Ecco i calendari dell'A2 Femminile

Il Girone A, composto da nove squadre, e il Girone B, con dieci formazioni, si affronteranno a partire da lunedì 6 ottobre e fino al 18 gennaio, con diciotto giornate tra andata e ritorno (e due turni di riposo a squadra nel Girone A). Dopo la pausa del weekend dedicato alla Coppa Italia (24-25 gennaio), il campionato riprenderà con la Pool Promozione e la Pool Salvezza . Al termine della Pool Promozione, la prima in classifica sarà promossa in Serie A1, mentre le squadre dalla seconda alla nona posizione si affronteranno nei Playoff Promozione. Al termine della Pool Salvezza, le ultime tre classificate scenderanno nella nuova Serie A3.

Rispetto agli ultimi anni di partecipazione, il Club Italia giocherà sempre in trasferta.

Le parole del presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi

« Il Club Italia, nella prossima stagione sportiva, tornerà a disputare il campionato di Serie A2 e lo farà giocando tutte le partite in trasferta. Si tratta di una scelta condivisa con la Lega Volley Femminile e coerente con l’idea di un Club Italia sostenibile, non solo per la Federazione, ma anche e per venire incontro alle esigenze delle società del territorio, insieme alle quali vogliamo continuare a collaborare in modo proficuo e costruttivo. Crediamo fortemente nel progetto del Club Italia e infatti abbiamo affidato la direzione tecnica a Julio Velasco. La sua esperienza, la sua visione e le sue capacità rappresentano una garanzia per il nuovo percorso che vogliamo intraprendere ».

Le parole del presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris:

« Siamo felici che la nostra proposta di far giocare il Club Italia sempre in trasferta abbia trovato il pieno accordo della Federazione. Il ritorno del Club Italia in Serie A2, che sosteniamo con convinzione per supportare la crescita delle nostre Campionesse Azzurre del futuro, è sicuramente una notizia importante per il movimento. In sintonia con la Federazione e il Coordinatore Tecnico Julio Velasco, il Club Italia parteciperà alla Serie A2 come tutte le altre squadre, sarà promosso in A1 o retrocederà, ma si consentirà ai nostri Club di non sostenere le trasferte a Milano al Centro Pavesi, sede delle azzurrine, che dunque giocheranno sempre in trasferta. In compenso le Società della Lega concorreranno a sostenere i costi delle trasferte della squadra federale. In questo modo le giovani azzurre saranno messe alla prova in un contesto sfidante come quello della Serie A, senza mai avere il fattore campo a proprio favore, e i nostri Club beneficeranno della possibilità di evitare trasferte e giocare più spesso in casa davanti ai propri tifosi. Una soluzione positiva e arricchente per tutto il movimento, resa possibile dalla collaborazione costruttiva con FIPAV ».

Il calendario del Girone A

1^ GIORNATA

6 ottobre 2025

Clerici Auto Concorezzo – Narconon Volley Melendugno

Akademia Sant’Anna Messina – Club Italia

Itas Trentino – Volleyball Casalmaggiore

C.B.L. Costa Volpino – Marsala Volley

Smi Roma Volley riposa

2^ GIORNATA

12 ottobre 2025

Volleyball Casalmaggiore – Narconon Volley Melendugno

Itas Trentino – Club Italia

Akademia Sant’Anna Messina – Clerici Auto Concorezzo

Smi Roma Volley – C.B.L. Costa Volpino

Marsala Volley riposa

3^ GIORNATA

19 ottobre 2025

Narconon Volley Melendugno – Club Italia

C.B.L. Costa Volpino – Clerici Auto Concorezzo

Itas Trentino – Marsala Volley

Volleyball Casalmaggiore – Smi Roma Volley

Akademia Sant’Anna Messina riposa

4^ GIORNATA

26 ottobre 2025

Marsala Volley – Narconon Volley Melendugno

Volleyball Casalmaggiore – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – Itas Trentino

Smi Roma Volley – Akademia Sant’Anna Messina

C.B.L. Costa Volpino riposa

5^ GIORNATA

2 novembre 2025

Narconon Volley Melendugno – Smi Roma Volley

Clerici Auto Concorezzo – Club Italia

Akademia Sant’Anna Messina – C.B.L. Costa Volpino

Volleyball Casalmaggiore – Marsala Volley

Itas Trentino riposa

6^ GIORNATA

5 novembre 2025

Smi Roma Volley – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – Volleyball Casalmaggiore

