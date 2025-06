Volley Mercato: Laura Pasquino da Olbia a Casalmaggiore 

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Laura Pasquino sarà una nuova giocatrice della Volleyball Casalmaggiore. La palleggiatrice comasca, dopo una stagione brillante nelle file di Olbia, è stata scelta dalla società rosa e dal tecnico Claudio Cesar Cuello per guidare la squadra nel prossimo campionato. Amante del gioco veloce, abile a muro, Laura vestirà la maglia numero 13.

LA CARRIERA

Reduce da un’ottima stagione con Olbia in A2, Laura muove i suoi passi pallavolistici tra Sassuolo, Mondovì, Esperia e Bergamo prima appunto di approdare in Sardegna con la maglia della Resinglas. Comasca classe 2002, Pasquino si è laureata da poco alla triennale di Scienze Psicosociali della Comunicazione, ama leggere e i giochi in scatola soprattutto se a tema investigativo.

Le parole di Laura Pasquino

« Ciao a tutti, non vedo l’ora questa stagione di poter crescere e continuare il mio percorso ad alti livelli. Vi aspetto tutti al Palazzetto! ».