Lunedì 5 ottobre fischia d'inizio per l'A2 Femminile

Il Girone A di Serie A2 Tigotà, formato da nove squadre, avrà sempre un club per turno a riposo, alla prima giornata la SMI Roma Volley, e inoltre il Club Italia, di ritorno dopo due stagioni d’assenza, giocherà sempre in trasferta. Le prime a scendere in campo saranno la Clerici Auto Concorezzo e la Narconon Volley Melendugno, impegnate alle 16, mentre le stesse azzurrine faranno visita alla Gruppo Formula 3 Messina, sconfitta lo scorso anno ad un passo dal sogno promozione, alle 20.30. Stesso orario per gli altri due confronti: l’Itas Trentino di coach Beltrami ospiterà la Volleyball Casalmaggiore di coach Cuello, mentre la CBL Costa Volpino darà il bentornato in Serie A a Marsala Volley.

Nel Girone B, composto da dieci formazioni, saranno la neopromossa Panbiscò Leonessa Altamura e la Clai Imola Volley ad aprire le danze alle 18.30, mentre alle 20 la Valsabbina Millenium Brescia affronterà l’Olio Pantaleo Fasano, anch’essa alla prima in Serie A. Alle 20.30 le altre tre sfide: Volley Offanengo contro Nuvolì Altafratte Padova, Cda Volley Talmassons FVG, tornata nella serie cadetta dopo l’esperienza in A1, contro Volley Modena e Futura Giovani Busto Arsizio contro Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

GIRONE A-

Clerici Auto Concorezzo - Narconon Volley Melendugno-

Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 16:00, presso il Palazzetto Dello Sport di Concorezzo, riparte ufficialmente il campionato di Serie A2 Tigotà. Il match inaugurale del girone A vedrà contrapposte la Clerici Auto Concorezzo guidata da coach Gilles Reali e la Narconon Volley Melendugno di coach Simone Giunta.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Sara Stival a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « La prima giornata di campionato ha sempre un sapore speciale anche se nasconde diverse incognite tra cui sicuramente l’avversario e il modo in cui la squadra reagirà alla prima gara in competizioni ufficiali. Tuttavia, le ragazze hanno lavorato bene per tutto il precampionato, offrendo sprazzi di buon gioco. Siamo consci del valore molto alto dell’avversario, ma il gruppo è coeso e focalizzato sull’obiettivo, quindi siamo pronti a giocare a viso aperto la nostra partita ».

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Arriviamo a questo esordio con grande entusiasmo e la consapevolezza di aver lavorato sodo. Le ragazze hanno dimostrato dedizione e spirito di sacrificio. La prima gara è l'occasione perfetta per dimostrare quanto fatto, fin da subito. Non vediamo l'ora di scendere in campo per dare il massimo e lottare su ogni palla ».