C.B.L. Costa Volpino – Itas Trentino

Marsala Volley – Akademia Sant’Anna Messina

Narconon Volley Melendugno riposa

7^ GIORNATA

9 novembre 2025

Narconon Volley Melendugno – C.B.L. Costa Volpino

Marsala Volley – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – Smi Roma Volley

Itas Trentino – Akademia Sant’Anna Messina

Volleyball Casalmaggiore riposa

8^ GIORNATA

16 novembre 2025

Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno

C.B.L. Costa Volpino – Club Italia

Marsala Volley – Smi Roma Volley

Akademia Sant’Anna Messina – Volleyball Casalmaggiore

Clerici Auto Concorezzo riposa

9^ GIORNATA

23 novembre 2025

Narconon Volley Melendugno – Akademia Sant’Anna Messina

Clerici Auto Concorezzo – Marsala Volley

Smi Roma Volley – Itas Trentino

Volleyball Casalmaggiore – C.B.L. Costa Volpino

Club Italia riposa

10^ GIORNATA

30 novembre 2025

Narconon Volley Melendugno – Clerici Auto Concorezzo

Akademia Sant’Anna Messina – Club Italia

Volleyball Casalmaggiore – Itas Trentino

Marsala Volley – C.B.L. Costa Volpino

Smi Roma Volley riposa

11^ GIORNATA

7 dicembre 2025

Narconon Volley Melendugno – Volleyball Casalmaggiore

Itas Trentino – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – Akademia Sant’Anna Messina

C.B.L. Costa Volpino – Smi Roma Volley

Marsala Volley riposa

12^ GIORNATA

10 dicembre 2025

Narconon Volley Melendugno – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – C.B.L. Costa Volpino

Marsala Volley – Itas Trentino

Smi Roma Volley – Volleyball Casalmaggiore

Akademia Sant’Anna Messina riposa

13^ GIORNATA

14 dicembre 2025

Narconon Volley Melendugno – Marsala Volley

Volleyball Casalmaggiore – Club Italia

Itas Trentino – Clerici Auto Concorezzo

Akademia Sant’Anna Messina – Smi Roma Volley

C.B.L. Costa Volpino riposa

14^ GIORNATA

21 dicembre 2025

Smi Roma Volley – Narconon Volley Melendugno

Clerici Auto Concorezzo – Club Italia

C.B.L. Costa Volpino – Akademia Sant’Anna Messina

Marsala Volley – Volleyball Casalmaggiore

Itas Trentino riposa

15^ GIORNATA

26 dicembre 2025

Smi Roma Volley – Club Italia

Volleyball Casalmaggiore – Clerici Auto Concorezzo

Itas Trentino – C.B.L. Costa Volpino

Akademia Sant’Anna Messina – Marsala Volley

Narconon Volley Melendugno riposa

16^ GIORNATA

4 gennaio 2026

C.B.L. Costa Volpino – Narconon Volley Melendugno

Marsala Volley – Club Italia

Smi Roma Volley – Clerici Auto Concorezzo

Akademia Sant’Anna Messina – Itas Trentino

Volleyball Casalmaggiore riposa

17^ GIORNATA

11 gennaio 2026

Narconon Volley Melendugno – Itas Trentino

C.B.L. Costa Volpino – Club Italia

Smi Roma Volley – Marsala Volley

Volleyball Casalmaggiore – Akademia Sant’Anna Messina

Clerici Auto Concorezzo riposa

18^ GIORNATA

18 gennaio 2026

Akademia Sant’Anna Messina – Narconon Volley Melendugno

Marsala Volley – Clerici Auto Concorezzo

Itas Trentino – Smi Roma Volley

C.B.L. Costa Volpino – Volleyball Casalmaggiore

Club Italia riposa

Il calendario del Girone B

1^ GIORNATA

6 ottobre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – Nuvolì Altafratte Padova

Cda Volley Talmassons Fvg – Volley Modena

Valsabbina Millenium Brescia – Olio Pantaleo Fasano

PanBiscò Leonessa Altamura – Clai Imola Volley

Futura Giovani Busto Arsizio – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

2^ GIORNATA

12 ottobre 2025

Clai Imola Volley – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Valsabbina Millenium Brescia

Cda Volley Talmassons Fvg – PanBiscò Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Olio Pantaleo Fasano

Nuvolì Altafratte Padova – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

3^ GIORNATA

19 ottobre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – Cda Volley Talmassons Fvg

