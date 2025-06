Volley Mercato: Mychael Vernon da Messina a Brescia

LA CARRIERA-

Nata il 14 giugno 2002 a Mount Kisco (New York), ma in possesso anche del passaporto giamaicano, la schiacciatrice/opposta ha giocato quattro stagioni per l'Oregon State Beavers, per poi passare al Missouri Tigers (2024/2025). Dopo aver ricevuto il premo "2024 Avca Central Region Player of the Year", il mercato invernale l'ha portata in Italia, giocando per la seconda parte di stagione con i colori di Messina nel ruolo di schiacciatrice. Importante anche la sua esperienza nel campionato caraibico femminile. Vernon, infatti, ha guidato la Giamaica nel torneo Czova 2023 ed è stata premiata come MVP, Top Receiver e Top Acer della competizione.

Le parole di Mychael Elaina Vernon

« Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di Brescia e lavorare qui. Ho sentito grandi cose su questo club e sono entusiasta di poter aiutare in ogni modo possibile! ».