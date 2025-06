Volley Mercato: Claudia Consoli giocherà nella 'sua' Roma

ROMA -La Roma Volley registra nel suo roster un altro graditissimo ritorno, quello della centrale Claudia Consoli che, come Gaia Guiducci, ha già militato nella Roma Volley proprio nella stagione della prima promozione in serie A1 della storia del Club.

Claudia Consoli dopo aver vinto Coppa e Campionato di serie A2 con la conseguente promozione in serie A1 di S. Giovanni in Marignano, ha scelto di rientrare nella sua città natale, rinunciando all’esordio nella massima serie e accettando di far parte di questo nuovo ambizioso progetto che vuole riportare la Capitale d’Italia nel massimo campionato italiano. Claudia indosserà la maglia numero 7.

LA CARRIERA-

Nata a Roma, 23 anni, 183 cm, Centrale, ha disputato gli ultimi 4 campionati da protagonista in serie A2, tra Brescia e S. Giovanni, dove lo scorso anno ha fatto registrare ottimi numeri, 10 punti di media a partita di cui 2,5 muri vincenti, oltre a prestazioni solide che hanno dato consistenza alla squadra, contribuendo in maniera importante al doppio successo romagnolo. Cresciuta con Guiducci nelle giovanili del Volleyrò con cui ha vinto 4 scudetti giovanili, nel 2019 è stata vice Campionessa del Mondo con la nazionale U.18 e nel 2021 ha vinto il Campionato Mondiale U.20, si ritroveranno nuovamente insieme con la maglia della squadra di Roma.