Olio Pantaleo Fasano – Volley Modena (20/10)

PanBiscò Leonessa Altamura – Nuvolì Altafratte Padova

Clai Imola Volley – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Valsabbina Millenium Brescia

4^ GIORNATA

26 ottobre 2025

Futura Giovani Busto Arsizio – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Cda Volley Talmassons Fvg – Clai Imola Volley

Nuvolì Altafratte Padova – Olio Pantaleo Fasano

Valsabbina Millenium Brescia – PanBiscò Leonessa Altamura

5^ GIORNATA

2 novembre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia

PanBiscò Leonessa Altamura – Volley Modena

Cda Volley Talmassons Fvg – Futura Giovani Busto Arsizio

Olio Pantaleo Fasano – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Clai Imola Volley – Nuvolì Altafratte Padova

6^ GIORNATA

5 novembre 2025

Volley Modena – Trasporti Bressan Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Volley Talmassons Fvg

PanBiscò Leonessa Altamura – Olio Pantaleo Fasano

Nuvolì Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio (6/11)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Clai Imola Volley

7^ GIORNATA

9 novembre 2025

Olio Pantaleo Fasano – Trasporti Bressan Offanengo

Clai Imola Volley – Volley Modena

Nuvolì Altafratte Padova – Cda Volley Talmassons Fvg

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – PanBiscò Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Valsabbina Millenium Brescia

8^ GIORNATA

16 novembre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Volley Modena – Nuvolì Altafratte Padova

Cda Volley Talmassons Fvg – Olio Pantaleo Fasano

PanBiscò Leonessa Altamura – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Clai Imola Volley

9^ GIORNATA

23 novembre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – PanBiscò Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Modena

Cda Volley Talmassons Fvg – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Clai Imola Volley – Olio Pantaleo Fasano

Nuvolì Altafratte Padova – Valsabbina Millenium Brescia

10^ GIORNATA

30 novembre 2025

Nuvolì Altafratte Padova – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Cda Volley Talmassons Fvg

Olio Pantaleo Fasano – Valsabbina Millenium Brescia

Clai Imola Volley – PanBiscò Leonessa Altamura

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Futura Giovani Busto Arsizio

11^ GIORNATA

7 dicembre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia – Volley Modena

PanBiscò Leonessa Altamura – Cda Volley Talmassons Fvg (5/12)

Olio Pantaleo Fasano – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Nuvolì Altafratte Padova

12^ GIORNATA

10 dicembre 2025

Cda Volley Talmassons Fvg – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Olio Pantaleo Fasano

Nuvolì Altafratte Padova – PanBiscò Leonessa Altamura (11/12)

Futura Giovani Busto Arsizio – Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

13^ GIORNATA

14 dicembre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Volley Modena

Clai Imola Volley – Cda Volley Talmassons Fvg

Olio Pantaleo Fasano – Nuvolì Altafratte Padova

PanBiscò Leonessa Altamura – Valsabbina Millenium Brescia

14^ GIORNATA

21 dicembre 2025

Valsabbina Millenium Brescia – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – PanBiscò Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Cda Volley Talmassons Fvg

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Olio Pantaleo Fasano

Nuvolì Altafratte Padova – Clai Imola Volley

15^ GIORNATA

26 dicembre 2025

Trasporti Bressan Offanengo – Volley Modena

Cda Volley Talmassons Fvg – Valsabbina Millenium Brescia

Olio Pantaleo Fasano – PanBiscò Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Nuvolì Altafratte Padova

Clai Imola Volley – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

16^ GIORNATA

4 gennaio 2026

Trasporti Bressan Offanengo – Olio Pantaleo Fasano

Volley Modena – Clai Imola Volley

Cda Volley Talmassons Fvg – Nuvolì Altafratte Padova

PanBiscò Leonessa Altamura – Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio

17^ GIORNATA

11 gennaio 2026

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Trasporti Bressan Offanengo

Nuvolì Altafratte Padova – Volley Modena

Olio Pantaleo Fasano – Cda Volley Talmassons Fvg

Futura Giovani Busto Arsizio – PanBiscò Leonessa Altamura

Clai Imola Volley – Valsabbina Millenium Brescia

18^ GIORNATA

18 gennaio 2026

PanBiscò Leonessa Altamura – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Cda Volley Talmassons Fvg

Olio Pantaleo Fasano – Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia – Nuvolì Altafratte Padova