Gruppo Formula 3 Messina - Club Italia-

Il rinnovato Gruppo Formula 3 Messina ospiterà al PalaRescifina, nel match che aprirà la stagione 2025-26 – lunedì 6 ottobre alle ore 20.30 - Club Italia, formazione talentuosa e giovanissima guidata dal coach argentino, Manuel Cichello, . Il team federale, voluto dal maestro Julio Velasco nel 1998, torna in A2 dopo due anni di assenza, con il solito e allettante obiettivo di valorizzare i profili più interessanti del panorama nazionale, quelli tra i quali si pescherà per alimentare le Nazionali giovanili e, in prospettiva, la senior. Proprio da questo profetico progetto viene fuori, infatti, parte delle ItalGirls che oggi possono fregiarsi con pieno onore e merito del titolo di campionesse olimpiche e mondiali in carica. Cinque mesi e mezzo di fermo da gare ufficiali, per il club siciliano, da quel 23 aprile scorso in cui il pubblico del PalaRescifina di Messina ha potuto applaudire, senza poter però festeggiare, le proprie SuperGirls. Tanti i giorni di pausa per ricostruire, dopo la sconfitta maturata sul campo in Finalissima Play-Off contro la HR Macerata, per capire da dove e con chi ripartire per la nuova stagione. Confermatissimo e sicilianissimo tutto lo staff tecnico con l’head coach siracusano, Fabio Bonafede, il secondo allenatore, il palermitano Flavio Ferrara, e l’assistente tecnico e scoutman, Daniele Cesareo. Totalmente rinnovato il roster, allestito attorno alle esperte figure della schiacciatrice cubana Kenia Carcaces (Karşıyaka Spor Kulübü), la capitana, e del libero Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons), la sua vice. Sono arrivate, inoltre, le registe, Emma Rizzieri (Clai Imola Volley) e la bulgara Nikol Milanova ('Évreux Volley-ball); le schiacciatrici Aneta Zojzi (Itas Trentino), Giulia Felappi (United Volley Pomezia) e Giulia Viscioni (Bam Mondovì); le centrali, Benedetta Campagnolo (Trasporti Bressan Offanengo), Valentina Colombo (Honda Olivero Cuneo) e Chiara Landucci (Futura Giovani Busto Arsizio); l’opposta Rachele Rastelli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia); il libero Cecilia Oggioni (Marsala Volley). Le messinesi sono reduci da preziosi test match, dai quali Coach Bonafede ha potuto cogliere i punti essenziali su cui lavorare in vista della prima partita stagionale. Nella fattispecie, lo scorso weekend il Gruppo Formula 3 Messina ha preso parte - insieme a Roma Volley Club (A2), Il Bisonte Firenze (A1) e Black Angels Perugia (A1) - al 1° Memorial “Simonetta Avalle”, quadrangolare disputatosi al PalaTiziano di Roma, piazzandosi al terzo posto grazie al successo al tie-break contro Roma nella Finalina di consolazione, dimostrando complessivamente, anche nella Semifinale meno fortunata contro Il Bisonte Firenze,tanta qualità tecnica e un sistema di gioco sempre più plasmato e coeso. E sarà proprio il Monday Night di inaugurazione della stagione, l’occasione giusta per mettere a frutto cuore e concentrazione davanti ai propri tifosi, pronti per vivere insieme la quarta stagione in A2. Un roster giovanissimo e interessante quello di Club Italia. Tutte le ragazze rientrano nella fascia 2006-2009. Per alcune di loro si tratta della prima convocazione: è il caso delle palleggiatrici Asia Spaziano (Anderlini) e Sara Cakovic (Chions Fiume Volley), dell’opposta Beatrice Spada (Anderlini) e delle schiacciatrici Martina Susio (Anderlini) e Sofia Moss (Volleyrò Casal de’ Pazzi). Dieci, invece, le conferme: Emma Magnabosco - palleggiatrice; l’opposta ucraina Maria Solovei; Veronica Quero, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari e Miranda Zanella - centrali; Caterina Peroni, Stella Caruso e Ludovica Tosini – schiacciatrici; Alessia Regoni, libero. Due i precedenti, risalenti entrambi alla stagione 2022-23. Vittorie per le siciliane nella Pool Salvezza - 3-1 sia all'andata che al ritorno - che poi decretò la permanenza miracolosa della formazione siciliana e la retrocessione di Club Italia in B1.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina

EX: Martina Ferrara a Club Italia nel 2016/2017; Giulia Viscioni a Club Italia nel 2022/2023

Emma Rizzieri (Gruppo Formula 3 Messina)- « Lunedì si gioca ma personalmente non realizzerò finché non arriverà il momento di scendere in campo. Però, è giusto già essere focalizzati e concentrati sulla sfida. Ogni allenamento ci è servito e ci servirà per pensare a come fare al meglio in gara. Non vediamo l'ora e siamo contentissime. Abbiamo fatto un bel pre-campionato, dobbiamo crescere ancora tanto ma per l'esordio con Club Italia siamo tutte pronte e ben predisposte ».

