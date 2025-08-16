Volley Mercato: Casalmaggiore chiude il roster con Valeria Vazquez Gomez

CASALMAGGIORE (CREMONA)- A due giorni dall’inizio dell’inizio della preparazione atletica in quel di Casa Apis a Forte dei Marmi, la Volleyball Casalmaggiore arriva con l’ultimo annuncio che chiude il roster a disposizione dell’head coach Claudio Cesar Cuello e del suo staff: a vestiste la maglia rosa arriva la portoricana Valeria Vazquez Gomez. Per Valeria, che vestirà la maglia numero 8, tre primi posti nella NCAA Atlantic Coast Conference, due primi posti nell’Asics Classic e, con la propria nazionale, un primo posto alla Norceca Final Four proprio quest’anno.

LA CARRIERA-

Schiacciatrice classe 2001, 185 cm per lei, dotata di grande esplosività e un sorriso contagioso, Valeria muove i suoi primi passi pallavolistici negli States prima Pittsburg University, dalla stagione 2019/2020 fino alla 2024/2025, per poi approdare all’Omaha Suopernovas.

Le parole di Valeria Vazquez Gomez-

« Ciao sono Valeria Vazquez Gomez, vengo da Manati in Puerto Rico e sono una schiacciatrice. Sono molto contenta e grata di avere l’opportunità di giocare per il club di Casalmaggiore al fianco di coach Claudio Cuello e del suo staff tecnico ma soprattutto di giocare davanti ai tifosi italiani ».