Volley Mercato: Luna Cicola è il nuovo libero di Marsala

La ventunenne figlia d'arte, dopo la stagione a Roma e la lunga estate del beach volley, va a rinforzare il roster della squadra di Giangrossi
Volley Mercato: Luna Cicola è il nuovo libero di Marsala
2 min

MARSALA (TRAPANI)-Nuovo ingresso tra le fila del roster che coach Lino Giangrossi ha il compito di guidare in questa nuova stagione di serie A2 2025/26. A Capo Boeo arriva la giocatrice che nel proprio ruolo avrà il compito di difendere gli attacchi che proverranno dall’altro lato della rete: il libero Luna Cicola.

LA CARRIERA-

La giocatrice calabrese classe 2004 ha giocato l’ultima stagione nella capitale alla Roma Volley raggiungendo il 13° posto della classifica in serie A1, il 1° in Challenge Cup ed il 1° in Coppa WEVZA. Le precedenti tre stagioni le trascorre indossando la maglia della Volley Bergamo, nella stagione 2021/22 allenata proprio da Coach Lino Giangrossi e preparata atleticamente da Maurizio Negro, già del Marsala Volley, raggiunge la 12° posizione in classifica in A1, nella 2022/23 la 7° posizione in A1 e la 3° in Coppa Italia, nella 2023/24 la 12° posizione sempre in A1. Tante stagioni nella massima serie nazionale che la rendono, a dispetto dell’età, punto di forza dell’azione difensiva del Club caro al Presidente Massimo Alloro.

Le parole di Luna Cicola

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Marsala Volley. Sono pronta a dare il massimo, crescere insieme e lottare punto dopo punto. Non vedo l’ora di scendere in campo ».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