Itas Trentino - Volleyball Casalmaggiore-

Nell’inedita giornata di lunedì 6 ottobre, all’interno del Monday Night proposto dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, scatterà il cammino dell’Itas Trentino nel campionato di A2 femminile. Alle 20.30 al Sanbàpolis le gialloblù di coach Beltrami, dopo quasi sessanta giorni di intensa preparazione pre-campionato, affronteranno finalmente una gara ufficiale, ospitando nell’impianto universitario di Trento il Volleyball Casalmaggiore, prestigioso club lombardo che nell’arco della sua storia ha messo in bacheca anche uno Scudetto e una Champions League tra il 2015 e il 2016. L’Itas Trentino parteciperà al campionato di Serie A2 per il secondo anno consecutivo (il terzo complessivo) dopo la parentesi nella massima serie del 2023/24. Archiviati positivamente gli ultimi due test di avvicinamento all’esordio in campionato - il successo su Brescia e la sconfitta in quattro set con Bergamo – l’Itas Trentino si presenterà al gran completo al debutto ufficiale con Casalmaggiore, con Beltrami che potrà disporre di tutte e tredici le atlete della rosa. Gli unici due precedenti si riferiscono alla stagione 2023/24 in Serie A1 quando ad ottenere il successo è sempre stata la formazione lombarda, impostasi per 3-0 all’andata e per 2-3 nel match di ritorno. L’unico ex della sfida è il tecnico di Trento Alessandro Beltrami, allenatore della Pomì Casalmaggiore nella stagione 2013/14.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Volleyball Casalmaggiore)

EX: - Allenatori: Alessandro Beltrami a Casalmaggiore nel 2013/2014

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Finalmente, dopo una lunga fase di preparazione, iniziamo a giocare partite ufficiali. Arriviamo pronti a questo esordio casalingo contro Casalmaggiore con una precisa idea di chi vogliamo essere in questa stagione. Soprattutto nell’ultimo periodo abbiamo capito quale parte desideriamo recitare nel corso dell’anno e quali caratteristiche vogliamo trasportare in campo, focalizzando la nostra attenzione su una partita per volta. Casalmaggiore è una squadra che di recente ha aggiunto un paio di tasselli al proprio roster, ma penso che aldilà del valore delle nostre avversarie la cosa più importante in questo momento della stagione sia concentrarci su noi stessi e sulla qualità del nostro gioco ».

Claudio Cesar Cuello (Allenatore Volleyball Casalmaggiore)- « I test match che abbiamo giocato hanno testimoniato che la squadra è ad un passo dalla forma migliore. Se riusciamo a far bene nelle prime gare sicuramente possiamo crescere durante tutto il campionato, prospettiva molto interessante. Sono molto contento dell'arrivo degli ultimi due rinforzi (Vasquez e Faraone n.d.r.), ora secondo me abbiamo il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù, ma soprattutto abbiamo la giusta energia per giocarcela. Le ragazze hanno lavorato sodo per trovare una strada comune d'intenti...come abbiamo visto in competizioni come i Mondiali, camminare tutti nella stessa direzione e con la stessa volontà può solo che far migliorare e alzare il livello della squadra. Il nostro progetto è questo: andare avanti migliorando costantemente ».

C.B.L. Costa Volpino - Marsala Volley-

Il campionato di serie A2 sta per iniziare e lo farà con un inedito Monday night. La Pallavolo CBL attende nel palazzetto amico la neopromossa Sigel Marsala della ex Pozzoni. Luciano Cominetti, che per la prima di campionato non avrà a disposizione Buffo, chiede alle sue ragazze di iniziare nel migliore dei modi la terza stagione consecutiva in serie A2. L’appuntamento è alle 20:30 e sarà una gara particolare per Gamba, Mangani e Pistolesi, ex della partita da parte di Costa Volpino e per Beatrice Pozzoni per Marsala.

