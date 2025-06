Volley Mercato: la giovane Anja Nella nel roster della Futura

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Quello di Anja Nella è il nome nuovo nel reparto schiacciatrici della Futura Volley Giovani. Per la diciannovenne giocatrice originaria di Bormio si tratta di una sorta di ritorno a casa dato che a Busto Arsizio. Nella ha vissuto una stagione del suo percorso giovanile, quella 2019/20 disputando il campionato Under 14. Anja rappresenta un prospetto piuttosto interessante, grazie soprattutto ad un fisico irruente e tanta faccia tosta. La sua caratteristica migliore è il colpo d’attacco, forte e profondo; tanta determinazione e voglia di fare completano il profilo di un’atleta che saprà tenere il passo in un gruppo ambizioso come quello biancorosso di coach Gianfranco Milano e in un campionato competitivo come la A2.

LA CARRIERA-

Valtellinese di Bormio, classe 2006, Anja inizia a giocare a pallavolo nella società della sua città natale e in poco tempo sa mettersi in mostra, al punto da essere notata dalla Pro Patria Milano, club al quale approda nonostante la distanza da casa. Poi il passaggio alla Futura Volley Giovani, come detto, e successivamente al Visette Volley, dove si misura nelle categorie giovanili Under 16 e Under 18, cui si aggiungono alcune presenze in serie C e B1. Con la maglia del Visette si laurea campionessa regionale lombarda nella categoria Under 16, andando poi a vivere l’esperienza delle finali nazionali. Un nuovo trasferimento la porta in Veneto, dove veste la maglia del Fusion Volley, disputando Under 18 e serie B2, mentre nel 2023/24 approda al Volley Academy Piacenza. Terminato il percorso giovanile, il primo approccio di Anja Nella col “volley dei grandi” è a pochi chilometri da Busto Arsizio: precisamente a Legnano, dove con la Focol di coach Mauro Tettamanti, nella stagione da poco chiusa, disputa il campionato di B1.

Le parole di Anja Nella

Torno per realizzare un sogno

« Ho giocato alla Futura in Under 14 e ora torno per far parte della squadra di A2: credo sia il sogno di qualsiasi bambina che si realizza. Ne sono contentissima. Più che del passato mi piace però parlare del presente, in questi primi giorni ho trovato un clima disponibile, accogliente e questa cosa mi fa pensare in positivo; della società non posso che parlare bene, è un club solido e serio ».

Imparare ed essere d’aiuto

« Le ragazze con le quali giocherò sono tutte abbastanza giovani ma credo che da loro potrò imparare tanto sia come atleta che come persona e arricchirmi sempre di più. Penso che un passaggio in serie A2 in un club come Busto Arsizio sia molto importante. Spero, grazie alle mie capacità, di poter aiutare la squadra e mi auguro possa essere una stagione positiva ».

Solo l’inizio

« Questo è solo l’inizio, spero di poter arrivare il più in alto possibile. Ho scelto Futura Volley perchè tecnicamente posso apprendere ancora tanto, punto a crescere e a migliorarmi sempre. Una caratteristica che mi contraddistingue è quella di lavorare duro e sono una persona resiliente. Mi piacerebbe riuscire a ritagliarmi un po’ di spazio, anche solo aiutando la squadra in determinate situazioni. Penso di poterlo fare perchè ne ho i mezzi ».

Con la determinazione di Recine

« Non ho una giocatrice preferita, cerco di prendere spunto sui vari fondamentali da più giocatrici. Nel maschile mi piace Francesco Recine, è un giocatore molto determinato sia in ricezione che in attacco e l’ho sempre preso come punto di riferimento ».

Maturità, cavalli e montagna

« Mi attende la maturità al Liceo Linguistico a Parabiago poi mi piacerebbe iscrivermi all’università alla facoltà di Scienze dell’alimentazione, frequentando online visti gli impegni con la pallavolo. Come tutti i giovani amo uscire con i miei amici. Mi piacciono molto i cavalli e quando ero piccola ne avevo uno; poi però, sempre per dare priorità al volley, ho smesso di montarlo ma la passione c’è. Sono di Bormio e ovviamente mi piace la montagna e amo tantissimo stare in mezzo alla natura ».

Non mi fermo mai

« Finita la maturità tornerò a casa per riposare un po’ anche se continuerò ad allenarmi; sento il bisogno di non smettere di lavorare in palestra ».

Dammi tre parole

« Sono determinata, resiliente e stabile mentalmente ».