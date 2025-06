Volley Mercato: Roma mette al centro Chiara Biesso

ROMA- Arriva dal Salento, anche se le sue origini sono venete, la terza centrale della Roma Volley. Chiara Biesso, nata a Noale in provincia di Venezia, 23 anni, 184 cm, ha disputato gli ultimi due campionati di serie A2 con la maglia di Melendugno. Nell’ultima stagione, da titolare, ha registrato numeri interessanti, 6,5 punti di media a partita di cui 2 risultanti da muri vincenti. Una giovane con ottime caratteristiche fisiche e con una grande esplosività che le permettono di mettere in campo tanta energia. È capace di toccare molti palloni a muro, garantendo così un efficace contributo alla fase difensiva. In attacco gioca senza problemi le diverse fasi offensive, prediligendo la fast e il primo tempo. Una giocatrice generosa, che ha sempre a cuore la squadra, arriva a Roma per migliorarsi ulteriormente e per offrire il suo importante contributo al progetto della Capitale.