EX: Nicole Gamba a Marsala Volley nel 2021/2022; Linda Mangani a Marsala Volley nel 2019/2020; Aurora Pistolesi a Marsala Volley nel 2020/2021, 2021/2022



Linda Mangani (C.B.L. Costa Volpino)- « Nella prima partita di campionato affronteremo Marsala. È una squadra che potrebbe risultare insidiosa, sicuramente avranno voglia di fare bene visto che è il loro ritorno in serie A2. D’altro canto noi siamo una squadra attrezzata per ottenere risultati positivi contro questo tipo di squadre, abbiamo un ottimo roster e stiamo lavorando sodo per migliorarci ogni giorno. Durante questa pre-season abbiamo avuto qualche infortunio e acciacchi vari che ci hanno messo alla prova, creando situazioni sfavorevoli agli allenamenti. Però ora stiamo rientrando tutte, siamo pronte e cariche per questo inizio di campionato ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Nuvolì Altafratte Padova-

Un duello che si rinnova. Lunedì alle 20,30 al PalaCoim due protagoniste della scorsa stagione, la Trasporti Bressan Offanengo e la Nuvolì Altafratte Padova, si ritrovano una di fronte all'altra nel quinto duello della storia in A2 che apre il nuovo cammino nel girone B. Nella scorsa annata, le cremasche sfiorarono l'accesso alla pool promozione, svanito all'ultima giornata, traguardo invece raggiunto dalle venete. I precedenti sorridono alle neroverdi di casa (3 vittorie a 1), nelle cui fila militano anche due padovane (Valentina Zago e Giorgia Compagnin) e un'ex di turno, Rachele Nardelli, che aveva iniziato la stagione 2023/2024 in maglia gialloblù. Curiosità: in campo ci saranno tre medaglie d'oro ai Mondiali Under 21 di agosto: la centrale Silene Martinelli sponda-Offanengo e le laterali Erika e Lisa Esposito in maglia gialloblù.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Rachele Nardelli a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Sulla carta, Altafratte è una di quelle squadre che dovrebbe arrivare nella parte alta della classifica e poi giocarsi le proprie chance ai play off, il roster parla abbastanza chiaro. E' rimasta l'ossatura dell'anno scorso, il gioco si è dunque stabilizzato ed è cambiato l'opposto che non è di seconda fascia. E' sicuramente un'ottima squadra, che si è sempre distinta per la grande aggressività in attacco e ha lottato fino alla fine. Per quanto ci riguarda, siamo un po' in ritardo nel gioco, dobbiamo ancora mettere a posto tante cose, stiamo comunque crescendo pian piano tramite il lavoro in palestra. La prima gara di campionato è sempre particolare ed è difficile fare pronostici; solitamente, si vince se si gioca bene; le richieste alla squadra nel gioco sono sempre un po' le stesse, poi bisogna vedere se siamo già pronti per mettere in campo certi meccanismi ».

Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)- « È finito anche per quest’anno il periodo di preparazione durato un po’ meno dell’anno scorso ma per alcune di noi iniziato già a giugno. Abbiamo lavorato sodo in tutti questi mesi per arrivare pronte per questa partita, ci siamo confrontate con varie squadre per capire cosa già funzionasse e in cosa invece lavorare maggiormente ed ora bisogna metterci sicuramente più del 100% in tutto ciò che facciamo. Come prima partita ovviamente non sarà facile, saremo fuori casa contro una squadra che ha un roster da non sottovalutare, penso però che dovremo pensare maggiormente a quello che faremo noi, a quello che abbiamo costruito in questi mesi, perché credo che potremmo far vedere e portare in campo una bellissima pallavolo ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Volley Modena-

