Volley Mercato: Julia Kavalenka da Concorezzo a Casalmaggiore 

LA CARRIERA-

Opposta nata a Miragaia nell 1999, pittoresco quartiere nel sud di Porto, muove i primi passi pallavolistici nel suo Portogallo tra squadre U17 e U18 prima di approdare all’Academia Josè Moreira nel 2015/2016 e lì rimane per due stagioni prima di prendere il volo che la porterà nella prima serie polacca al Budowlani Torùn nel 2017/2018. La stagione successiva vede il primo approccio con l’Italia per Kavalenka che arriva a Cuneo in serie A1, dove si fermerà una stagione prima di approdare in Francia al Terville-Florange OC. La stagione 2020/2021 segna il definitivo ritorno in Italia di Julia che passerà in Serie A2 tra Ravenna, Altino e Vicenza prima di approdare a Talmassons dove si guadagna la promozione nella massima serie. La scorsa stagione Kavalenka ha vestito la maglia di Concorezzo mettendo in campo ottime prestazioni siglando complessivamente 417 punti. Ama leggere (lei dice di divorare letteralmente i libri) e viaggiare, quando le pause dalla pallavolo le permettono di farlo. Laureata alla triennale di moda, sua autentica passione, ora frequenta la magistrale sperando di poter avverare il proprio sogno: aprire un negozio di abbigliamento elegante.

Le parole di Julia Kavalenka

« Ciao a tutti, sono Julia Kavalenka, il nuovo opposto della Volleyball Casalmaggiore, ma tutti mi chiamano Juli. Mi reputo un opposto dal gioco intelligente, perchè preferisco giocare più colpi magari a muro piuttosto che tirare le ‘mine’. Non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi…vi aspetto ! ».