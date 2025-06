Volley Mercato: Polina Malik sarà l'opposto di Imola

L’opposto classe 1998, ucraina di nascita e israeliana di passaporto, arriva alla corte di coach Simone Bendandi per portare innanzitutto qualità e quantità dal punto di vista offensivo, oltre ad una discreta dose di esperienza già maturata a questi livelli negli ultimi anni della sua carriera.

LA CARRIERA-

Polina ha iniziato il suo percorso nel mondo della pallavolo proprio in Israele (dal 2017 al 2019) prima di trasferirsi all’estero, giocando prima nel massimo campionato tedesco con il Ladies in Balck di Aachen (nel 2019-20) e in seguito nella serie A finlandese difendendo i colori del Polkky Kusamo (2020-21). Subito dopo l’approdo in Italia ingaggiata dalla Cbf Balducci di Macerata, formazione marchigiana con la quale subito il primo anno conquista da grande protagonista una storica e bellissima promozione in A1. Dopo una stagione nella massima serie vissuta con la stessa casacca sulla pelle, il trasferimento a Brescia (dove torna a giocare l’A2 nella stagione 23-24) prima dell’ultima esperienza con la maglia di Melendugno appena terminata con una salvezza nel complesso molto più che agevole.

Per lei, nel campionato 2024-25, un ragguardevole bottino totale di 409 punti realizzati (in 28 presenze), 373 dei quali arrivati grazie ai suoi attacchi pungenti e sempre molto difficili da contenere per le difese avversarie.

Le parole di Polina Malik

« Sono davvero felice e onorata della fiducia che la Clai ha riposto in me. Fin dai primi contatti ho percepito un ambiente serio, professionale ma allo stesso tempo anche molto umano. Anche se non ho ancora avuto modo di conoscere di persona lo staff e le prossime compagne di squadra, dalle prime conversazioni e impressioni ho subito intuito che ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio. Il progetto mi ha convinta subito perché c’è una visione chiara, ambiziosa ma concreta…e sono davvero contenta di poterne far parte ».

Cosa pensi di poter portare all’interno del gruppo? Quali sono le tue principali qualità, sia tecniche che caratteriali, quando scendi in campo?

« Credo di poter portare energia, determinazione e un forte spirito di squadra. In campo do sempre tutto, cerco di essere presente in ogni azione e di trasmettere fiducia alle mie compagne. Dal punto di vista tecnico, mi piace mettermi a disposizione del gruppo e adattarmi a quello che serve in quel momento con lucidità e tanta voglia di migliorare. Caratterialmente sono positiva, molto comunicativa e mi piace creare un buon clima nel gruppo. Sempre good vibes ».

Una salvezza tranquilla…o sì può sognare qualcosa in più? Dove credi possa arrivare la nuova Clai che sta nascendo?

« Sono dell’idea che una salvezza tranquilla debba essere solo il punto di partenza. Se lavoriamo bene, con intensità e fiducia reciproca, possiamo toglierci davvero delle belle soddisfazioni. Il gruppo che sta nascendo ha potenziale e voglia di crescere. Sognare non costa nulla, ma dipenderà tutto da noi e da quello che costruiremo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ci credo molto ».