È arrivato il momento di cominciare: lunedì al Palazzetto dello Sport di Latisana la CDA Volley Talmassons FVG debutterà nella stagione 2025/26 di Serie A2 affrontando la neopromossa Modena Volley. Dopo un precampionato intenso, chiuso con buone prestazioni e la vittoria del Trofeo Città di Latisana con Calcit Kamnik, le Pink Panthers si preparano a trasformare l’entusiasmo della preparazione in punti veri, con l’obiettivo di iniziare il campionato con il piede giusto. Il pubblico di casa, sempre caloroso e presente, sarà un fattore determinante per spingere la squadra verso un esordio vincente. Il palazzetto, rinnovato e ormai vero fortino della CDA, si prepara ad accogliere una grande cornice di tifosi per la prima giornata. Coach Leonardo Barbieri guarda con fiducia alla sfida, ma senza sottovalutare l’avversario: «Siamo a buon punto sia sotto l’aspetto fisico che tecnico – ha spiegato –. La squadra è carica, abbiamo la giusta determinazione e stiamo crescendo di settimana in settimana. Modena è una formazione molto tecnica, con giocatrici dotate di tanti colpi in attacco. Le neopromosse hanno sempre quell’entusiasmo e quell’orgoglio di chi vuole confermare il proprio valore anche in categoria superiore: un affiatamento che può diventare un’arma in più. Inoltre, hanno appena inserito un’atleta di grande esperienza come Angela Fiore, che darà sicuramente ulteriore equilibrio e qualità al gruppo. Per noi sarà una partita importante, da affrontare con attenzione e aggressività». A guidare la CDA ci sarà la capitana Beatrice Molinaro, affiancata dalla vice Francesca Scola, con il talento di Giorgia Frosini e l’esperienza di Alyssa Enneking pronte a trascinare la squadra in attacco. Modena si presenterà a Latisana con l’entusiasmo tipico delle neopromosse e con la voglia di sorprendere, ma le Pink Panthers hanno già dimostrato in precampionato carattere, compattezza e qualità per affrontare ogni sfida a viso aperto. Il campionato è appena iniziato, ma per la CDA l’obiettivo è chiaro: partire forte, infiammare subito il pubblico e lanciare un messaggio alle rivali.

EX: Nessuno



Giorgia Frosini (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Provo tanta felicità ed entusiasmo. Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura, non vedo l’ora di scendere in campo. Abbiamo lavorato bene, sia in allenamento che nei test disputati, sempre con la giusta mentalità. Lo spirito è quello giusto per iniziare insieme questa stagione. Siamo una squadra sfrontata e coraggiosa, non abbiamo paura di nessuno. Giochiamo con carattere, senza pensarci troppo, e lo abbiamo già dimostrato in precampionato. Siamo molto motivate e unite da un grande obiettivo comune: questo ci aiuterà nei momenti difficili. Ho già avuto esperienze importanti, ma questa è forse la più significativa. Dopo quattro anni in A1 da riserva, quest’anno voglio dimostrare chi sono da titolare. So di avere molte responsabilità, ma la considero una pressione positiva ».

Elisa Lancellotti (Volley Modena)- « Andiamo in casa di una squadra ben attrezzata, con obiettivi importanti come loro stessi hanno dichiarato già dall’estate. Noi ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa partita e devo dire che rispetto all’inizio della preparazione si sono visti tanti miglioramenti sia individuali che a livello di gioco di squadra. Ci faremo trovare pronte e preparate per l’occasione. Inoltre loro vorranno far valere il fattore campo, ma noi cercheremo di dare il tutto per tutto al fine di disputare una buona gara, cercando di raccogliere anche più punti possibili. Il nostro obiettivo, però, è focalizzato anche sul lungo periodo cercando di crescere ulteriormente durante il resto dell’anno ».

Valsabbina Millenium Brescia - Olio Pantaleo Volley Fasano-

Si accedono finalmente i riflettori sulla Serie A2. In un eccezionale Monday night, le Leonesse sono pronte ad esordire nella prima gara del campionato contro l'Olio Pantaleo Volley Fasano dell'ex Laura Franceschini. Fischio d'inizio lunedì 6 ottobre, alle ore 20, al PalaGeorge. Dopo aver testato forza e amalgama del gruppo in un lungo mese di preparazione, nel quale sono emersi numerosi spunti e segnali incoraggianti nei diversi test affrontati sul campo, tutto è pronto per il primo appuntamento ufficiale della stagione. Per la Millenium sarà una stagione speciale, quella che sigla i dieci anni di permanenza consecutiva in Serie A (tra A1 e A2). Proprio per questo Parrocchiale e compagne saranno fin da subito concentrate per affrontare il match nel migliore dei modi. Dall'altro lato della rete, invece, ci sarà una neopromossa, l'Olio Pantaleo Volley Fasano, pronta al suo esordio storico nel campionato di serie A2-Tigotà. Roster al completo per coach Paolo Totero con la sola eccezione della schiacciatrice Ilaria Maiorano ancora ai box per un problema al ginocchio sinistro. Gara importante anche per la centrale gialloblù Laura Franceschini, che lo scorso anno ha militato proprio nella squadra bresciana. Le due squadre si affronteranno per la prima volta nella loro storia.

