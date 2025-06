Volley Mercato: Karin Barbazeni torna a giocare a Talmassons

LA CARRIERA-

Dopo aver iniziato il suo percorso pallavolistico tra le fila del Basilisco Volley Mezzocorona e dell’Argentario Trento, dove è arrivato anche l’approdo in prima squadra e l’esordio in Serie B2 e B1, l’atleta classe 1999 è stata un punto di riferimento nei due anni d’esordio della CDA Volley Talmassons FVG in Serie A2, giocando in Friuli dal 2019 al 2021, prima di vivere altre esperienze nella categoria. Da Olbia a Montecchio, passando per Soverato fino al ritorno ad Olbia nell’ultima stagione, dove la pallavolista trentina ha vissuto un anno da protagonista, chiudendo il suo campionato con 28 presenze, 147 punti totali e 56 muri.

Le parole di Karin Barbazeni

« Sto molto bene, sono molto contenta di tornare perchè so che è una società che ha fatto tanti passi avanti rispetto a come l’avevo lasciata. Quindi sono contenta ma anche curiosa di vedere tutti questi cambiamenti. Spero di poter dare tutto l’aiuto possibile. Vengo in palestra per lavorare e dare il centodieci per cento. Quando ci sarà l’occasione spero di dimostrare il mio valore e di dare tutto quello che ho. Ho scelto nuovamente Talmassons per il bel ricordo che mi aveva lasciato, questo è stato un tassello fondamentale. Poi, perché è una società ambiziosa, si è potuto notare anche durante gli anni. Ai tifosi dico che non vedo l’ora di rivederli e che li aspettiamo numerosi al Palazzetto! ».

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

« Per le sue caratteristiche, Karin sarà una giocatrice molto importante per il nostro roster. Con lei abbiamo iniziato la nostra avventura in Serie A, poi i nostri percorsi di crescita hanno preso strade diverse, perché non solo noi siamo cresciuti ma anche la stessa Karin ha vissuto una crescita importante in questi anni. Perciò quando si è presentata l’occasione quest’anno abbiamo pensato subito a lei e penso che possiamo ricominciare a percorrere questa strada assieme e magari regalarci qualche soddisfazione in più ».

Le parole del presidente Ambrogio Cattelan

« Innanzitutto devo dire che sono ben felice di riaccogliere Karin qui a Talmassons. Per noi, conoscendo lei e la sua famiglia, il suo ritorno è qualcosa che ci fa molto piacere. Senz’altro fa parte della famiglia, anche quando l’abbiamo ritrovata da avversaria sui campi di tutta Italia era così. Questo è importante perchè vuol dire che si porta avanti una bandiera, che a noi serve. Sono sicuro che lei sarà così ».