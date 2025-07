Volley Mercato: Fasano ingaggia la finlandese Piia Korhonen

FASANO (BRINDISI) - Ancora un rinforzo di livello nel roster della neo promossa Olio Pantaleo Volley Fasano in vista del prossimo campionato di A2 Femminile. In Puglia arriva l'opposto finlandese Piia Korhonen . Originaria della città di Eura la ventottenne giocatrice scandinava alta 187cm arriva in terra pugliese grazie alle fervide trattative messe in atto in queste ultime settimane dal ds Micaela Cofano. Un acquisto di grande spessore per la società fasanese nell’ottica di una prima stagione in serie A2 di ottimo livello.

LA CARRIERA-

Piia Korhonen muove i suoi primi passi a pallavolo nella sua città natale di Eura nell’Euran Raiku. La sua carriera professionale si perfeziona come opposto nel 2013 nel LiigaEura prima di trasferirsi nel club di prima divisione finlandese HPK Naiset nel 2014. Qui durante la sua prima stagione (2014/2015) diventa top scorer per la propria squadra in Coppa CEV. Nella stagione 2015/16 diventa campione finlandese con la squadra della città di Hämeenlinna e raggiunge la finale della Coppa di Finlandia.

A maggio 2017 si trasferisce al club Dresdner SC firmando un contratto di due anni. Nella sua prima stagione, l’atleta finlandese vince la coppa nazionale tedesca e raggiunge le semifinali dei playoff con il club di Dresda. Nella stagione 2019/20, vince nuovamente la coppa prima che la stagione in corso venisse annullata dalla Bundesliga tedesca di pallavolo a causa della pandemia globale di COVID-19. Nella stagione 2020/2021 Piia Korhonen gioca per il club di Serie A2 italiana Geovillage Hermaea Olbia. Nel 2021 passa al Pays d’Aix Venelles Volley-Ball nella massima divisione francese, ma nell’estate del 2022 torna in Italia vestendo la maglia del Volley Soverato per il Campionato di Serie A2 italiano. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce al CBF Balducci HR Macerata (A2) salvo poi tornare nel 2024-25 ad Olbia firmando per il Resinglass (A2). Curriculum di altissimo livello che le permette di far parte della nazionale finlandese dal 2014. Con la squadra ha preso parte alle qualificazioni agli Europei di pallavolo 2017, attirandosi l’attenzione come capocannoniere nel turno di qualificazione principale.

Le parole di Piia Korhonen

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con Fasano mi aspetto una stagione in cui potremmo dire la nostra e raggiungere i nostri obiettivi. Sono pronta a dare il massimo ogni giorno, in palestra come in campo, non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, lo staff e tutti i tifosi della Olio Pantaleo ».