EX: Laura Franceschini a Millenium Brescia nel 2024/2025



Beatrice Parrocchiale (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo molto emozionate per questo inizio di campionato, che sicuramente sarà lungo e impegnativo, ma avvincente. Ci auguriamo di divertire il pubblico e i nostri tifosi perchè se lo meritano, così come ce lo meritiamo anche noi". Parrocchiale sarà la capitana della Valsabbina in questa decima stagione in Serie A. "Mi sento responsabile per la squadra: spero di essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cercherò di portare tutta la mia esperienza e la mia grinta come esempio per tutto il gruppo ».

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Dopo tanto lavoro è finalmente arrivato il giorno di scendere in campo. Un momento per noi molto emozionante ma anche carico di grandi motivazioni. Si sta formando un grande gruppo e questo mi fa molto piacere perché queste ragazze hanno dimostrato un grande impegno nel lavoro quotidiano. Il Banca Valsabbina Millenium Brescia è un ottimo avversario con tanta esperienza di categoria, e quindi ci vuole molta pazienza e concentrazione per giocare questa gara ma in generale tutto il campionato. Affronteremo questo impegno con molta passione e determinazione e vedremo cosa succederà a fine gara. Non siamo ancora al top della forma ma pronti per esordire in campionato. Confidiamo molto nell’esperienza delle nostre atlete che conoscono bene la categoria per cercare di ben figurare in questo storico esordio. Ci spiace molto per l'assenza di Ilaria Maiorano ma confidiamo in un pronto recupero ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Clai Imola Volley-

Altamura torna in Serie A2 dopo 20 anni! L’attesa è finalmente terminata. Dopo quasi vent’anni di assenza, la città di Altamura si prepara a riabbracciare la pallavolo di alto livello: lunedì la PanBiscò Leonessa Volley farà il suo esordio assoluto nel campionato di Serie A2 Tigotà, ospitando la Clai Imola Volley, riportando entusiasmo e grande emozione sugli spalti del PalaBaldassarra. Il ritorno della Serie A2 rappresenta un evento storico per la comunità sportiva locale, che da settimane si prepara a sostenere le proprie beniamine in quella che si preannuncia come una stagione emozionante. L’head coach Dell’Anna potrà contare su tutto il roster al completo, con un gruppo motivato e determinato a dimostrare il proprio valore. Le giocatrici stanno affrontando allenamenti intensi e mirati per arrivare all’appuntamento inaugurale nella miglior condizione possibile, con l’obiettivo di regalare spettacolo e emozioni ai tifosi che non vedono l’ora di accompagnare la squadra in questa nuova avventura.

Matteo Dell'Anna (Allenatore Panbiscò Leonessa Altamura)- «Dopo tanto lavoro, ci siamo, sta per iniziare questa nostra stagione in A2; l'emozione è e sarà sicuramente tanta da parte di tutti noi e credo anche da parte della città che si appresterà a ritornare sui palcoscenici di serie A, da cui manca oramai da diversi anni. Dovremmo essere bravi a convogliare queste emozioni in maniera positiva per affrontare un match che sarà sicuramente complicato dato lo spessore dell'avversario, un Imola che ha tanta qualità nel suo roster. Noi cercheremo di farci trovare pronti; le ragazze e lo staff tutto stanno lavorando incessantemente per limare gli ultimi dettagli in vista dell'esordio. Mi auguro che i nostri tifosi ci sospingano come solo loro sanno fare, perché sarà necessario l apporto davvero di tutti lunedì ».

Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)- « Finalmente si inizia! Siamo molto cariche, è sempre un'emozione giocare la prima di campionato e a noi quest’anno capita di farlo in trasferta. Sarà una partita impegnativa, quindi dobbiamo essere pronte a tutto. Stiamo lavorando tanto e sono sicura che man mano che andremo avanti con le partite riusciremo a sviluppare al meglio il nostro gioco. Siamo un gruppo che può fare molto bene. In campo ci aiutiamo molto e c’è tanta voglia di lavorare. È un campionato tosto, lo sappiamo, ma sono sicura che riusciremo ad esprimere tutte le nostre potenzialità, sia di squadra che individuali ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Tenaglia Abruzzo Altino Volley-

Un inedito Monday night dà il via al campionato di A2, con la Futura Volley pronta a fare il suo esordio alla Soevis Arena di Castellanza, ospitando Tenaglia Abruzzo Altino Volley. La prima di Regular Season in programma sul taraflex di casa rappresenta una novità per il club bustocco, che nelle ultime quattro stagioni aveva debuttato sempre lontano da Castellanza. Un match, quello contro la formazione abruzzese, ricco di spunti di interesse. Innanzitutto la sfida nella sfida tra le gemelle Sassolini: Helena in cabina di regia a Busto Arsizio, Victoria schiacciatrice nelle fila di Altino. Inoltre, la palleggiatrice biancorossa ritroverà dall’altra parte della rete due compagne di squadra con le quali ha condiviso lo scorso agosto la gioia per la vittoria dei Campionati del Mondo Under 21 con la maglia della Nazionale italiana: Dalila Marchesini e Adji Astou Ndoye. Ultima curiosità: nella rosa delle abruzzesi spicca il nome di Maia Monaco, giovane centrale che ha svolto di fatto tutta la trafila giovanile nel vivaio della Futura Volley.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Maia Carlotta Monaco a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/202

Lavinia Maiorano (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Dopo un lungo periodo di preparazione finalmente ci siamo! Credo che la Futura arrivi abbastanza pronta all’appuntamento con la prima di campionato: abbiamo giocato parecchie partite, dalle quali abbiamo potuto imparare tanto e siamo cresciute. Le emozioni all’interno del nostro gruppo sono molto forti e positive; siamo tutte cariche, soprattutto perchè il match di lunedì rappresenta l’inizio di una nuova stagione e la prima opportunità di fare punti. Per quel che mi riguarda, sarà il mio esordio in Italia e quindi sarà ancora più emozionante, non vedo l’ora di far vedere quello che come squadra sappiamo fare; abbiamo lavorato tanto. Contro Altino sarà importante iniziare sin dal primo punto molto cariche e aggressive, poi dovremo essere brave ad adattarci al loro gioco, dando tutto fino all’ultimissimo pallone ».

Victoria Sassolini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sarà una partita molto difficile sulla carta, busto ha delle individualità importanti e punta alle prime posizioni nel girone, sono sicura che nonostante la nostra giovane età ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà questa squadra, dimostrare la nostra voglia di vincere ed il nostro valore come squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA GIRONE A-

Lunedì: 6 ottobre 2025, ore 16.00

Clerici Auto Concorezzo - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Pescatore Luca, Ancona Massimo

Lunedì: 6 ottobre 2025, ore 20.30

Gruppo Formula 3 Messina - Club Italia Arbitri: Testa Antonio, De Nard Andrea

Itas Trentino - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Tundo Virginia, Magnino Simone

C.B.L. Costa Volpino - Marsala Volley Arbitri: Ayroldi Raffaella, Merli Maurizio

Riposa: SMI Roma Volley

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA GIRONE B-

Lunedì: 6 ottobre 2025, ore 18.30

Panbiscò Leonessa Altamura - Clai Imola Volley Arbitri: Mancuso Alberto, Resta Giuseppe

Lunedì: 6 ottobre 2025, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Viterbo Dalila, Bonomo Andrea

Lunedì: 6 ottobre 2025, ore 20.30

Trasporti Bressan Offanengo - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Papapietro Eustachio, Vangone Deborah

Cda Volley Talmassons Fvg - Volley Modena Arbitri: Pasquali Fabio, Pozzato Andrea

Futura Giovani Busto Arsizio - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Bolici Giulio, Fontini Simone