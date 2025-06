Volley Mercato: Ludovica Guidi cerca rilancio a Roma

ROMA-Ludovica Guidi ha scelto Roma per tornare protagonista in campo, dopo 3 stagioni trascorse come rincalzo nei top team del campionato italiano, Milano, Scandicci e Novara, in serie A1. È una centrale dotata di una eccellente tecnica, porterà grande qualità a muro e capacità offensive che potranno complementare quelle delle altre attaccanti. Una giocatrice capace di lavorare duramente in allenamento e con spiccate doti empatiche che insieme alla sua esperienza saranno un fattore importante a disposizione della squadra e dello staff. Ludovica Guidi indosserà la maglia numero 13 delle Wolves.