagione successiva approda a Pinerolo, dove conferma il proprio valore tecnico e tattico, risultando tra le schiacciatrici più affidabili del campionato.

Le parole di Martina Bracchi

« Quando ho ricevuto la chiamata di Massimo, non ho avuto dubbi ero super entusiasta all’idea di poter iniziare un nuovo percorso con una società così ambiziosa e strutturata. So di entrare a far parte di un gruppo forte e affiatato, e questo mi motiva ancora di più a dare il massimo ogni giorno. Voglio crescere, imparare, mettermi alla prova e contribuire con la mia grinta e la mia energia dentro e fuori dal campo. Sono pronta a lavorare sodo per raggiungere insieme obiettivi importanti. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura! Ci vediamo presto in palestra ».